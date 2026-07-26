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Beauty 26.07.2026

Τα 5 viral κουρέματα για να αντιμετωπίσεις τον καύσωνα

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Από το δημοφιλές bixie μέχρι το ανάλαφρο soft pixie, αυτά είναι τα κουρέματα που συνδυάζουν τη δροσιά με την απόλυτη κομψότητα
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Κοντά ή μεσαίου μήκους κουρέματα είναι ιδανικά για τον καύσωνα, ελευθερώνοντας λαιμό και ώμους.
  • Το bixie cut, υβρίδιο pixie και bob, προσφέρει απαλότητα και επιμελώς ατημέλητη αίσθηση.
  • Το soft pixie με μεγαλύτερες τούφες και φυσικές υφές αφήνει τον αυχένα ελεύθερο.
  • Τα wolf cut και shag, εμπνευσμένα από τα 70s, προσφέρουν κίνηση και όγκο στα μεσαία μήκη.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Καθώς οι θερμοκρασίες χτυπούν «κόκκινο» και οι καλοκαιρινές διακοπές βρίσκονται προ των πυλών, η αναζήτηση για το ιδανικό κούρεμα που θα σε κάνει να επιβιώσεις από τη ζέστη γίνεται επιτακτική. Το μυστικό για μια δροσερή και ταυτόχρονα απόλυτα στιλάτη σεζόν κρύβεται στα κοντά ή μεσαίου μήκους κουρέματα, τα οποία ελευθερώνουν τον λαιμό και τους ώμους, χαρίζοντας ανάσα και αποφεύγοντας το αίσθητημα ασφυξίας. Παράλληλα, μια ανανέωση πριν από το καλοκαίρι λειτουργεί ως η τέλεια ευκαιρία για να υιοθετήσεις ένα στιλ που εξασφαλίζει μια ομαλή, χωρίς άγχος μετάβαση προς το φθινόπωρο.

kare
https://www.instagram.com/meredithquan/?hl=el

Είτε προτιμάς ένα παιχνιδιάρικο pixie, είτε ένα ευέλικτο bixie, είτε τις διαχρονικές γραμμές ενός καρέ, η φετινή φιλοσοφία επικεντρώνεται στη φυσική, λαμπερή ομορφιά που δεν απαιτεί ατελείωτες ώρες μπροστά από τον καθρέφτη. Από τα 60s vibes μέχρι τις effortless υφές, τα κουρέματα της σεζόν συνδυάζουν την πρακτικότητα με την υψηλή αισθητική, επιτρέποντάς σου να απολαμβάνεις τις ζεστές μέρες χωρίς καμία έγνοια για το styling.

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Bixie cut: Το απόλυτο must του καλοκαιριού

Αν έπρεπε να διαλέξουμε το απόλυτο αντικραδασμικό απέναντι στη ζέστη κούρεμα, αυτό θα ήταν σίγουρα το bixie. Ως υβρίδιο ανάμεσα στο pixie και το bob, συνδυάζει το κοντό μήκος με μια απίστευτη απαλότητα. Πλαισιώνει απαλά το πρόσωπο και διαθέτει εσωτερικά φιλαρίσματα που ελαφρύνουν τα μαλλιά, προσφέροντας εκείνη την επιμελώς ατημέλητη «I woke up like this» αίσθηση που λατρεύουμε.

bixie_haircut
https://www.instagram.com/edensgardenz/

Soft pixie

Το pixie εξελίσσεται και γίνεται αισθητά πιο μαλακό, αφήνοντας πίσω του τις αυστηρές γεωμετρίες. Το νέο soft pixie διαθέτει μεγαλύτερες τοφφές και φυσικές υφές, αφήνοντας τον αυχένα εντελώς ελεύθερο. Το μόνο που χρειάζεται το πρωί είναι μερικές γρήγορες κινήσεις με τα δάχτυλα, κάνοντας το ιδανικό για τις καλοκαιρινές μέρες.

soft_pixie
https://www.instagram.com/annamigonehair/

Wolf cut

Αν δεν αποχωρίζεσαι τα μεσαία μήκη, τα wolf cut και shag εμπνευσμένα από τη δεκαετία του ’70 είναι η ιδανική λύση. Με έντονο φιλάρισμα και κίνηση, το wolf cut προσθέτει όγκο στην κορυφή και ταιριάζει σε κάθε τύπο μαλλιών. Το καλύτερο; Καθώς μακραίνει, αποκτά ακόμα περισσότερο χαρακτήρα.

Η αστείρευτη δυναμική του καρέ

Το καρέ παραμένει chameleon-like, προσαρμόζονταν σε κάθε εποχή. Φέτος, το butterfly bob με τις απαλές στρώσεις που θυμίζουν φτερά πεταλούδας γύρω από το πρόσωπο κυριαρχεί, ενώ το κλασικό long bob παραμένει μια ευέλικτη επιλογή για chic και γρήγορα καλοκαιρινά χτενίσματα χωρίς κόπο.

buterfly_bob
https://www.instagram.com/ekokampaamoevergreen/

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beauty καρέ κούρεμα μαλλιά
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