Πώς να φτιάξεις τη Midnight Margarita του Practical Magic 2 στο σπίτι σε 2 λεπτά

Η Sandra Bullock και η Nicole Kidman επιστρέφουν με το Practical Magic 2 και το #MidnightMarg γίνεται το απόλυτο cocktail trend

Με μια ματιά Το trailer του «Practical Magic 2» κυκλοφόρησε, με τις Sandra Bullock και Nicole Kidman να επιστρέφουν ως οι αδελφές Owens.

Το hashtag #MidnightMarg γίνεται viral, εμπνευσμένο από τη φράση «It’s always midnight somewhere…».

Η ταινία «Practical Magic 2» θα κυκλοφορήσει στις 11 Σεπτεμβρίου, αντιμετωπίζοντας οι ηρωίδες νέα απειλή.

Μια εύκολη συνταγή για Midnight Margarita με tequila, λάιμ, triple sec και σιρόπι αγαύης παρουσιάζεται. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η μαγεία επιστρέφει στο Hollywood και αυτή τη φορά έρχεται μαζί με ένα άκρως καλοκαιρινό cocktail trend. Το trailer του «Practical Magic 2» μόλις κυκλοφόρησε και οι fans της αγαπημένης ταινίας έχουν ήδη μπει σε mood… μαγικών βραδιών. Οι Sandra Bullock και Nicole Kidman επιστρέφουν ως οι αδελφές Owens, με τη νέα περιπέτεια να υπόσχεται μυστήριο, χιούμορ και φυσικά αρκετή δόση μαγείας. Παράλληλα, το hashtag #MidnightMarg έχει αρχίσει να γίνεται viral, με τους fans να μοιράζονται τις δικές τους Margarita moments.

Η νέα τάση εμπνέεται από τη φράση «It’s always midnight somewhere…» και καλεί το κοινό να δημιουργήσει τη δική του ξεχωριστή στιγμή με μία Margarita στο χέρι. Με αφορμή και την National Tequila Day, το cocktail έχει γίνει το απόλυτο summer ritual για movie nights, gatherings με φίλους ή ένα χαλαρό βράδυ στο σπίτι. Το καλύτερο; Δεν χρειάζεσαι bartender skills για να τη φτιάξεις. Με λίγα απλά υλικά μπορείς να δημιουργήσεις ένα δροσερό ποτό που θυμίζει καλοκαιρινές διακοπές.

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Το Practical Magic 2 έρχεται στις αίθουσες στις 11 Σεπτεμβρίου και φέρνει ξανά στο προσκήνιο τον κόσμο των αδελφών Owens. Στη νέα ταινία, οι δύο ηρωίδες καλούνται να αντιμετωπίσουν μία νέα απειλή, ενώ ένας μυστηριώδης άνδρας τις οδηγεί σε μία επικίνδυνη περιπέτεια. Μέχρι τότε, οι fans μπορούν να μπουν στο κλίμα της ταινίας με μία homemade Margarita και ένα μικρό «μαγικό» ritual στο σπίτι.

Η πιο εύκολη Midnight Margarita που μπορείς να φτιάξεις σπίτι

Για να δημιουργήσεις το δικό σου #MidnightMarg, χρειάζεσαι μόνο λίγα υλικά και μερικά λεπτά. Το αποτέλεσμα είναι ένα δροσιστικό cocktail με ισορροπία ανάμεσα στη γλυκιά και ξινή γεύση, ιδανικό για καλοκαιρινές νύχτες.

Υλικά:

50 ml tequila

25 ml χυμό λάιμ

20 ml triple sec ή λικέρ πορτοκαλιού

15 ml σιρόπι αγαύης ή λίγη ζάχαρη

Πάγο

Αλάτι για το χείλος του ποτηριού (προαιρετικά)

Μία φέτα λάιμ για decoration

Εκτέλεση:

Βάλε όλα τα υλικά σε shaker ή σε ένα βαζάκι με καπάκι και ανακίνησέ τα καλά με πάγο. Σέρβιρε σε ποτήρι με πάγο και, αν θέλεις, πρόσθεσε αλάτι στο χείλος για το κλασικό Margarita touch. Μία φέτα λάιμ και λίγη καλή διάθεση είναι το μόνο που χρειάζεσαι για το τέλειο movie night.

Το Practical Magic 2 δεν φέρνει μόνο νέα μαγεία στις αίθουσες, αλλά και ένα νέο καλοκαιρινό ritual που οι fans μπορούν να δοκιμάσουν από τώρα: μία εύκολη, σπιτική Margarita με λίγο tequila, πολύ πάγο και αρκετή… μαγική διάθεση.

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