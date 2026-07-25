Ποιες τροφές «δεν αντέχουν» τη ζέστη – Τι να προσέχεις πριν μπουν στο πιάτο σου

Το ψυγείο δεν είναι διακοσμητικό το καλοκαίρι - Αυτές οι τροφές θέλουν μεγάλη προσοχή γιατί η ζέστη τις χαλάει πριν προλάβεις να το καταλάβεις

Με μια ματιά Μαγειρεμένα φαγητά, κρέας, ψάρια, γαλακτοκομικά και κομμένα φρούτα αλλοιώνονται γρήγορα στη ζέστη.

Η έκθεση τροφίμων σε υψηλές θερμοκρασίες, ακόμη κι αν δεν αλλάξει η όψη τους, ευνοεί την ανάπτυξη βακτηρίων.

Μαγειρεμένα φαγητά πρέπει να μπαίνουν ψυγείο εντός 1-2 ωρών, ανάλογα με τη θερμοκρασία περιβάλλοντος.

Αυγά, σαλάτες με μαγιονέζα, ψάρια, κρέας και γαλακτοκομικά χρειάζονται άμεση και συνεχή ψύξη. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το καλοκαίρι φέρνει μαζί του παραλίες, εκδρομές, μπάρμπεκιου και αμέτρητα γεύματα σε αυλές και μπαλκόνια. Μαζί όμως με τις υψηλές θερμοκρασίες αυξάνεται και ένας κίνδυνος που πολλοί υποτιμούν. Οι τροφές αλλοιώνονται πολύ πιο γρήγορα όταν εκτίθενται στη ζέστη, ακόμη κι αν εξωτερικά δείχνουν φυσιολογικές. Το γεγονός ότι ένα φαγητό δεν έχει αλλάξει μυρωδιά ή γεύση δεν σημαίνει ότι παραμένει ασφαλές για κατανάλωση.

Αν αφήσεις ορισμένα τρόφιμα εκτός ψυγείου για περισσότερη ώρα από όσο πρέπει, δημιουργούνται οι ιδανικές συνθήκες για την ανάπτυξη βακτηρίων, όπως η σαλμονέλα και το E. coli, τα οποία μπορούν να προκαλέσουν τροφική δηλητηρίαση. Γι’ αυτό είναι σημαντικό να γνωρίζεις ποιες τροφές χρειάζονται άμεση ψύξη και ποιες συνήθειες αξίζει να αλλάξεις τους καλοκαιρινούς μήνες.

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1. Μαγειρεμένα φαγητά

Το φαγητό που περίσσεψε από το μεσημεριανό δεν πρέπει να παραμένει πάνω στο τραπέζι για ώρες. Όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι υψηλή, τα βακτήρια πολλαπλασιάζονται πολύ γρήγορα. Ιδανικά, τοποθέτησε τα περισσεύματα στο ψυγείο μέσα σε δύο ώρες από το μαγείρεμα, ενώ αν επικρατεί καύσωνας και η θερμοκρασία ξεπερνά τους 32 βαθμούς Κελσίου, ο χρόνος αυτός μειώνεται περίπου στη μία ώρα.

2. Κρέας και κοτόπουλο

Το ωμό αλλά και το ψημένο κρέας θεωρούνται από τις πιο ευπαθείς τροφές του καλοκαιριού. Αν πρόκειται να κάνεις μπάρμπεκιου ή πικνίκ, φρόντισε να τα μεταφέρεις σε φορητό ψυγείο με παγοκύστες. Μην αφήνεις το κρέας εκτός ψυγείου μέχρι να έρθει η ώρα να ψηθεί και μην το ξαναβάζεις στο ψυγείο αν έχει μείνει για μεγάλο χρονικό διάστημα εκτεθειμένο στη ζέστη.

3. Ψάρια και θαλασσινά

Τα ψάρια και τα θαλασσινά αλλοιώνονται εξαιρετικά γρήγορα όταν δεν διατηρούνται σε χαμηλή θερμοκρασία. Αν αγοράσεις φρέσκα ψάρια, προσπάθησε να τα μεταφέρεις άμεσα στο σπίτι και να τα διατηρήσεις στο ψυγείο μέχρι την κατανάλωσή τους. Στην παραλία ή στις εκδρομές χρειάζονται πάντα σωστή ψύξη.

4. Γαλακτοκομικά προϊόντα

Γάλα, γιαούρτι, κρέμες, τυριά και επιδόρπια με γάλα δεν πρέπει να μένουν εκτός ψυγείου για πολλή ώρα. Ακόμη και αν η συσκευασία δείχνει άθικτη, οι υψηλές θερμοκρασίες μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά την ασφάλεια του προϊόντος.

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5. Κομμένα φρούτα

Το καρπούζι, το πεπόνι, ο ανανάς και γενικά όλα τα κομμένα φρούτα χρειάζονται ψύξη. Όταν κοπεί η φλούδα τους, η σάρκα εκτίθεται σε μικροοργανισμούς και στη ζέστη, γεγονός που επιταχύνει την αλλοίωσή τους. Αν θέλεις να πάρεις μαζί σου φρούτα στην παραλία, διατήρησέ τα μέσα σε ισοθερμική τσάντα.

6. Σαλάτες με μαγιονέζα

Οι πατατοσαλάτες, οι σαλάτες ζυμαρικών και κάθε παρασκευή που περιέχει μαγιονέζα χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή. Αν μείνουν για αρκετή ώρα στον ήλιο ή σε υψηλή θερμοκρασία, αυξάνεται σημαντικά ο κίνδυνος ανάπτυξης βακτηρίων.

7. Αυγά και φαγητά που τα περιέχουν

Βραστά αυγά, σπιτικές κρέμες, γλυκά και κάθε τρόφιμο που περιέχει αυγό πρέπει να διατηρούνται στο ψυγείο μέχρι τη στιγμή της κατανάλωσης. Το καλοκαίρι είναι προτιμότερο να αποφεύγεις την πολύωρη μεταφορά τους χωρίς ψύξη.

Το καλοκαίρι θέλει περισσότερη προσοχή

Οι υψηλές θερμοκρασίες δεν επηρεάζουν μόνο την άνεσή σου, αλλά και την ασφάλεια των τροφίμων που καταναλώνεις καθημερινά. Με λίγη προσοχή στη μεταφορά, τη συντήρηση και την αποθήκευση των ευπαθών τροφών μπορείς να μειώσεις σημαντικά τον κίνδυνο τροφικής δηλητηρίασης και να απολαύσεις το καλοκαίρι χωρίς δυσάρεστες εκπλήξεις. Άλλωστε, μερικά λεπτά παραπάνω εκτός ψυγείου μπορεί να κάνουν πολύ μεγαλύτερη διαφορά απ’ όση φαντάζεσαι.

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