Summer drink: Το καρπούζι έγινε το πιο cool ποτήρι του καλοκαιριού για όλη την παρέα

Η πιο instagrammable συνταγή του καλοκαιριού είναι ένας καρπουζοχυμός μέσα στο ίδιο το φρούτο, εύκολος, γρήγορος και super δροσιστικός

Με μια ματιά Το καρπούζι γίνεται το πιο δροσιστικό και εντυπωσιακό ποτήρι του καλοκαιριού.

Η συνταγή είναι εύκολη, γρήγορη και ιδανική για παραλίες, πικνίκ και πάρτι.

Χρειάζονται λίγα υλικά: καρπούζι, παγάκια, γκαζόζα, λεμόνι, δυόσμος και μέλι (προαιρετικά).

Το αποτέλεσμα είναι ένα φυσικό, ανάλαφρο ρόφημα με έντονο καλοκαιρινό mood. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το καλοκαίρι θέλει δροσιά, παρέα και συνταγές που είναι τόσο νόστιμες όσο και εντυπωσιακές. Ο καρπουζοχυμός μέσα στο ίδιο το καρπούζι είναι το απόλυτο summer hack που έχει όλα όσα αγαπάμε: φρέσκια γεύση, εύκολη προετοιμασία και ένα αποτέλεσμα που μοιάζει βγαλμένο από beach bar. Είναι το drink που θα γίνει το highlight σε κάθε παραλία, picnic ή καλοκαιρινό πάρτι. Και το καλύτερο; Δεν χρειάζεται να είσαι expert στην κουζίνα για να το φτιάξεις.

Αν ψάχνεις έναν διαφορετικό τρόπο να απολαύσεις το αγαπημένο φρούτο του καλοκαιριού, αυτή η συνταγή είναι ό,τι πρέπει. Το ζουμερό καρπούζι μετατρέπεται σε ένα δροσιστικό ρόφημα με λίγα απλά υλικά, ενώ το ίδιο το φρούτο γίνεται το πιο εντυπωσιακό «ποτήρι». Το αποτέλεσμα είναι φυσικό, ανάλαφρο και γεμάτο καλοκαιρινό mood. Plus, είναι το τέλειο content για Instagram stories με την παρέα.

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Η διαδικασία είναι πανεύκολη και χρειάζεται ελάχιστο χρόνο. Αδειάζεις το καρπούζι, χτυπάς τη σάρκα του στο blender και με μερικές μικρές προσθήκες δημιουργείς ένα δροσερό drink που θα θέλουν όλοι να δοκιμάσουν. Πάρε το καρπούζι σου, βάλε μουσική, φώναξε την παρέα και ετοιμάσου για το πιο fun καλοκαιρινό refreshment.

Υλικά

1 μικρό ή μεσαίο καρπούζι

Παγάκια όσο θέλεις

1 κουτάκι γκαζόζα (προαιρετικά, για πιο δροσερό ανθρακικό αποτέλεσμα)

Χυμός από 1-2 λεμόνια

Φρέσκος δυόσμος (μερικά φύλλα)

Λίγο μέλι ή σιρόπι αγαύης (προαιρετικά, αν το θέλεις πιο γλυκό)

Εκτέλεση

Κόψε προσεκτικά το πάνω μέρος του καρπουζιού δημιουργώντας ένα «καπάκι». Με ένα μεγάλο κουτάλι αφαίρεσε τη σάρκα του καρπουζιού και βάλε τη σε ένα μπολ. Ρίξε το καρπούζι στο blender και χτύπησέ το μέχρι να γίνει ένας λείος χυμός. Πέρασε τον χυμό από σουρωτήρι για πιο βελούδινη υφή χωρίς κουκούτσια ή ίνες. Βάλε παγάκια μέσα στο άδειο καρπούζι και πρόσθεσε ξανά τον χυμό. Ρίξε λίγο Sprite ή γκαζόζα, χυμό λεμονιού και φρέσκο δυόσμο. Ανακάτεψε απαλά και άφησέ το για λίγα λεπτά στο ψυγείο ώστε να γίνει ακόμα πιο παγωμένο.

Το αποτέλεσμα; Ένα εντυπωσιακό καρπουζένιο drink που συνδυάζει γεύση, εμφάνιση και καλοκαιρινή διάθεση. Το MAD-approved summer hack που θα κάνει κάθε beach day λίγο πιο ξεχωριστή.