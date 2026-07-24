Ξέχνα το πιστολάκι: 4 heatless χτενίσματα που θα λατρέψουν τα μαλλιά σου!

Με μια ματιά Το μαντήλι στα μαλλιά είναι τάση και κρατάει τα μαλλιά μακριά από το πρόσωπο τις ζεστές μέρες.

Το messy bun, με ατημέλητη εμφάνιση, είναι εύκολο με στρατηγικά τοποθετημένα κλιπ μαλλιών.

Η αλογοουρά, ακόμα και με λίγες τούφες να ξεφεύγουν, είναι chic και ανεπιτήδευτη τις ζεστές μέρες.

Το half-up bow με φιόγκο ή κορδέλα είναι ιδανικό για φυσικά σπαστά μαλλιά, κρατώντας τα υπό έλεγχο. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Σε έναν ιδανικό κόσμο, ένα καλοκαιρινό πρωινό θα μας έβρισκε να ξυπνάμε με απαλά, φυσικά beach waves, έτοιμες να καθίσουμε στο γραφείο με τα μαλλιά μας τέλεια, λεία και λαμπερά. Στην πραγματικότητα όμως, μόλις λίγα δευτερόλεπτα αφότου βγούμε έξω, ανεξάρτητα από το αν τα ισιώσαμε ή τα κάναμε μπούκλες, τα μαλλιά μας καταλήγουν σε ένα ατίθασο, φριζαρισμένο χάος. Τις ημέρες που η προσπάθεια να το πολεμήσουμε φαντάζει βουνό, η λύση βρίσκεται σε μια γκάμα από εύκολα, heatless χτενίσματα.

Όταν η θερμοκρασία χτυπάει κόκκινο και η υγρασία είναι στα ύψη, το τελευταίο που θέλει κάποια είναι τα μαλλιά της να κολλάνε στον σβέρκο της ή χειρότερα, να αφιερώσει χρόνο το πρωί για να πάνε όλα χαμένα πριν από τις 9 το πρωί. Και υπάρχει άραγε κάτι χειρότερο από το να τα στεγνώνεις με πιστολάκι όταν έξω έχει καύσωνα; Τα καλά νέα είναι ότι υπάρχουν αμέτρητα χτενίσματα που γίνονται χωρίς εργαλεία θερμότητας και χωρίς καθόλου κόπο. Αφήστε κάτω το ψαλίδι για μπούκλες και δοκιμάστε αυτά τα εύκολα, heatless hairstyles για να σώσετε το καλοκαίρι.

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Μαντήλι στα μαλλιά

Πέρα από το γεγονός ότι τα μαντήλια στα μαλλιά είναι τεράστια τάση αυτή την εποχή, αποδεικνύονται σωτήρια τις ζεστές μέρες που θέλεις να κρατήσεις τα μαλλιά μακριά από το πρόσωπό σου. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να επιλέξεις ένα μαντήλι που σου αρέσει, να το διπλώσεις σε τρίγωνο και να το δέσεις γύρω από τα μαλλιά σου για ένα χαριτωμένο, picnic-ready αποτέλεσμα.

Messy bun

Αν δεν έχεις τη διάθεση να μπλέξεις με περίπλοκα updos, μην αγχώνεσαι καθόλου, μπορείς πολύ εύκολα να τιθασεύσεις τις τούφες σου χρησιμοποιώντας μερικά στρατηγικά τοποθετημένα κλιπ μαλλιών. Σε αυτή την περίπτωση, η φιλοσοφία είναι απλή: όσο πιο ατημέλητο δείχνει το look, τόσο το καλύτερο. Βρες μερικά cute clips και τοποθέτησέ τα ανάλαφρα παντού στα μαλλιά σου, δημιουργώντας στο λεπτό ένα στιλ που θα λατρέψεις.

Αλογοουρά

Αν έχεις κοντά μαλλιά, ξέρεις πόσο δύσκολο μπορεί να είναι να τα πιάσεις σε μια αλογοουρά, αλλά σε αυτή τη φάση του καλοκαιριού η προσπάθεια αξίζει και με το παραπάνω. Ακόμα κι αν μερικές τουφίτσες ξεφεύγουν και πέφτουν εδώ κι εκεί, υπάρχει κάτι απίστευτα chic και ανεπιτήδευτο σε μια κοντή ψηλή αλογοουρά τις ζεστές μέρες.

Half-up bow

Αν έχεις φυσικά σπαστά μαλλιά, αυτό είναι το απόλυτο, αβίαστο χτένισμα για την καρδιά του καλοκαιριού. Δεν είναι καθόλου υπερβολικά σφιχτό ή περιοριστικό, αλλά κρατάει τα μαλλιά σου υποδειγματικά υπό έλεγχο αν η υγρασία αποφασίσει να χτυπήσει κόκκινο. Απλώς πιάσε τα μαλλιά σου χαλαρό half-up χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε φιόγκο ή κορδέλα έχεις πρόχειρη για να απογειώσεις το στιλ σου.

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