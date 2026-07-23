Ο makeup artist της Zendaya αποκάλυψε τα βήματα για το πιο viral μακιγιάζ του καλοκαιριού

Με μια ματιά Το viral μακιγιάζ της Zendaya είναι μίνιμαλ, με έμφαση σε ηλιοκαμένη όψη και φυσική λάμψη.

Η προετοιμασία της επιδερμίδας με ενυδάτωση και ανάμειξη foundation με serum είναι κρίσιμη.

Το ρουζ παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο, απλωμένο στα ζυγωματικά, τη μύτη και τους κροτάφους.

Το μακιγιάζ προσαρμόζεται σε όλους τους τόνους δέρματος, με προσοχή στην ποσότητα και το blending. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Zendaya συνεχίζει να μονοπωλεί τα βλέμματα και να γράφει ιστορία στο κόκκινο χαλί, εφαρμόζοντας τη signature τεχνική της, το method dressing, ενόψει της επίσημης κυκλοφορίας της κινηματογραφικής «Οδύσσειας». Εμπνευσμένη από τον πολυαναμενόμενο ρόλο της ως θεά Αθηνά, η αγαπημένη ηθοποιός μάς έχει χαρίσει μια σειρά από εντυπωσιακές και θεματικές εμφανίσεις που συζητιούνται διαρκώς. Ωστόσο, στην πρεμιέρα της Νέας Υόρκης, τα φώτα της δημοσιότητας δεν έπεσαν αποκλειστικά στα φορέματα υψηλής ραπτικής που επέλεξε, αλλά κυρίως στο πρωτοποριακό μακιγιάζ της, το οποίο έγινε αμέσως viral σε πλατφόρμες όπως το Instagram, το TikTok και το Substack.

Δημιουργός αυτού του πολυσυζητημένου και ονειρικού look είναι ο προσωπικός της makeup artist, Ernesto Casillas. Όπως εξήγησε ο ίδιος σε λεπτομερές διαδικτυακό του tutorial αλλά και σε εκτενή συνέντευξή του στη Vogue Mexico and Latin America, πρόκειται για ένα εξαιρετικά μίνιμαλ, «no-makeup makeup» στιλ, με κύριο και αδιαπραγμάτευτο χαρακτηριστικό το έντονο, ηλιοκαμένο εφέ. Είναι ένα look γεμάτο φυσική λάμψη και βαθιά ενυδάτωση, όπου το ρουζ παίζει τον απόλυτο πρωταγωνιστικό ρόλο, απλώνοντας ελεύθερα και παιχνιδιάρικα σε ολόκληρη την περιοχή των ζυγωματικών, πάνω στη μύτη αλλά και στους κροτάφους.

Διάβασε επίσης: Η Zendaya μάς δείχνει πώς να φορέσουμε το πιο hot χρωματιστό smoky eye της σεζόν

Εντατική ενυδάτωση και αψεγάδιαστη βάση

Το μεγαλύτερο μυστικό για να πετύχεις αυτό το πολυπόθητο αποτέλεσμα ξεκινάει αποκλειστικά και μόνο από τη σωστή προετοιμασία και περιποίηση της επιδερμίδας σου. Χρησιμοποίησε μια πλούσια ενυδατική κρέμα που ταιριάζει απόλυτα στον τύπο του δέρματός σου και άφησέ της αρκετό χρόνο να απορροφηθεί και να σταθεροποιηθεί πλήρως. Στη συνέχεια, για να αποφύγεις το βαρύ, επίπεδο ή εντελώς ματ αποτέλεσμα, ανακάτεψε το αγαπημένο σου foundation με λίγο serum και άπλωσέ το απαλά με ένα βρεγμένο σφουγγαράκι, βάζοντάς το μόνο όπου νιώθεις πραγματική ανάγκη για κάλυψη, ώστε να διατηρήσεις το τελικό οπτικό αποτέλεσμα απόλυτα φυσικό και ανάλαφρο.

Στρατηγική λάμψη και σωστή τοποθέτηση του concealer

Το επόμενο κρίσιμο βήμα απαιτεί την εφαρμογή μιας μικρής ποσότητας από ένα φωτεινό και ενυδατικό concealer, το οποίο θα τοποθετήσεις με μεγάλη προσοχή αποκλειστικά στα σημεία εκείνα που θέλεις να «τραβήξουν» φυσικά το φως. Βάλε το στα πλάγια της μύτης και ακριβώς κάτω από τα μάτια, με το βασικό κόλπο να είναι ότι δεν το απλώνεις πάνω στους μαύρους κύκλους, αλλά ακριβώς από κάτω τους, καθώς και μια ελάχιστη ποσότητα ανάμεσα στα φρύδια για να ανοίξει το βλέμμα.

Το απόλυτο παιχνίδι του ρουζ για ηλιοκαμένη όψη

Εδώ ακριβώς βρίσκεται η καρδιά και η ψυχή ολόκληρου του look. Ο Ernesto Casillas χρησιμοποίησε έναν έξυπνο συνδυασμό διαφορετικών αποχρώσεων σε ρουζ, επιλέγοντας μια πιο ζεστή, bronzed απόχρωση για να χαρίσει φυσικό βάθος και μια πιο ζωηρή κόκκινη απόχρωση για την απαραίτητη αίσθηση υγείας. Το μυστικό επιτυχίας εδώ είναι να τα απλώσεις και να τα δουλέψεις με καθοδικές κινήσεις από ψηλά προς τα κάτω, πετυχαίνοντας έτσι αυτό το ακαταμάχητο, φυσικό κάψιμο από τον ήλιο στην επιδερμίδα.

Ταιριάζει σε όλους τους τόνους δέρματος;

Σύμφωνα με τον κορυφαίο expert, αυτό το ιδιαίτερο στιλ μακιγιάζ λειτουργεί εξαιρετικά και προσαρμόζεται ιδανικά σε κάθε τόπο επιδερμίδας, ξεκινώντας από τις πιο ανοιχτόχρωμες και φτάνοντας μέχρι τις πιο βαθιές και σκούρες. Το βασικό μυστικό κρύβεται αποκλειστικά στην ποσότητα του προϊόντος και στο εξαιρετικά προσεγμένο blending: στις ανοιχτές επιδερμίδες χρησιμοποιείς ελάχιστη ποσότητα δουλεύοντάς τη σωστά, ενώ στις πιο σκουρόχρωμες χτίζεις την ένταση σταδιακά. Αν τύχει να έχεις πιο λιπαρό δέρμα, μπορείς ελεύθερα να «κλειδώσεις» διακριτικά τη ζώνη Τ με μια ελαφριά, luminous πούδρα για να διατηρήσεις τη λαμπερή όψη χωρίς ανεπιθύμητη γυαλάδα.

Ο μεξικανικής καταγωγής Ernesto Casillas, τον οποίο εμπιστεύονται σταθερά τεράστιοι αστέρες του Χόλιγουντ όπως η Jennifer Lopez, η Anne Hathaway και η Ayo Edebiri, δηλώνει βαθύτατα περήφανος που καταφέρνει να φέρει τη δική του προσωπική υπογραφή και τη ζεστή λατινική αισθητική θηλυκότητας στα μεγαλύτερα stages του πλανήτη. Μέσα από τη δουλειά του, αποδεικνύει περίφημα πως η φυσική ομορφιά, η φρεσκάδα και η αβίαστη λάμψη αποτελούν τους απόλυτους πρωταγωνιστές της σεζόν.

Διάβασε επίσης: