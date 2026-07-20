Κατερίνα Καινούργιου: Η τρυφερή ανάρτηση με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή και την κόρη τους

Η Κατερίνα Καινούργιου μοιράζεται τρυφερά στιγμιότυπα από τις οικογενειακές της διακοπές στην Πάρο μαζί με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή και την κόρη τους

Με μια ματιά Η Κατερίνα Καινούργιου περνάει τις καλοκαιρινές της διακοπές στην Πάρο.

Μοιράστηκε τρυφερές φωτογραφίες με τον σύντροφό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή, και την κόρη τους.

Η ανάρτηση έγινε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Η παρουσιάστρια έλαβε πολλά likes και σχόλια αγάπης από τους ακολούθους της. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Κατερίνα Καινούργιου απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές στην πανέμορφη Πάρο, επιλέγοντας το κυκλαδίτικο νησί για να περάσει χαλαρές στιγμές με τα αγαπημένα της πρόσωπα. Η παρουσιάστρια, η οποία διανύει μια πολύ ευτυχισμένη περίοδο στην προσωπική της ζωή, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμιότυπα από τις οικογενειακές της διακοπές μαζί με τον σύντροφό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή, και την κόρη τους.

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Την Κυριακή 19 Ιουλίου, η παρουσιάστρια δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια σειρά από τρυφερά στιγμιότυπα από την παραλία, στα οποία ποζάρει αγκαλιασμένη με τον αγαπημένο της και το παιδί τους. Συνοδεύοντας τη δημοσίευση με το μήνυμα «Οι Κυριακές είναι φτιαγμένες για ανθρώπους που αγαπιούνται», η Κατερίνα Καινούργιου συγκέντρωσε χιλιάδες likes και σχόλια αγάπης από τους ακολούθους της, οι οποίοι χαίρονται να βλέπουν την παρουσιάστρια σε αυτή την όμορφη και αυθεντική φάση της ζωής της.

Οι φωτογραφίες από την απόδρασή τους στην Πάρο αποτυπώνουν την ηρεμία και τη χαρά των απλών οικογενειακών στιγμών, με την παρουσιάστρια να διατηρεί μια άμεση και ζεστή επικοινωνία με το κοινό της, μοιράζοντας τις πιο σημαντικές στιγμές της καθημερινότητάς της.