Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Life 25.07.2026

Σταμάτα να πνίγεις τα φυτά σου με νερό – Μάθε πώς να τα ποτίζεις σωστά

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Ρίχνεις νερό στις γλάστρες σου και τις «ταλαιπωρείς» χωρίς να το ξέρεις - Το κόλπο με το μπολ που λατρεύουν τα φυτά
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Το πότισμα από κάτω, βάζοντας τη γλάστρα σε μπολ με νερό, βοηθά τις ρίζες να απορροφήσουν την ποσότητα που χρειάζονται.
  • Η μέθοδος αυτή αποτρέπει την υπερβολική υγρασία στην επιφάνεια του χώματος και την πιθανή εμφάνιση μυκήτων.
  • Αφήνετε τη γλάστρα στο νερό για 15-30 λεπτά, αλλά όχι μόνιμα, για να αποφευχθεί το σάπισμα των ριζών.
  • Ελέγχετε πάντα το χώμα πριν ποτίσετε και γνωρίζετε τις ανάγκες του κάθε φυτού.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Τα φυτά στο σπίτι μπορούν να μεταμορφώσουν έναν χώρο, να δώσουν χρώμα και να δημιουργήσουν μια μικρή γωνιά φύσης μέσα στην καθημερινότητά σου. Όμως, όσο κι αν θέλεις να τα φροντίζεις σωστά, υπάρχει ένα συχνό λάθος που μπορεί να ταλαιπωρεί τις γλάστρες σου χωρίς να το καταλαβαίνεις – ο τρόπος που τα ποτίζεις.

Πηγή: Unsplash
Πηγή: Unsplash

Πολλοί συνηθίζουν να ρίχνουν νερό απευθείας πάνω στο χώμα από το πάνω μέρος της γλάστρας. Ωστόσο, ειδικά σε αρκετά φυτά εσωτερικού χώρου ή φυτά που χρειάζονται προσεκτικό πότισμα, αυτή η μέθοδος δεν είναι πάντα η καλύτερη επιλογή. Ένας πιο αποτελεσματικός τρόπος είναι να αφήσεις το φυτό να «τραβήξει» μόνο του το νερό που χρειάζεται, τοποθετώντας τη γλάστρα μέσα σε ένα μπολ με νερό.

Διάβασε επίσης: Γέμισε το σπίτι σου μυρμήγκια; Με αυτό το απλό hack θα τα διώξεις μια για πάντα

Το πότισμα από κάτω που βοηθά τις ρίζες

Η τεχνική αυτή ονομάζεται πότισμα από κάτω και είναι ένας απλός τρόπος για να ενυδατώσεις καλύτερα το χώμα. Αντί να ρίχνεις νερό πάνω από τα φύλλα και την επιφάνεια του χώματος, βάζεις λίγο νερό σε ένα μπολ ή σε ένα μεγαλύτερο δοχείο και τοποθετείς μέσα τη γλάστρα. Οι τρύπες που υπάρχουν στο κάτω μέρος της γλάστρας επιτρέπουν στο νερό να ανέβει σταδιακά προς τις ρίζες. Με αυτόν τον τρόπο το φυτό απορροφά ακριβώς την ποσότητα που χρειάζεται, χωρίς να δημιουργείται υπερβολική υγρασία στην επιφάνεια.

@jeffandlaurenshow

Best way to water potted plants! 🪴 #gardentips #spring #planters #flowers

♬ Chunky Monkey – Shtriker Big Band

Πώς να ποτίσεις σωστά το φυτό σου με αυτή τη μέθοδο

  1. Γεμίζεις ένα μπολ ή ένα δοχείο με νερό.
  2. Τοποθετείς τη γλάστρα μέσα στο νερό, φροντίζοντας να καλύπτεται μόνο το κάτω μέρος της.
  3. Αφήνεις το φυτό για περίπου 15-30 λεπτά, ώστε το χώμα να απορροφήσει το νερό.
  4. Βγάζεις τη γλάστρα και την αφήνεις να στραγγίξει καλά πριν την επιστρέψεις στη θέση της.

Το σημαντικό είναι να μην αφήνεις τη γλάστρα μόνιμα μέσα στο νερό, γιατί οι ρίζες μπορεί να σαπίσουν από την υπερβολική υγρασία.

