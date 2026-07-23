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Screen News 23.07.2026

H ζωή του Snoop Dogg γίνεται ταινία – Ανακοινώθηκε η επίσημη ημερομηνία κυκλοφορίας

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Η πολυαναμενόμενη βιογραφική ταινία του Snoop Dogg με τίτλο «Snoop» απέκτησε επίσημη ημερομηνία κυκλοφορίας
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η βιογραφική ταινία για τον Snoop Dogg, με τίτλο "Snoop", θα κυκλοφορήσει στις ΗΠΑ στις 6 Αυγούστου 2027.
  • Τον ρόλο του Snoop Dogg θα υποδυθεί ο Jonathan Daviss, ενώ τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Craig Brewer.
  • Η Universal Pictures χαρακτηρίζει την ταινία ως την "απόλυτη βιογραφία" του θρύλου της ραπ.
  • Η ταινία αναμένεται να αποτυπώσει την πορεία του καλλιτέχνη με μια R-rated προσέγγιση.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η ιστορία της δυτικής ακτής του hip-hop ετοιμάζεται να περάσει επισήμως στον κινηματογραφικό φακό. Η Universal Pictures αποκάλυψε πότε ακριβώς το πολυαναμενόμενο κινηματογραφικό αφιέρωμα στον Calvin Broadus, γνωστό σε όλο τον κόσμο ως Snoop Dogg, θα κάνει την είσοδό του στις αμερικανικές αίθουσες, βάζοντας τέλος στις φήμες και προσφέροντας στους θαυμαστές του ένα σαφές χρονοδιάγραμμα.

snopp_dog
https://www.instagram.com/snoopdogg/?hl=el

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, η ταινία, η οποία θα φέρει τον απλό και περιεκτικό τίτλο Snoop, έχει προγραμματιστεί να κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 6 Αυγούστου 2027. Το στούντιο χαρακτηρίζει το φιλμ ως την «απόλυτη βιογραφία» ενός εκ των μεγαλύτερων θρύλων της ραπ σκηνής, υποσχόμενο μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών που θα φέρει τη σφραγίδα επιτυχίας ανάλογων κινηματογραφικών εγχειρημάτων του παρελθόντος, όπως το «Straight Outta Compton» και το «8 Mile».

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Ποιοι βρίσκονται πίσω από το project

Το βάρος της ενσάρκωσης του εμβληματικού ράπερ της Death Row Records έχει αναλάβει ο Jonathan Daviss, γνωστός στο ευρύ κοινό από τη συμμετοχή του στη δημοφιλή σειρά Outer Banks. Στη θέση του σκηνοθέτη βρίσκεται ο έμπειρος Craig Brewer, ο οποίος έχει αποδείξει την αξία του σε απαιτητικές κινηματογραφικές δουλειές, με πιο πρόσφατο παράδειγμα το Song Sung Blue αλλά και την κλασική επιτυχία Hustle & Flow.

snoopp_dog_tainia
https://www.instagram.com/snoopdogg/?hl=el

Η ιδέα για τη δημιουργία της ταινίας είχε αρχικά διαρρεύσει δια στόματος του ίδιου του καλλιτέχνη κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του στο CinemaCon, όπου είχε τονίσει πως έφτασε η δική του σειρά να αφηγηθεί τη διαδρομή του, ακολουθώντας τα χνάρια των φίλων και συνεργατών του από την εποχή των N.W.A.

Ένας ασταμάτητος καλλιτέχνης

Παρά το γεγονός ότι η καριέρα του μετρά δεκαετίες επιτυχιών, δεκάδες συμμετοχές στο Billboard Hot 100 και αξεπέραστα hits όπως το «Drop It Like It’s Hot», ο Snoop Dogg παραμένει ενεργός και παραγωγικός όσο ποτέ άλλοτε. Με συνεχείς μουσικές κυκλοφορίες και απροσδόκητες συνεργασίες, συνεχίζει να επαναπροσδιορίζει τη θέση του στη μουσική βιομηχανία.

snoop_dog
https://www.instagram.com/snoopdogg/?hl=el

Με την ακατάκτητη ενέργειά του και μια καθαρόαιμη R-rated προσέγγιση που αναμένεται να αποτυπώσει χωρίς φίλτρα την πορεία του, η επερχόμενη βιογραφία φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα από τα μεγαλύτερα κινηματογραφικά γεγονότα των επόμενων ετών.

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