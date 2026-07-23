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Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Beauty 23.07.2026

Η Zendaya μάς δείχνει πώς να φορέσουμε το πιο hot χρωματιστό smoky eye της σεζόν

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Η αγαπημένη ηθοποιός υιοθετεί ένα αντισυμβατικό, κεραμιδί smoky eye και το απόλυτο Italian bob, παραδίδοντας μαθήματα κομψότητας
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Zendaya υιοθετεί χρωματιστό smoky eye με κεραμιδί-κόκκινη σκιά στο κάτω βλέφαρο.
  • Το μακιγιάζ ματιών προσφέρει σύγχρονη ένταση χωρίς να βαραίνει το βλέμμα.
  • Η βάση του μακιγιάζ είναι μινιμαλιστική, με υγιή επιδερμίδα και nude χείλη.
  • Τα μαλλιά είναι σε στυλ Italian bob με πλαϊνή χωρίστρα, συμπληρώνοντας το chic look.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Zendaya δεν είναι απλώς μια style icon, είναι η καλλιτέχνης που καταφέρνει κάθε φορά να επαναπροσδιορίζει τους κανόνες του red carpet μακιγιάζ, κάνοντας ακόμα και τις πιο τολμηρές τάσεις να μοιάζουν αβίαστα κομψές. Αυτή τη φορά, η αγαπημένη ηθοποιός άφησε πίσω της τα κλασικά, ασφαλή μονοπάτια και μας σύστησε μια νέα, απροσδόκητη χρωματική παλέτα που επαναπροσδιορίζει το βραδινό μακιγιάζ ματιών.

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ξεχάστε το βαρύ, παραδοσιακό μαύρο smoky eye. Η Zendaya επένδυσε σε μια ζεστή, γήινη απόχρωση του κεραμιδί-κόκκινου, τοποθετημένη στρατηγικά μόνο στο κάτω βλέφαρο. Το αποτέλεσμα; Ένα soft, diffused εφέ που αγκαλιάζει τα καστανά μάτια, τα κάνει να «ανάβουν» και χαρίζει μια απίστευτα σύγχρονη, φρέσκια ένταση στο βλέμμα, χωρίς να το βαραίνει. Με ελάχιστη μάσκαρα και υποδειγματικά χτενισμένα, φυσικά φρύδια, το βλέμμα κέρδισε τις εντυπώσεις με την ανεπιτήδευτη πολυτέλειά του.

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Φυσική επιδερμίδα και το απόλυτο Italian bob

Για να εξισορροπήσει την ένταση στα μάτια, η βάση κινήθηκε σε μινιμαλιστικά πρότυπα. Η επιδερμίδα της έδειχενη απόλυτα υγιής και ανάλαφρη, με ένα εκλεπτυσμένο σατινέ φινίρισμα και διακριτικά σμιλεμένα ζυγωματικά που έπιαναν το φως με τον πιο φυσικό τρόπο. Στα χείλη, μια απαλή nude-καφέ απόχρωση έδωσε τον τέλειο τόνο, αφήνοντας χώρο στο μακιγιάζ των ματιών να πρωταγωνιστήσει.

zendaya_spiderman
https://www.instagram.com/wmag/

Στον τομέα των μαλλιών, η Zendaya έδωσε τα διαπιστευτήριά της στο απόλυτο hair trend της εποχής: ένα ανάλαφρο, κυματιστό Italian bob με βαθιά πλαϊνή χωρίστρα. Η χωρίστρα αυτή χάρισε δραματικό όγκο και κίνηση, πλαισιώνοντας αρμονικά το πρόσωπο, ενώ τα sculptural σκουλαρίκια της πρόσθεσαν την απαραίτητη δόση λάμψης, ολοκληρώνοντας ένα look που αποδεικνύει περίφημα ότι το χρώμα στο μακιγιάζ μπορεί να δείχνει απόλυτα chic.

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Zendaya μακιγιάζ μάτια
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