Όμορφα φυτά σε μπαλκόνι με καλοκαιρινή διάθεση, ιδανικά για να μη ξεραθούν όσο λείπεις διακοπές.
Πηγή: Unsplash

Γιατί το νερό από πάνω δεν είναι πάντα η καλύτερη λύση

Όταν ρίχνεις συνεχώς νερό μόνο στην επιφάνεια του χώματος, μπορεί να συμβούν διάφορα. Το χώμα μπορεί να βραχεί περισσότερο στο πάνω μέρος, ενώ οι βαθύτερες ρίζες να μην παίρνουν αρκετή υγρασία. Επίσης, σε ορισμένες περιπτώσεις το νερό μπορεί να απομακρύνει θρεπτικά συστατικά ή να δημιουργήσει συνθήκες που ευνοούν την εμφάνιση μυκήτων. Με το πότισμα από κάτω, το νερό φτάνει πιο ομοιόμορφα στο ριζικό σύστημα και βοηθά το φυτό να αναπτυχθεί πιο σωστά.

Μπαλκόνι με φυτά και λουλούδια, ιδανικό για να μη ξεραθούν τα φυτά σου όσο είσαι διακοπές.
Πηγή: Unsplash

Ποια φυτά αγαπούν περισσότερο αυτόν τον τρόπο ποτίσματος

Η μέθοδος αυτή μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για φυτά που δεν θέλουν υπερβολική υγρασία στα φύλλα τους ή χρειάζονται πιο προσεκτικό πότισμα. Πολλά φυτά εσωτερικού χώρου, όπως διάφορες ποικιλίες με ευαίσθητες ρίζες, μπορούν να επωφεληθούν από αυτή την τεχνική. Ωστόσο, πάντα χρειάζεται να γνωρίζεις τις ανάγκες του κάθε φυτού, καθώς κάποια είδη έχουν διαφορετικές απαιτήσεις.

Πηγή: Unsplash
Πηγή: Unsplash

Τα μικρά μυστικά για πιο όμορφες γλάστρες

Εκτός από το σωστό πότισμα, φρόντισε να ελέγχεις το χώμα πριν προσθέσεις νερό. Βάλε το δάχτυλό σου λίγο μέσα στο χώμα και δες αν είναι ακόμη υγρό. Αν παραμένει νωπό, ίσως το φυτό σου δεν χρειάζεται ακόμη πότισμα. Επίσης, μην ξεχνάς ότι η θέση της γλάστρας παίζει μεγάλο ρόλο. Άλλο φυτό χρειάζεται περισσότερο φως και άλλο προτιμά πιο σκιερό σημείο. Το σωστό πότισμα δεν σημαίνει περισσότερο νερό – σημαίνει να δίνεις στο φυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται.

Διάβασε επίσης: Ποιο είναι το μεγαλύτερο λάθος πριν μπεις σε καυτό αυτοκίνητο το καλοκαίρι

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Καλοκαίρι 2026 σπίτι φυτά
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Ποιες τροφές «δεν αντέχουν» τη ζέστη – Τι να προσέχεις πριν μπουν στο πιάτο σου

Ποιες τροφές «δεν αντέχουν» τη ζέστη – Τι να προσέχεις πριν μπουν στο πιάτο σου

25.07.2026
Επόμενο
Ποιο είναι το λάθος που κάνεις και μπορεί να μην δουλεύει σωστά ο ανεμιστήρας

Ποιο είναι το λάθος που κάνεις και μπορεί να μην δουλεύει σωστά ο ανεμιστήρας

25.07.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Ποιο είναι το λάθος που κάνεις και μπορεί να μην δουλεύει σωστά ο ανεμιστήρας
Life

Ποιο είναι το λάθος που κάνεις και μπορεί να μην δουλεύει σωστά ο ανεμιστήρας

25.07.2026
Ποιες τροφές «δεν αντέχουν» τη ζέστη – Τι να προσέχεις πριν μπουν στο πιάτο σου
Food

Ποιες τροφές «δεν αντέχουν» τη ζέστη – Τι να προσέχεις πριν μπουν στο πιάτο σου

25.07.2026
4 δροσερές καλοκαιρινές συνταγές που φτιάχνεις σε 15 λεπτά – Η λύση στις ημέρες των διακοπών
Food

4 δροσερές καλοκαιρινές συνταγές που φτιάχνεις σε 15 λεπτά – Η λύση στις ημέρες των διακοπών

25.07.2026
4 trends στα φορέματα με άρωμα 70s και mermaid vibes για τα beach parties
Fashion

