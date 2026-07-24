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Life 24.07.2026

Ποια είναι η σωστή ώρα να ποτίζεις τα φυτά σου το καλοκαίρι;

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Έχεις φυτά στο μπαλκόνι; Αυτή η απλή συνήθεια μπορεί να τα προστατεύσει από τις πιο ζεστές ημέρες του καλοκαιριού
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Η ιδανική ώρα για πότισμα το καλοκαίρι είναι νωρίς το πρωί, πριν την έντονη ζέστη.
  • Αν δεν προλαβαίνεις το πρωί, προτίμησε το απόγευμα, αποφεύγοντας το πολύ αργά το βράδυ.
  • Απόφυγε το μεσημεριανό πότισμα, καθώς το νερό εξατμίζεται γρήγορα και σοκάρει το φυτό.
  • Έλεγχε το χώμα σε βάθος πριν ποτίσεις, καθώς η επιφάνεια μπορεί να ξεγελά.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το καλοκαίρι μπορεί να είναι η πιο όμορφη εποχή για εμάς, όμως για τα φυτά μας είναι μια περίοδος που χρειάζεται περισσότερη προσοχή. Οι υψηλές θερμοκρασίες, ο δυνατός ήλιος και η γρήγορη εξάτμιση του νερού κάνουν το σωστό πότισμα πιο σημαντικό από ποτέ. Αν έχεις παρατηρήσει τα φύλλα των φυτών σου να δείχνουν πεσμένα, το χώμα στις γλάστρες να στεγνώνει πολύ γρήγορα ή κάποια φυτά να δυσκολεύονται να αντέξουν τις ζεστές ημέρες, ίσως δεν φταίει μόνο η ποσότητα του νερού που τους δίνεις, αλλά και η ώρα που επιλέγεις να τα ποτίσεις.

Πηγή: Unsplash
Πηγή: Unsplash

Το καλοκαιρινό πότισμα θέλει σωστό timing. Το να ρίξεις νερό την πιο ζεστή στιγμή της ημέρας μπορεί να μην βοηθήσει όσο νομίζεις, ενώ η κατάλληλη ώρα μπορεί να κάνει τα φυτά σου να αξιοποιήσουν καλύτερα την υγρασία.

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Η καλύτερη ώρα για πότισμα είναι νωρίς το πρωί

Οι περισσότεροι ειδικοί συμφωνούν πως η ιδανική ώρα για να ποτίζεις τα φυτά σου το καλοκαίρι είναι νωρίς το πρωί, πριν ανέβει πολύ η θερμοκρασία. Το πρωινό πότισμα δίνει χρόνο στο χώμα να απορροφήσει το νερό και στις ρίζες να το αξιοποιήσουν πριν ξεκινήσει η έντονη ζέστη. Παράλληλα, μειώνεται η απώλεια νερού λόγω εξάτμισης, κάτι που είναι ιδιαίτερα σημαντικό στις ημέρες με υψηλές θερμοκρασίες. Αν έχεις φυτά σε μπαλκόνι που βλέπει πολλές ώρες ήλιο, το πρωινό πότισμα μπορεί να τα βοηθήσει να αντιμετωπίσουν καλύτερα τις δύσκολες ώρες της ημέρας.

Μια όμορφη γωνιά με φυτά και λουλούδια, ιδανική για να εφαρμόσεις τα hacks για τις διακοπές.
Πηγή: Unsplash

Αν δεν προλαβαίνεις το πρωί, προτίμησε το απόγευμα

Δεν είναι πάντα εύκολο να ποτίζεις νωρίς το πρωί, ειδικά αν έχεις φορτωμένο πρόγραμμα. Σε αυτή την περίπτωση, μια καλή επιλογή είναι το απόγευμα, όταν ο ήλιος έχει αρχίσει να πέφτει και η θερμοκρασία μειώνεται. Ωστόσο, καλό είναι να αποφεύγεις το πολύ αργά το βράδυ πότισμα, ιδιαίτερα σε φυτά που κρατούν υγρασία στα φύλλα τους. Η παρατεταμένη υγρασία μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να ευνοήσει την εμφάνιση μυκήτων.

