Σταμάτα να πνίγεις τα φυτά σου με νερό – Μάθε πώς να τα ποτίζεις σωστά

Ρίχνεις νερό στις γλάστρες σου και τις «ταλαιπωρείς» χωρίς να το ξέρεις - Το κόλπο με το μπολ που λατρεύουν τα φυτά

Με μια ματιά Το πότισμα από κάτω, βάζοντας τη γλάστρα σε μπολ με νερό, βοηθά τις ρίζες να απορροφήσουν την ποσότητα που χρειάζονται.

Η μέθοδος αυτή αποτρέπει την υπερβολική υγρασία στην επιφάνεια του χώματος και την πιθανή εμφάνιση μυκήτων.

Αφήνετε τη γλάστρα στο νερό για 15-30 λεπτά, αλλά όχι μόνιμα, για να αποφευχθεί το σάπισμα των ριζών.

Ελέγχετε πάντα το χώμα πριν ποτίσετε και γνωρίζετε τις ανάγκες του κάθε φυτού. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Τα φυτά στο σπίτι μπορούν να μεταμορφώσουν έναν χώρο, να δώσουν χρώμα και να δημιουργήσουν μια μικρή γωνιά φύσης μέσα στην καθημερινότητά σου. Όμως, όσο κι αν θέλεις να τα φροντίζεις σωστά, υπάρχει ένα συχνό λάθος που μπορεί να ταλαιπωρεί τις γλάστρες σου χωρίς να το καταλαβαίνεις – ο τρόπος που τα ποτίζεις.

Πολλοί συνηθίζουν να ρίχνουν νερό απευθείας πάνω στο χώμα από το πάνω μέρος της γλάστρας. Ωστόσο, ειδικά σε αρκετά φυτά εσωτερικού χώρου ή φυτά που χρειάζονται προσεκτικό πότισμα, αυτή η μέθοδος δεν είναι πάντα η καλύτερη επιλογή. Ένας πιο αποτελεσματικός τρόπος είναι να αφήσεις το φυτό να «τραβήξει» μόνο του το νερό που χρειάζεται, τοποθετώντας τη γλάστρα μέσα σε ένα μπολ με νερό.

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Το πότισμα από κάτω που βοηθά τις ρίζες

Η τεχνική αυτή ονομάζεται πότισμα από κάτω και είναι ένας απλός τρόπος για να ενυδατώσεις καλύτερα το χώμα. Αντί να ρίχνεις νερό πάνω από τα φύλλα και την επιφάνεια του χώματος, βάζεις λίγο νερό σε ένα μπολ ή σε ένα μεγαλύτερο δοχείο και τοποθετείς μέσα τη γλάστρα. Οι τρύπες που υπάρχουν στο κάτω μέρος της γλάστρας επιτρέπουν στο νερό να ανέβει σταδιακά προς τις ρίζες. Με αυτόν τον τρόπο το φυτό απορροφά ακριβώς την ποσότητα που χρειάζεται, χωρίς να δημιουργείται υπερβολική υγρασία στην επιφάνεια.

Πώς να ποτίσεις σωστά το φυτό σου με αυτή τη μέθοδο

Γεμίζεις ένα μπολ ή ένα δοχείο με νερό. Τοποθετείς τη γλάστρα μέσα στο νερό, φροντίζοντας να καλύπτεται μόνο το κάτω μέρος της. Αφήνεις το φυτό για περίπου 15-30 λεπτά, ώστε το χώμα να απορροφήσει το νερό. Βγάζεις τη γλάστρα και την αφήνεις να στραγγίξει καλά πριν την επιστρέψεις στη θέση της.

Το σημαντικό είναι να μην αφήνεις τη γλάστρα μόνιμα μέσα στο νερό, γιατί οι ρίζες μπορεί να σαπίσουν από την υπερβολική υγρασία.

Γιατί το νερό από πάνω δεν είναι πάντα η καλύτερη λύση

Όταν ρίχνεις συνεχώς νερό μόνο στην επιφάνεια του χώματος, μπορεί να συμβούν διάφορα. Το χώμα μπορεί να βραχεί περισσότερο στο πάνω μέρος, ενώ οι βαθύτερες ρίζες να μην παίρνουν αρκετή υγρασία. Επίσης, σε ορισμένες περιπτώσεις το νερό μπορεί να απομακρύνει θρεπτικά συστατικά ή να δημιουργήσει συνθήκες που ευνοούν την εμφάνιση μυκήτων. Με το πότισμα από κάτω, το νερό φτάνει πιο ομοιόμορφα στο ριζικό σύστημα και βοηθά το φυτό να αναπτυχθεί πιο σωστά.

Ποια φυτά αγαπούν περισσότερο αυτόν τον τρόπο ποτίσματος

Η μέθοδος αυτή μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για φυτά που δεν θέλουν υπερβολική υγρασία στα φύλλα τους ή χρειάζονται πιο προσεκτικό πότισμα. Πολλά φυτά εσωτερικού χώρου, όπως διάφορες ποικιλίες με ευαίσθητες ρίζες, μπορούν να επωφεληθούν από αυτή την τεχνική. Ωστόσο, πάντα χρειάζεται να γνωρίζεις τις ανάγκες του κάθε φυτού, καθώς κάποια είδη έχουν διαφορετικές απαιτήσεις.

Τα μικρά μυστικά για πιο όμορφες γλάστρες

Εκτός από το σωστό πότισμα, φρόντισε να ελέγχεις το χώμα πριν προσθέσεις νερό. Βάλε το δάχτυλό σου λίγο μέσα στο χώμα και δες αν είναι ακόμη υγρό. Αν παραμένει νωπό, ίσως το φυτό σου δεν χρειάζεται ακόμη πότισμα. Επίσης, μην ξεχνάς ότι η θέση της γλάστρας παίζει μεγάλο ρόλο. Άλλο φυτό χρειάζεται περισσότερο φως και άλλο προτιμά πιο σκιερό σημείο. Το σωστό πότισμα δεν σημαίνει περισσότερο νερό – σημαίνει να δίνεις στο φυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται.

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