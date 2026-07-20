Αυτό είναι το ελληνικό πρόγραμμα και οι δράσεις του 11ου Beyond Borders Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελλορίζου! Στο φετινό 11ο Beyond Borders Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελλορίζου (23-30 Αυγούστου 2026) παρουσιάζονται συνολικά 8 + 2 ελληνικές ταινίες.

Με μια ματιά 8 ελληνικές παραγωγές διαγωνίζονται στο 11ο Beyond Borders, ενώ 2 ακόμη προβάλλονται εκτός διαγωνισμού.

Το φεστιβάλ περιλαμβάνει επαγγελματικές δράσεις, όπως το πρώτο Φόρουμ Ανάπτυξης Συμπαραγωγών για Έλληνες δημιουργούς.

Το Φόρουμ Ανάπτυξης Συμπαραγωγών θα διεξαχθεί στο Καστελλόριζο με διεθνείς εμπειρογνώμονες.

Το ΕΚΚΟΜΕΔ είναι ο κύριος θεσμικός εταίρος του φεστιβάλ, προωθώντας την ελληνική οπτικοακουστική παραγωγή. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Συγκεκριμένα, 8 ελληνικές παραγωγές και συμπαραγωγές διαγωνίζονται στο Κυρίως και το μicro Διαγωνιστικό Τμήμα, ενώ 2 ακόμη εξαιρετικές ελληνικές δημιουργίες φιλοξενούνται στο τμήμα του Πανοράματος (εκτός διαγωνιστικού).

Οι ταινίες αυτές αποτυπώνουν με μοναδική ευαισθησία τη σύγχρονη ελληνική και παγκόσμια πραγματικότητα, αγγίζοντας βαθιές προσωπικές αλλά και συλλογικές αναζητήσεις. Μέσα από τις αφηγήσεις τους, οι δημιουργοί μάς ταξιδεύουν από τον μικρόκοσμο της εφηβείας και τις εκστατικές τελετουργίες λύτρωσης, μέχρι τα ερειπωμένα χωριά της Ίμβρου, και από τις προκλητικές, ανατρεπτικές διαδρομές προσωπικοτήτων που έγραψαν ιστορία στη Νέα Υόρκη, μέχρι ένα πνευματικό οδοιπορικό πίστης στα βάθη της Καππαδοκίας.

Παράλληλα, ανοίγουν έναν τολμηρό διάλογο για τις επιπτώσεις του υπερτουρισμού στη Νάξο και το Κέιπ Τάουν, γεφυρώνουν την παράδοση του θεάτρου σκιών μεταξύ Ελλάδας και Κίνας, και μας καλούν να νιώσουμε τον κόσμο μέσα από τις αισθήσεις ενός εκ γενετής τυφλού ανθρώπου ή μέσα από τα απομεινάρια ενός εγκαταλελειμμένου σπιτιού στην Αθήνα.

Κύριος θεσμικός εταίρος του Beyond Borders είναι το ΕΚΚΟΜΕΔ, ο κρατικός φορέας που έχει ως αποστολή του την προώθηση της ελληνικής οπτικοακουστικής παραγωγής σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Παράλληλα με το κινηματογραφικό πρόγραμμα, θα διεξαχθούν σημαντικές επαγγελματικές δράσεις με έντονο ενδιαφέρον για τους Έλληνες δημιουργούς. Η 11η διοργάνωση του Beyond Borders σηματοδοτεί με ιδιαίτερη χαρά την έναρξη του πρώτου Φόρουμ Ανάπτυξης Συμπαραγωγών. Σχεδιασμένο ως ένα υψηλού επιπέδου εργαστήριο ανάπτυξης έργων, το πιλοτικό αυτό πρόγραμμα, στον πρώτο χρόνο λειτουργίας του, απευθύνεται αποκλειστικά σε ελληνικές παραγωγές και συμπαραγωγές, με στόχο να προσφέρει στους Έλληνες δημιουργούς τα εργαλεία, τις γνώσεις και τις διεθνείς διασυνδέσεις που απαιτούνται για την επιτυχημένη πορεία των έργων τους στη διεθνή αγορά. Το Φόρουμ Ανάπτυξης Συμπαραγωγών θα πραγματοποιηθεί από τις 24 έως τις 27 Αυγούστου στη Σαντραπεία Σχολή στο Καστελλόριζο.