Γυναίκα με κίτρινα λουλούδια μπροστά στα μάτια της, χαμογελάει και δείχνει τους τρόπους για να ποτίζεις τα φυτά σου.
Pexels

Γιατί δεν πρέπει να ποτίζεις το μεσημέρι

Η ώρα που ο ήλιος βρίσκεται στο πιο δυνατό σημείο του είναι η χειρότερη επιλογή για πότισμα. Όταν ρίχνεις νερό στις γλάστρες ή στον κήπο μέσα στον καύσωνα, μεγάλο μέρος του εξατμίζεται πολύ γρήγορα πριν προλάβει να φτάσει στις ρίζες. Επιπλέον, το απότομο σοκ από το κρύο νερό σε ένα φυτό που έχει ζεσταθεί κάτω από τον ήλιο δεν είναι ό,τι καλύτερο για την ανάπτυξή του. Το μεσημεριανό πότισμα μπορεί να σου δίνει την αίσθηση ότι «έκανες κάτι» για τα φυτά σου, όμως στην πραγματικότητα πολλές φορές το νερό δεν αξιοποιείται σωστά.

Πηγή: Unsplash
Πηγή: Unsplash

Μην κοιτάς μόνο την επιφάνεια του χώματος

Ένα συχνό λάθος είναι να ποτίζεις επειδή βλέπεις την επιφάνεια της γλάστρας στεγνή. Το χώμα όμως μπορεί να έχει ακόμη υγρασία βαθύτερα. Πριν ποτίσεις, βάλε το δάχτυλό σου λίγο μέσα στο χώμα. Αν τα πρώτα εκατοστά είναι στεγνά, τότε πιθανότατα το φυτό χρειάζεται νερό. Αν παραμένουν υγρά, ίσως μπορείς να περιμένεις λίγο ακόμη. Το υπερβολικό πότισμα είναι εξίσου επικίνδυνο με την έλλειψη νερού, καθώς μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στις ρίζες.

Πηγή: Pexels
Πηγή: Pexels

Πότιζε σωστά και όχι απλώς συχνά

Το καλοκαίρι δεν σημαίνει απαραίτητα ότι όλα τα φυτά χρειάζονται νερό κάθε μέρα. Οι ανάγκες αλλάζουν ανάλογα με το είδος του φυτού, το μέγεθος της γλάστρας, το σημείο που βρίσκεται και το πόσο ήλιο δέχεται. Είναι προτιμότερο να κάνεις ένα καλό πότισμα που θα φτάσει βαθιά στις ρίζες, παρά λίγο νερό κάθε μέρα που απλώς βρέχει την επιφάνεια.

Πηγή: Pexels
Πηγή: Pexels

Μερικά μικρά tips που θα βοηθήσουν τα φυτά σου το καλοκαίρι

  • Προτίμησε γλάστρες με καλή αποστράγγιση ώστε να μην κρατάνε υπερβολικό νερό.
  • Βάλε ένα στρώμα από φυσικό υλικό, όπως φλοιό ή άλλα οργανικά υλικά, στην επιφάνεια του χώματος για να μειώσεις την εξάτμιση.
  • Μετακίνησε, αν γίνεται, τα πιο ευαίσθητα φυτά σε σημείο με λιγότερο έντονο ήλιο τις πολύ ζεστές ημέρες.
  • Έλεγχε συχνά το χώμα, γιατί οι ανάγκες αλλάζουν όταν υπάρχουν συνεχόμενοι καύσωνες.
Πηγή: Unsplash
Πηγή: Unsplash

Το σωστό πότισμα είναι το καλοκαιρινό «δώρο» που χρειάζονται τα φυτά σου

Τα φυτά δεν χρειάζονται μόνο νερό, αλλά και τη σωστή φροντίδα τη σωστή στιγμή. Ένα καλό πρόγραμμα ποτίσματος μπορεί να τα βοηθήσει να αντέξουν τη ζέστη, να διατηρήσουν το πράσινο χρώμα τους και να συνεχίσουν να μεγαλώνουν όμορφα. Την επόμενη φορά που θα πιάσεις το λάστιχο ή το ποτιστήρι, θυμήσου πως δεν έχει σημασία μόνο πόσο νερό θα τους δώσεις, αλλά και πότε θα το κάνεις.

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Καλοκαίρι 2026 φυτά
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