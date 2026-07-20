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Celeb News 20.07.2026

Η Mel C των Spice Girls είπε το «ναι» με νυφικό που έραψε η Victoria Beckham

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Η Mel C των Spice Girls παντρεύτηκε τον Chris Dingwall φορώντας ένα εντυπωσιακό νυφικό δια χειρός Victoria Beckham
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Mel C των Spice Girls παντρεύτηκε τον Chris Dingwall στην Αγγλία.
  • Στην τελετή παρευρέθηκαν οι Emma Bunton, Geri Halliwell και Mel B.
  • Το νυφικό της Mel C σχεδιάστηκε από τη Victoria Beckham.
  • Το ζευγάρι γνωρίστηκε το 2023 μέσω της εφαρμογής γνωριμιών Raya.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Melanie Chisholm, γνωστή σε όλους ως Mel C των θρυλικών Spice Girls, έκανε το μεγάλο βήμα στην προσωπική της ζωή, ενώνοντας τις δυνάμεις της με το μοντέλο Chris Dingwall. Σε μια τελετή που συνδύασε τη λάμψη με την οικειότητα, η 52χρονη τραγουδίστρια και ο εκλεκτός της καρδιάς της αντάλλαξαν όρκους αιώνιας πίστης το Σάββατο 18 Ιουλίου, σε ένα ειδυλλιακό κτήμα δίπλα σε λίμνη στην Κάμπρια της Αγγλίας, έχοντας στο πλευρό τους αγαπημένα πρόσωπα και στενούς φίλους.

https://www.instagram.com/britishvogue/
https://www.instagram.com/britishvogue/

Ο γάμος αυτός αποτέλεσε το αποκορύφωμα μιας διαδρομής που ξεκίνησε με έναν πολιτικό γάμο στην Αυστραλία, την πατρίδα του γαμπρού, ενώ το «παρών» στην ιδιαίτερη αυτή ημέρα έδωσαν και οι παλιές της συνεργάτιδες από το συγκρότημα, Emma Bunton, Geri Halliwell και Mel B. Η Mel C, που στο παρελθόν πίστευε ότι ο θεσμός του γάμου ίσως δεν ήταν γραφτό να αποτελέσει μέρος της ιστορίας της, περιέγραψε τη μέρα ως «χαλαρή, ρομαντική και κομψή», αποκαλύπτοντας μια νέα, πιο ευτυχισμένη πτυχή της ζωής της.

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Η Victoria Beckham πίσω από το bridal look

Η επιλογή της νύφης για το νυφικό της δεν θα μπορούσε να είναι άλλη από τη στενή της φίλη και πρώην συνοδοιπόρο της στις Spice Girls, Victoria Beckham. Η σχεδιάστρια ανέλαβε προσωπικά τον σχεδιασμό του εντυπωσιακού φορέματος, επισφραγίζοντας με αυτόν τον τρόπο τον ισχυρό δεσμό που τις ενώνει. Μάλιστα, η Mel C αποκάλυψε ότι η Victoria είχε φροντίσει και το look της για τον πολιτικό γάμο στην Αυστραλία, δανείζοντάς της ένα κομμάτι από την προσωπική της συλλογή, ενώ δήλωσε πως το να έχει τη φίλη της και την κόρη της, Σκάρλετ, δίπλα της στη διαδικασία δημιουργίας ήταν μια ανεπανάληπτη εμπειρία.

https://www.instagram.com/britishvogue/
https://www.instagram.com/britishvogue/
https://www.instagram.com/britishvogue/
https://www.instagram.com/britishvogue/

Μια ιστορία αγάπης που ξεκίνησε από το… Raya

Η γνωριμία της Mel C με τον Chris Dingwall το 2023 μέσω της εφαρμογής γνωριμιών Raya αποτέλεσε την αρχή ενός έρωτα που άνθισε παρά τη μεγάλη απόσταση που τους χώριζε αρχικά. Μετά από μια αναπάντεχη πρόταση γάμου στη Μαγιόρκα τον περασμένο Ιούλιο και μια πρώτη επίσημη εμφάνιση στο Φεστιβάλ Glastonbury το 2024, το ζευγάρι επισφράγισε τη σχέση του, αποδεικνύοντας ότι ποτέ δεν είναι αργά για να βρει κανείς τον ιδανικό άνθρωπο.

 

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Mel C spice girls Victoria Bechkam ΓΑΜΟΣ
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