Υπό την καθοδήγηση του Rudy Buttignol, C.M., μίας από τις πλέον καταξιωμένες προσωπικότητες στον χώρο της διεθνούς δημόσιας τηλεόρασης και πρώην επικεφαλής του Knowledge Network, οι συμμετέχουσες ομάδες θα λάβουν μέρος σε ένα τετραήμερο πρόγραμμα εντατικών εργαστηρίων, masterclasses και ατομικών συναντήσεων.

Το φόρουμ φιλοδοξεί να γεφυρώσει το χάσμα ανάμεσα στα εγχώρια ταλέντα και τη διεθνή οπτικοακουστική βιομηχανία, δίνοντας στους δημιουργούς των έργων τη δυνατότητα να παρουσιάσουν τις ιδέες τους απευθείας σε κορυφαία στελέχη. Στους προσκεκλημένους εμπειρογνώμονες της φετινής διοργάνωσης, οι οποίοι θα βρεθούν στο Καστελλόριζο προσφέροντας μια μοναδική ευκαιρία άμεσης επαφής με στελέχη που διαμορφώνουν το παγκόσμιο τοπίο, συγκαταλέγονται οι Adel Ksiksi (Al Jazeera Documentary), Claudia Bucher (ARTE GEIE), Peter Arens (ZDF) και Λευτέρης Φυλακτός (ΕΡΤ).

Η πρωτοβουλία αυτή υλοποιείται υπό την αιγίδα του ΕΚΚΟΜΕΔ, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα για την εξωστρέφεια του ελληνικού ντοκιμαντέρ. Μέσα από την ενίσχυση διεθνών συνεργασιών και την ανάδειξη της ελληνικής δημιουργίας, το φόρουμ συμβάλλει ουσιαστικά στην ενδυνάμωση της παρουσίας της χώρας στον παγκόσμιο κινηματογραφικό χάρτη, σε μια ιδιαίτερα συμβολική χρονιά, καθώς η Αθήνα θα φιλοξενήσει την 39η Τελετή Απονομής των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου.

Τα projects που επιλέχθηκαν να συμμετάσχουν φέτος είναι το «The Empire» σε σκηνοθεσία και παραγωγή της Δήμητρας Μπαμπαδήμα, το «Child Brides: The Missing Piece» σε σκηνοθεσία Φωτεινής Λαμπρίδη και παραγωγή Μαρίνας Δανέζη, το «Ideal Homeland» σε σκηνοθεσία και παραγωγή του Γρηγόρη Βαρδαρινού, το «Hitler’s Excavation at Olympia» σε σκηνοθεσία και παραγωγή του Νίκου Χρησικάκη, καθώς και το «Music From the Unseen Journey: Tcha’s Journey» σε σκηνοθεσία Πέτρου Κολοτούρου και παραγωγή Λεωνίδα Λιάμπεη.

Τέλος, την Παρασκευή 28 Αυγούστου, θα διεξαχθεί σε συνεργασία με το ΕΚΚΟΜΕΔ ειδική ενημερωτική δράση για τα νέα προγράμματα εξωστρέφειας του φορέα, καθώς και για τα εργαλεία στήριξης, βοήθειας και ανάπτυξης της εγχώριας οπτικοακουστικής βιομηχανίας.

Παρακάτω ακολουθούν οι αναλυτικές περιλήψεις των ταινιών που θα διαγωνιστούν στο Κυρίως και στο μicro Διαγωνιστικό τμήμα, καθώς και στο Πανόραμα, μαζί με πληροφορίες για τους δημιουργούς τους.

Όλα τα trailers των ταινιών και οι πληροφορίες για το πρόγραμμα του 2026 βρίσκονται αναρτημένες και στην ιστοσελίδα www.beyondborders.gr

Κυρίως Διαγωνιστικό Τμήμα

Bugboy, Λουκάς Παλαιοκρασάς, 86’ Ελλάδα, 2026: Ο Γιώργος, ένας ντροπαλός έφηβος που παλεύει με τον στραβισμό και το τραυματικό διαζύγιο των γονιών του, βρίσκει καταφύγιο στον κόσμο των εντόμων. Η απροσδόκητη σύνδεσή του με έναν γρύλο θα γίνει η αφορμή για ένα συγκινητικό ταξίδι αυτοανακάλυψης και ενηλικίωσης.

