«Avengers: Doomsday» – Το trailer που όλοι περιμέναμε μόλις έφτασε

Με μια ματιά Κυκλοφόρησε το πρώτο trailer του "Avengers: Doomsday", με σχεδόν όλους τους ήρωες της Marvel.

Ο Robert Downey Jr. επιστρέφει ως Doctor Doom, ο οποίος απειλεί πολλαπλές πραγματικότητες.

Οι X-Men, Fantastic Four και Thunderbolts εντάσσονται επίσημα στο MCU για τη μάχη.

Οι Russo Brothers σκηνοθετούν, με πρεμιέρα στις 18 Δεκεμβρίου, ακολουθούμενο από το "Secret Wars". Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Marvel Studios άνοιξε και επίσημα τα χαρτιά της, δημοσιεύοντας το πρώτο ολοκληρωμένο trailer του «Avengers: Doomsday», της ταινίας που φιλοδοξεί να γίνει το μεγαλύτερο κινηματογραφικό event της νέας εποχής του MCU. Μετά την αποκλειστική προβολή του υλικού στο CinemaCon, πλέον όλοι οι fans μπορούν να πάρουν μια πρώτη γεύση από το πολυαναμενόμενο blockbuster, το οποίο συγκεντρώνει σχεδόν κάθε μεγάλο ήρωα της Marvel στην ίδια ιστορία. Το αποτέλεσμα είναι ένα trailer γεμάτο δράση, συγκινήσεις και εκπλήξεις που ήδη έχει βάλει «φωτιά» στα social media.

Το «Avengers: Doomsday» αποτελεί την κορύφωση της ιστορίας του Multiverse που χτίζει η Marvel τα τελευταία χρόνια. Οι Avengers, οι Fantastic Four, οι Thunderbolts αλλά και οι θρυλικοί X-Men βρίσκονται επιτέλους στην ίδια πλευρά, απέναντι σε έναν εχθρό που απειλεί κάθε σύμπαν. Οι εικόνες προμηνύουν μια μάχη χωρίς προηγούμενο, με γνώριμα πρόσωπα να επιστρέφουν και νέες συμμαχίες να αλλάζουν όλα όσα γνωρίζαμε μέχρι σήμερα.

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Το στοιχείο που κλέβει αμέσως την παράσταση δεν είναι άλλο από την επιστροφή του Robert Downey Jr. στο κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel. Αυτή τη φορά, όμως, δεν φορά την πανοπλία του Iron Man, αλλά ενσαρκώνει τον εμβληματικό Doctor Doom, έναν από τους πιο ισχυρούς και επικίνδυνους villains στην ιστορία των comics. Η νέα αυτή εκδοχή του χαρακτήρα δημιουργεί αμέτρητα ερωτήματα για το πώς συνδέεται με το Multiverse και τι σημαίνει για το μέλλον του MCU.

Doctor Doom εναντίον ολόκληρου του MCU

Το trailer παρουσιάζει τον Doctor Doom να ξεκινά έναν πόλεμο που εξαπλώνεται σε διαφορετικές πραγματικότητες, αναγκάζοντας τους μεγαλύτερους ήρωες της Marvel να ενώσουν τις δυνάμεις τους.

Ανάμεσα στις πιο εντυπωσιακές σκηνές ξεχωρίζει η σύγκρουσή του με τον Thor, αλλά και η πολυαναμενόμενη επιστροφή του Chris Evans ως Captain America (Steve Rogers). Η εμφάνισή του σηματοδοτεί την πρώτη του επιστροφή στο MCU μετά το Avengers: Endgame, δίνοντας στους fans μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις του trailer.

Οι X-Men περνούν επίσημα στο MCU

Ένα από τα σημαντικότερα highlights του trailer είναι η επίσημη ένταξη των θρυλικών χαρακτήρων των X-Men στο κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel.

Ο Professor X, ο Magneto, η Mystique, ο Cyclops αλλά και ο Gambit εμφανίζονται δίπλα στους Avengers, επιβεβαιώνοντας ότι η Marvel φέρνει επιτέλους κοντά δύο από τα μεγαλύτερα franchises της.

Η παρουσία των Patrick Stewart, Ian McKellen, James Marsden, Rebecca Romijn, Alan Cumming, Kelsey Grammer και Channing Tatum αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες στιγμές για τους fans των superhero ταινιών.

Fantastic Four και Thunderbolts μπαίνουν στη μάχη

Μετά τις πρόσφατες κινηματογραφικές εμφανίσεις τους, οι Fantastic Four και οι Thunderbolts επιστρέφουν για να συμμετάσχουν στη μεγαλύτερη αποστολή του MCU.

Ο Pedro Pascal, η Vanessa Kirby, ο Joseph Quinn και ο Ebon Moss-Bachrach βρίσκονται στο πλευρό των Avengers, ενώ η Florence Pugh, ο David Harbour, ο Wyatt Russell, η Hannah John-Kamen και ο Lewis Pullman ενισχύουν το μέτωπο απέναντι στον Doctor Doom.

Ένα cast-όνειρο για κάθε Marvel fan

Η λίστα των επιστροφών μοιάζει ατελείωτη. Εκτός από τους παραπάνω, στο Avengers: Doomsday συμμετέχουν επίσης οι Chris Hemsworth, Anthony Mackie, Sebastian Stan, Paul Rudd, Tom Hiddleston, Letitia Wright, Winston Duke, Simu Liu, Tenoch Huerta και πολλοί ακόμη χαρακτήρες που έχουν γράψει ιστορία στο MCU.

Η Marvel φαίνεται αποφασισμένη να δημιουργήσει το μεγαλύτερο crossover που έχουμε δει ποτέ στη μεγάλη οθόνη.

Οι Russo Brothers επιστρέφουν για το μεγαλύτερο στοίχημα της Marvel

Τη σκηνοθεσία του «Avengers: Doomsday» αναλαμβάνουν ξανά οι Anthony και Joe Russo, οι δημιουργοί πίσω από τα Infinity War και Endgame, γεγονός που ανεβάζει ακόμη περισσότερο τις προσδοκίες.

Η ταινία κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 18 Δεκεμβρίου, ανοίγοντας τον δρόμο για το Avengers: Secret Wars, το οποίο θα ακολουθήσει έναν χρόνο αργότερα και αναμένεται να ολοκληρώσει τη μεγαλύτερη ιστορία που έχει αφηγηθεί μέχρι σήμερα η Marvel.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι το πρώτο trailer του «Avengers: Doomsday» δείχνει πως η Marvel ετοιμάζεται να ανεβάσει τον πήχη ακόμη πιο ψηλά, προσφέροντας ένα κινηματογραφικό γεγονός που δύσκολα θα αφήσει ασυγκίνητο ακόμη και τον πιο απαιτητικό fan των superheroes.