4 trends στα φορέματα με άρωμα 70s και mermaid vibes για τα beach parties

25.07.2026
Όλα τα hair looks της Ariana Grande που καθόρισαν την pop εικόνα της – Η αλογοουρά που έγινε θρύλος
Beauty

Όλα τα hair looks της Ariana Grande που καθόρισαν την pop εικόνα της – Η αλογοουρά που έγινε θρύλος

25.07.2026
Το μπλε μανικιούρ της Hailey Bieber είναι ο λόγος για να τηλεφωνήσεις στη manicurist σου
Beauty

Το μπλε μανικιούρ της Hailey Bieber είναι ο λόγος για να τηλεφωνήσεις στη manicurist σου

25.07.2026
Τι να κάνεις για να χαλαρώνεις πριν κοιμηθείς – 7 μικρές συνήθειες που διώχνουν την ένταση
Life

Τι να κάνεις για να χαλαρώνεις πριν κοιμηθείς – 7 μικρές συνήθειες που διώχνουν την ένταση

24.07.2026
Τι να τρως στην παραλία όταν έχει πολλή ζέστη – 5 τροφές που αντέχουν
Food

Τι να τρως στην παραλία όταν έχει πολλή ζέστη – 5 τροφές που αντέχουν

24.07.2026
Ποια είναι η σωστή ώρα να ποτίζεις τα φυτά σου το καλοκαίρι;
Life

Ποια είναι η σωστή ώρα να ποτίζεις τα φυτά σου το καλοκαίρι;

24.07.2026
Work from home ή παραλία; Το μόνο guide που χρειάζεσαι για τηλεργασία στις διακοπές

Work from home ή παραλία; Το μόνο guide που χρειάζεσαι για τηλεργασία στις διακοπές

Πάτησες αχινό στην παραλία; Αυτά είναι τα SOS βήματα που πρέπει να ξέρεις

Πάτησες αχινό στην παραλία; Αυτά είναι τα SOS βήματα που πρέπει να ξέρεις

Το φεγγάρι του «Κόκκινου Ελαφιού» φωτίζει την Αθήνα – Τα 4 καλύτερα spots να την απολαύσεις

Το φεγγάρι του «Κόκκινου Ελαφιού» φωτίζει την Αθήνα – Τα 4 καλύτερα spots να την απολαύσεις

Οι αλλαγές που θα κάνουν το σπίτι σου να μοιάζει με παραθαλάσσιο καταφύγιο

Οι αλλαγές που θα κάνουν το σπίτι σου να μοιάζει με παραθαλάσσιο καταφύγιο

Το πιο εύκολο beach hack: Πώς να μαζέψεις την ομπρέλα παραλίας σε λίγα δευτερόλεπτα

Το πιο εύκολο beach hack: Πώς να μαζέψεις την ομπρέλα παραλίας σε λίγα δευτερόλεπτα

Η Antigoni μοιράζεται τις διατροφικές συνήθειες που δεν αποχωρίζεται στο Mad.gr

Η Antigoni μοιράζεται τις διατροφικές συνήθειες που δεν αποχωρίζεται στο Mad.gr

Πλατφόρμα ταινιών από την Tanweer! Ξεκινάει πιλοτικά το Tanweer Club, με ταινίες σε όλη την υφήλιο

Πλατφόρμα ταινιών από την Tanweer! Ξεκινάει πιλοτικά το Tanweer Club, με ταινίες σε όλη την υφήλιο

ΑΙΧΜΕΣ: Επιδότηση και για την κλοπή των ειδήσεων;

ΑΙΧΜΕΣ: Επιδότηση και για την κλοπή των ειδήσεων;

Αποφασίζουν στις 20 Ιουλίου για τις κινήσεις της Strawstream με τα τέσσερα αθλητικά κανάλια

Αποφασίζουν στις 20 Ιουλίου για τις κινήσεις της Strawstream με τα τέσσερα αθλητικά κανάλια

Το «φουσκώνουν» το πακέτο της ΔΕΘ

Το «φουσκώνουν» το πακέτο της ΔΕΘ

Ψάχνουν δεκανίκια για μετά τις εκλογές

Ψάχνουν δεκανίκια για μετά τις εκλογές

Τι τρώμε στον καύσωνα: Οι τροφές που «δροσίζουν» το σώμα στους 40 βαθμούς

Τι τρώμε στον καύσωνα: Οι τροφές που «δροσίζουν» το σώμα στους 40 βαθμούς