Ο Λουκάς Παλαιοκρασάς είναι σκηνοθέτης ντοκιμαντέρ με έδρα την Αθήνα. Το έργο του εστιάζει στον τρόπο με τον οποίο οι νέοι διαχειρίζονται την αλλαγή, την ταυτότητα και το αίσθημα του «ανήκειν». Η ταινία του «Final Year» (2022) έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης και απέσπασε το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Μεγάλου Μήκους στο Olympia και το Βραβείο Καλύτερου Ελληνικού Ντοκιμαντέρ στο AegeanDocs. Είναι υπότροφος των προγραμμάτων ARTWORKS και του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (SNF).

EXILE(S), ιστορίες ενός νησιού, Γιώργος Ηλιόπουλος, Ελλάδα, 2026, 130’: Εκατό χρόνια μετά τη Συνθήκη της Λωζάνης, οι κάτοικοι της Ίμβρου αναζητούν ένα νέο παρόν ανάμεσα σε ερειπωμένα χωριά και μετατοπισμένα σύνορα. Ένα ζωντανό πολιτισμικό παλίμψηστο, όπου η μνήμη και η δύσκολη συνύπαρξη επαναπροσδιορίζουν την καθημερινότητα του νησιού.

Ο Γιώργος Ηλιόπουλος (γενν. 1986, Ιωάννινα) είναι σκηνοθέτης ντοκιμαντέρ, σεναριογράφος και παραγωγός με έδρα την Αθήνα. Σπούδασε Κινηματογράφο στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και ολοκλήρωσε μεταπτυχιακές σπουδές (MFA) στο Edinburgh Napier University με υποτροφία του British Film Institute, λαμβάνοντας το Μετάλλιο Αριστείας. Από το 2015 σκηνοθετεί και παράγει τηλεοπτικά και ανεξάρτητα ντοκιμαντέρ, μεταξύ των οποίων και η σειρά VICE Specials (2017-2019).

Εκτός Εαυτού, Τάσος Γκολέτσος, Ελλάδα, 90’ 2025: Κάπου μεταξύ πραγματικότητας και μαγείας, καθημερινοί άνθρωποι βυθίζονται σε εκστατικές τελετουργίες, αναζητώντας τη λύτρωση και την απόλυτη ελευθερία. Ένα υποβλητικό ταξίδι σωματικής μεταμόρφωσης και πίστης, όπου οι ήρωες αφήνονται σε ό,τι τους καλεί από τα βάθη του εαυτού τους.

Ο Τάσος Γκολέτσος γεννήθηκε στην Αθήνα και μεγάλωσε στον Βόλο. Σπούδασε Οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Πειραιά και Νέα Μέσα στις Βρυξέλλες. Ξεκίνησε ως video artist και VJ το 2008, παρουσιάζοντας την τέχνη του σε underground κλαμπ και τους δρόμους της Αθήνας. Από το 2015 έχει δημιουργήσει πάνω από 50 μουσικά βίντεο και διαφημίσεις. Το «Εκτός Εαυτού» είναι η πρώτη του ταινία ως σκηνοθέτη, παραγωγού και διευθυντή φωτογραφίας.

μicro Διαγωνιστικό Τμήμα

Πίσω απ’ τις Σκιές, Κωνσταντίνος Ποταμιανός, Ελλάδα-Κίνα, 2025, 13’: Ένας πολιτιστικός διάλογος ανάμεσα σε έναν Έλληνα καραγκιοζοπαίχτη και έναν Κινέζο μετρ του θεάτρου σκιών. Η ταινία γεννιέται μέσα από την ανάγκη του σκηνοθέτη να επιστρέψει στις παιδικές του μνήμες, αναζητώντας τις πανάρχαιες ρίζες μιας τέχνης φτιαγμένης από φως και σκοτάδι.

