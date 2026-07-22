10 χρόνια μετά, το «La La Land» διορθώνει επιτέλους το «λάθος» που υπήρχε στην αφίσα

Με μια ματιά Η αφίσα του "La La Land" διορθώθηκε ψηφιακά μετά από 10 χρόνια, αλλάζοντας τη στάση του χεριού του Ryan Gosling.

Ο Ryan Gosling είχε αποκαλέσει τη στάση του χεριού του "La La Hand" ή "Hamburger Hands" λόγω της γωνίας της.

Ο ηθοποιός δεν γνώριζε ότι η συγκεκριμένη πόζα θα γινόταν η κύρια διαφήμιση της ταινίας.

Η επανέκδοση του "La La Land" στις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο θα περιλαμβάνει τη διορθωμένη αφίσα. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια μικρή λεπτομέρεια που ταλαιπωρούσε τον Ryan Gosling εδώ και μια ολόκληρη δεκαετία φαίνεται πως διορθώθηκε οριστικά. Με αφορμή τη συμπλήρωση 10 χρόνων από την πρεμιέρα της τεράστιας εισπρακτικής επιτυχίας, η επίσημη αφίσα για την επανέκδοση του «La La Land» υπέστη μια διακριτική ψηφιακή επεξεργασία, βάζοντας τέλος σε ένα από τα πιο αστεία κινηματογραφικά «αγκάθια» του ηθοποιού.

Στη νέα εκδοχή της αφίσας, το χέρι του Gosling έχει ρετουσαριστεί ώστε να δείχνει προς τα πάνω, ταιριάζοντας απόλυτα με τη ρομαντική πόζα της συμπρωταγωνίστριάς του, Emma Stone. Στην πρωτότυπη φωτογραφία που είχε τραβηχτεί στο Griffith Park του Λος Άντζελες, το χέρι του ηθοποιού ήταν τεντωμένο εντελώς οριζόντια, μια λεπτομέρεια που ο ίδιος είχε βαφτίσει στο παρελθόν ως «La La Hand».

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Η ιστορία πίσω από το «Hamburger Hands»

Ο ίδιος ο Gosling είχε παραδεχτεί παλαιότερα πως δεν είχε ιδέα ότι η συγκεκριμένη λήψη θα γινόταν το βασικό διαφημιστικό πρόσωπο της ταινίας. Είχε τοποθετήσει το χέρι του έτσι απλώς επειδή του φαινόταν «ωραίο» τη δεδομένη στιγμή, χωρίς να φαντάζεται πως η πόζα αυτή θα στοιχειώνει τα ψηφιακά του χρόνια. Μιλώντας μάλιστα στο Wall Street Journal Magazine, είχε αυτοσαρκαστεί ανοιχτά, αποκαλώντας χαριτολογώντας τον εαυτό του «Hamburger Hands Gosling» λόγω της αδέξιας γωνίας. Όπως είχε αστειευτεί, η προηγούμενη εμπειρία του από τον χορό πριν από τα γυρίσματα δεν τον είχε βοηθήσει καθόλου σε αυτό το κομμάτι.

Η αλλαγή στην αφίσα, η οποία συνοδεύτηκε από τη λιτή αλλά εύγλωττη λεζάντα «Μια μικρή προσαρμογή» σε ανάρτηση στο Instagram, δείχνει ότι οι δημιουργοί αποφάσισαν να χαρίσουν στον ηθοποιό τη λύτρωση που ζητούσε. Μάλιστα, ο ίδιος είχε επιχειρήσει πρόσφατα να διορθώσει το «έγκλημα» και στην πράξη, όταν τον Μάρτιο αναπαράστησε την ίδια πόζα μαζί με τον εξωγήινο χαρακτήρα Rocky από τη νέα του ταινία Project Hail Mary, σε ένα βίντεο που είχε μοιραστεί η σύντροφός του, Eva Mendes, χαρακτηρίζοντας το συμβάν ως μία από τις μεγαλύτερες μεταμέλειες της καριέρας του.

Ένα σύγχρονο αριστούργημα με ιστορία στα Όσκαρ

Το «La La Land», σε σκηνοθεσία του Damien Chazelle, κατέκτησε τις καρδιές του κοινού παγκοσμίως, ξεπερνώντας τα 500 εκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις και αποσπώντας διθυραμβικές κριτικές. Πέρα από τη μουσική και τη χημεία του διδύμου, η ταινία έχει μείνει χαραγμένη στη μνήμη του κοινού και για το επικό παρατράγουδο στην τελετή των Όσκαρ του 2017, όταν η Faye Dunaway ανακοίνωσε λανθασμένα το φιλμ ως νικητή της κατηγορίας Καλύτερης Ταινίας, πριν αποκαλυφθεί επί σκηνής ότι ο πραγματικός θριαμβευτής ήταν το Moonlight. Στην ίδια βραδιά, η Emma Stone τιμήθηκε με το Όσκαρ Α΄ Γυναικείου Ρόλου και ο Damien Chazelle με το Όσκαρ Σκηνοθεσίας.

Η πολυαναμενόμενη επανέκδοση του «La La Land» αναμένεται να επιστρέψει στις κινηματογραφικές αίθουσες των ΗΠΑ στις 16 Αυγούστου και του Ηνωμένου Βασιλείου στις 28 Αυγούστου, δίνοντας την ευκαιρία στους φαν να απολαύσουν ξανά τη μαγεία στη μεγάλη οθόνη, αυτή τη φορά, με απόλυτα συμμετρικά χέρια.

Κεντρική Εικόνα: @lalalandmovie