Ο Κωνσταντίνος Ποταμιάνος γεννήθηκε στην Πάτρα το 2005 και ασχολείται με τον κινηματογράφο από νεαρή ηλικία. Το πρώτο του ντοκιμαντέρ μικρού μήκους «Το Κάλεσμα των Φάρων» έκανε πρεμιέρα το 2022. Έκτοτε δραστηριοποιείται στη σκηνοθεσία ντοκιμαντέρ και στη διεύθυνση φωτογραφίας, δημιουργώντας ταινίες μικρού μήκους όπως το «Πίσω απ’ τις Σκιές» (Κίνα, 2025) και «η Εγκατάλειψη Εστιών» (Ελλάδα, 2025). Παράλληλα ασχολείται με τη μουσική ως ντράμερ και το 2024 συνεργάστηκε με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε διασκευή του έργου του George Gershwin για Jazz Piano Trio και συμφωνική ορχήστρα. Σήμερα σπουδάζει στο Τμήμα Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, διερευνώντας τρόπους συνάντησης και σύνθεσης διαφορετικών μορφών τέχνης μέσα από τον κινηματογράφο.

Σμύριδα, μάρμαρο και αμπέλι, Ορέστης Ρούσκας, Ελλάδα, 2025, 21’: Απέναντι στην ασφυκτική πίεση του υπερτουρισμού, ορισμένοι κάτοικοι της Νάξου προτάσσουν έναν διαφορετικό τρόπο ζωής και δημιουργίας. Μια ταινία για την καθημερινή αντίσταση που απαιτείται για να διασωθεί η αυθεντική ψυχή του νησιού.

Ο Ορέστης Ρούσκας είναι σκηνοθέτης με έδρα την Αθήνα. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Πολιτιστική Διαχείριση. Έχει εργαστεί σε κινηματογραφικές παραγωγές ως βοηθός σκηνοθέτη και script supervisor, ενώ δραστηριοποιείται επίσης ως film programmer στο Micro μ Festival στα Χανιά. Διετέλεσε διευθυντής παραγωγής του Animasyros International Animation Festival τις χρονιές 2024 και 2025, ενώ ανέλαβε και την οργάνωση παραγωγής του πρώτου συνεδρίου του Διεθνούς Κέντρου Κινηματογράφου για Παιδιά και Νέους (CIFEJ), που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα τον Μάιο του 2025. Η τελευταία του ταινία μικρού μήκους, «Σμύριδα, Μάρμαρο και Αμπέλι» (2025), έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Δράμας, όπου απέσπασε βραβείο ντοκιμαντέρ. Αυτή την περίοδο εργάζεται στην Καρλσρούη ως Guest Artist στο ZKM | Center for Art and Media, όπου δημιουργεί έργα βιντεοτεκμηρίωσης για τον οργανισμό.

Just Come, Κωνσταντίνα Λιοντού, Ελλάδα-Νότια Αφρική, 2026, Παγκόσμια Πρεμιέρα, 21’: Το Λάνγκα, η παλαιότερη παραγκούπολη του Κέιπ Τάουν, μετατρέπεται σταδιακά από ζοφερό κατάλοιπο του Απαρτχάιντ σε τουριστικό αξιοθέατο. Οι ίδιοι οι κάτοικοι μιλούν για το δικαίωμά τους να αφηγηθούν την ιστορία τους, επαναπροσδιορίζοντας τους όρους του τουρισμού μέσα στην κοινότητά τους

Η Κωνσταντίνα Λιόντου είναι Ελληνίδα σκηνοθέτις που ολοκλήρωσε πρόσφατα μεταπτυχιακές σπουδές στον Κινηματογράφο και τα Μέσα Επικοινωνίας στο Κέιπ Τάουν. Το έργο της διερευνά τη συνάντηση του ταξιδιού και του τουρισμού με σύγχρονα κοινωνικά ζητήματα. Το «Just Come» αποτελεί το σκηνοθετικό της ντεμπούτο στο ντοκιμαντέρ.

Our Homes Do Not Exist, Anna Lamour, Γαλλία-Ελλάδα, 2025, 14’: Γυρισμένο σε φιλμ Super 8, αυτό το οπτικό ημερολόγιο αποτυπώνει τον αργό κατακερματισμό ενός οικογενειακού σπιτιού στην Αθήνα. Μέσα από μια περιπλάνηση σε κατοικημένους και εγκαταλελειμμένους χώρους, γεννιέται η ανάγκη για την εφεύρεση μιας νέας, συλλογικής πατρίδας πάνω στα ερείπια της πραγματικότητας.

Η Anna Lamour είναι Γαλλοελληνίδα σκηνοθέτις. Σπούδασε κινηματογράφο στο Brooklyn College της Νέας Υόρκης και σεναριογραφία στο Πανεπιστήμιο Paris IV-Sorbonne. Οι ταινίες της εξερευνούν ζητήματα ταυτότητας και του «ανήκειν», διερευνώντας παράλληλα τον ρόλο της πίστης ως κινητήριας δύναμης της αφήγησης. Το «Our Homes Do Not Exist» αποτελεί το ντεμπούτο της στο ντοκιμαντέρ. Παράλληλα εργάζεται ως script supervisor, story researcher και writing consultant σε διεθνείς παραγωγές, ενώ αυτή την περίοδο αναπτύσσει την πρώτη της ταινία μυθοπλασίας.

Mε σκισμένες κουρτίνες, Βάλια Χατζηχριστοδούλου, Ελλάδα, 2026, Παγκόσμια Πρεμιέρα, 25’: Πώς δημιουργεί εικόνες ένα εκ γενετής τυφλό άτομο; Ένα ατμοσφαιρικό ντοκιμαντέρ για τον Κωνσταντίνο, ο οποίος αντιλαμβάνεται χρώματα και σχήματα πέρα από την όραση, μυρίζει το πράσινο, αισθάνεται το φως και μας ξεναγεί στη δική του, βαθιά ποιητική οπτική για τον κόσμο.

Η Βάλια Χατζηχριστοδούλου είναι φοιτήτρια Κινηματογράφου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αυτή την περίοδο εργάζεται πάνω στη διπλωματική της εργασία με έμφαση στην παραγωγή και τη σκηνογραφία, ενώ έχει ήδη εργαστεί ως σκηνογράφος και ενδυματολόγος σε φοιτητικές ταινίες. Το ενδιαφέρον της εστιάζει στον ντοκιμαντέρ και τον πειραματικό κινηματογράφο, επιδιώκοντας να συνδυάσει τα δύο είδη για να αναδείξει την ποιητική διάσταση της καθημερινής ζωής. Τα όνειρα και τα εφιαλτικά ονειρικά τοπία αποτελούν κεντρικά θέματα της καλλιτεχνικής της αναζήτησης και συνδέονται άμεσα με τη διπλωματική της εργασία. Έχει συμμετάσχει στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων (CFF) και στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νέων Σκοπέλου (SIFFY). Το «Με Σκισμένες Κουρτίνες» είναι το πρώτο της ντοκιμαντέρ μικρού μήκους.

Πανόραμα ( τμήμα εκτός διαγωνισμού)

Η βασίλισσα της Νέας Υόρκης, Βάλερυ Κοντάκος, Ελλάδα, Καναδάς, 2022, 78’: Η Τσέλι Ουίλσον, το πραγματικό της όνομα Ρέιτσελ Σερρέρο, ήταν μια μορφωμένη Εβραία και η πρώτη γυναίκα οδηγός στην Ελλάδα. Όταν ξέσπασε ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, βρισκόταν στο πλοίο με προορισμό τις ΗΠΑ, αφήνοντας πίσω τα παιδιά της. Αφού γλίτωσε από το Ολοκαύτωμα, δημιούργησε μια νέα οικογένεια και έσβησε το παρελθόν της. Μετά τις ταραχές του Στόουνγουολ, σταμάτησε να προβάλλει ελληνικές ταινίες και στράφηκε στην πορνογραφία, καθιστώντας την ως τη μεγαλύτερη ιδιοκτήτρια κινηματογραφικών αιθουσών για ενήλικες στη Νέα Υόρκη.

Η Βάλερυ Κοντάκος κατάγεται από τη Νέα Υόρκη και μετακόμισε στην Αθήνα το 2003. Αφού αποφοίτησε από τη Σχολή Κινηματογράφου του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης (NYU), ασχολήθηκε με την παραγωγή ταινιών μεγάλου μήκους και διαφημιστικών σποτ, μέχρι που γνώρισε τους Ντέιβιντ και Άλμπερτ Μέισλς, για τους οποίους εργάστηκε, και αποφάσισε να επικεντρωθεί αποκλειστικά στα ντοκιμαντέρ. Το έργο της έχει προβληθεί σε διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα. Διετέλεσε αναπληρώτρια διευθύντρια του Ελληνικού Ιδρύματος στη Νέα Υόρκη, όπου ίδρυσε το Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου. Έχει επίσης διδάξει στο Queen’s College και στο City University of New York. Το 2007, ίδρυσε τη δική της εταιρεία παραγωγής, την Exile Films, και σήμερα είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Ταινιοθήκης της Ελλάδας.

Φως Καππαδοκίας, Ειρήνη Σαρίογλου, Ελλάδα, 2025 70’: Το «Φως Καππαδοκίας» ακολουθεί ένα συναρπαστικό οδοιπορικό στα βήματα των δύο πιο πρόσφατων Αγίων της Ορθόδοξης Εκκλησίας, του Αγίου Αρσενίου του Καππαδόκου και του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτη. Ταξιδεύοντας από τα Φάρασα της Καππαδοκίας έως το Άγιο Όρος, δύο μοναχοί αναβιώνουν τη θεία κληρονομιά τους, αποκαλύπτοντας την αντοχή της πίστης μέσα από προσευχή, δοκιμασίες και θαύματα. Το ντοκιμαντέρ συνδυάζει αρχειακό υλικό, μαρτυρίες πιστών και μοναχών, καθώς και εντυπωσιακές κινηματογραφικές λήψεις από τα Φάρασα (Καππαδοκία) και την Ελλάδα, φέρνοντας στο φως αφηγήσεις και πληροφορίες που παρουσιάζονται για πρώτη φορά. Μέσα από αυτή την πολυεπίπεδη αφήγηση και τα μάτια των πρωταγωνιστών της, οι ζωές των δύο πιο πρόσφατων Αγίων της Ορθοδοξίας ξεδιπλώνονται μπροστά στα μάτια μας, προσκαλώντας τον θεατή να εμβυθιστεί σε ένα ταξίδι πίστης, θαυμάτων και αναστοχασμού.

Η Ειρήνη Σαρίογλου γεννήθηκε το 1972 στην Κωνσταντινούπολη. Απόφοιτος του Ζαππείου, σπούδασε αρχικά Γαλλική Γλώσσα και Φιλολογία στα Πανεπιστήμια Μαρμαρά και Γκρενόμπλ. Ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές της σπουδές με υποτροφία του Ιδρύματος Ωνάση και του ΙΚΥ στο Πανεπιστήμιο του Μπέρμιγχαμ, Μεγάλη Βρετανία, στο Τμήμα Βυζαντινών, Οθωμανικών και Νεοελληνικών Σπουδών. Έχει διδάξει Οθωμανική και Τουρκική Ιστορία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης, ενώ για περισσότερα από δέκα χρόνια διετέλεσε Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κωνσταντινούπολης. Είναι συνιδρύτρια και πρόεδρος του Ελληνικού Ιδρύματος Ιστορικών Μελετών (ΙΔ.ΙΣ.ΜΕ.), ενώ παράλληλα από το 2016 έως σήμερα είναι η Καλλιτεχνική Διευθύντρια του Beyond Borders | Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελλορίζου.

Φωτογραφίες του Φεστιβάλ θα βρείτε ΕΔΩ και στιγμιότυπα από τις φετινές ταινίες ΕΔΩ.

Το trailer της 11ης έκδοσης θα βρείτε ΕΔΩ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.beyondborders.gr ή να επικοινωνήσετε με το Φεστιβάλ στη διεύθυνση [email protected].

Μείνετε συντονισμένοι για όλες τις δράσεις και τα νέα του Beyond Borders, ακολουθώντας το Φεστιβάλ στο Facebook, στο Instagram, στο YouTube και στο LinkedIn.

Διοργάνωση:

Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών (ΙΔΙΣΜΕ).

Υπό την Αιγίδα

Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας

Υπουργείου Εξωτερικών

Κύριος Θεσμικός Εταίρος

Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας (ΕΚΚΟΜΕΔ)

Υποστηρικτές

Βουλή των Ελλήνων

Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (ΕΟΤ)

Ίδρυμα Λάτση

Χορηγοί Βραβείων

ΕΡΤ

ZDF

ΓΓΑΕΔΔ

Χορηγός Τεχνικής Κάλυψης & Καταλόγου

Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ)

Χορηγοί Υποτιτλισμού

Πρεσβεία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας στην Αθήνα

Πρεσβεία της Ισπανίας στην Αθήνα

Πρεσβεία της Σλοβακίας στην Αθήνα

Πρεσβεία της Νορβηγίας στην Αθήνα

Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος