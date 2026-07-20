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Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Μουσική 20.07.2026

Το Mad παρουσιάζει τα Mad Charts, το νέο σημείο αναφοράς για ό,τι κινεί τη μουσική σήμερα

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Τι ακούει, τι ψάχνει και τι μοιράζεται η Ελλάδα, σε έναν ενιαίο προορισμό, μαζί με τα δύο αποκλειστικά charts του Mad
Mad.gr
Με μια ματιά
  • Το Mad.gr λανσάρει τα Mad Charts, συγκεντρώνοντας μουσικά charts από διάφορες πλατφόρμες.
  • Τα charts περιλαμβάνουν δημοφιλείς Έλληνες και διεθνείς καλλιτέχνες, τραγούδια και τάσεις.
  • Δύο νέα αποκλειστικά charts, Mad.gr Popularity και Mad Social Buzz, αναδεικνύουν την απήχηση των καλλιτεχνών.
  • Τα Mad Charts ανανεώνονται καθημερινά και απευθύνονται σε κοινό, δημιουργούς και επαγγελματίες της μουσικής.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Τι ακούνε αυτή τη στιγμή οι Έλληνες στο Spotify; Ποιο τραγούδι αναζητούν όλοι στο Shazam; Ποιοι καλλιτέχνες κυριαρχούν στις πλατφόρμες και ποιος «αναστάτωσε» τα social media αυτή την εβδομάδα; Μέχρι σήμερα, κάθε απάντηση ζούσε σε διαφορετική πλατφόρμα. Από σήμερα, όλες βρίσκονται σε ένα σημείο, στα Mad Charts, τη νέα ενότητα του mad.gr.

Εδώ και τρεις δεκαετίες, το Mad καταγράφει την πορεία της μουσικής μέσα από την τηλεόραση, το ραδιόφωνο, το digital περιεχόμενο και τα live events. Τα Mad Charts αποτελούν τη φυσική εξέλιξη αυτής της διαδρομής, τα σημαντικότερα μουσικά charts της Ελλάδας και του κόσμου, συγκεντρωμένα για πρώτη φορά σε έναν ενιαίο προορισμό, με καθημερινή ανανέωση.

  • MAD Radio Top 20 – Οι 20 επιτυχίες που παίζουν non-stop στον αέρα του Mad Radio 106,2.
  • Top Greek Artists on Spotify – Ποιοι Έλληνες καλλιτέχνες κυριαρχούν στο ελληνικό Spotify;
  • Spotify Top Songs Greece – Τα τραγούδια με τα περισσότερα streams στο Spotify στην Ελλάδα.
  • YouTube Greece – Τα κορυφαία music trends και οι μεγαλύτερες οπτικοποιημένες επιτυχίες στην Ελλάδα, όπως διαμορφώνονται από τα επίσημα weekly charts του YouTube.
  • Apple Music Greece – Τα tracks με τα περισσότερα streams και downloads στο Apple Music.
  • Billboard Global 200 – Τι ακούει αυτή τη στιγμή ολόκληρος ο πλανήτης.
  • IFPI Airplay Chart – Τα τραγούδια που ακούγονται περισσότερο στα ραδιόφωνα όλης της χώρας.
  • Shazam Trending Greece – Τα tracks που αναζητούν περισσότερο οι χρήστες στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Ο απόλυτος real-time οδηγός για τις νέες μουσικές ανακαλύψεις.
  • IFPI Digital Singles Chart – Το επίσημο εθνικό Top 100 των ψηφιακών singles.
  • IFPI Albums Chart – Το επίσημο εθνικό Top 100 chart πωλήσεων άλμπουμ της IFPI Ελλάδος.
  • Εβδομαδιαίο Box Office – Και ένα bonus εκτός μουσικής: οι ταινίες που γεμίζουν τις ελληνικές αίθουσες, με στοιχεία ΕΚΚΟΜΕΔ.

Ξεχωριστή θέση στη νέα ενότητα έχουν δύο αποκλειστικά charts του Mad, τα οποία φωτίζουν διαφορετικές πλευρές της σύγχρονης μουσικής σκηνής.

Παρουσίαση των Mad Charts με τα δημοφιλέστερα τραγούδια και καλλιτέχνες της εβδομάδας σε διάφορες πλατφόρμες.

Mad.gr Popularity

Ποιος είναι, με αριθμούς, ο πιο δημοφιλής καλλιτέχνης στην Ελλάδα αυτή την εβδομάδα; Το Mad.gr Popularity δίνει για πρώτη φορά μία απάντηση, μετατρέποντας τη συνολική απήχηση κάθε καλλιτέχνη σε έναν ενιαίο δείκτη. Συνδυάζει τη θέση του στο ραδιόφωνο, το Spotify, το Apple Music, το YouTube, το Shazam, το IFPI και τα social media, ανταμείβοντας όσους ξεχωρίζουν παντού και όχι μόνο σε μία πλατφόρμα. Το αποτέλεσμα είναι η πληρέστερη εικόνα του ποιος διαμορφώνει τη μουσική επικαιρότητα κάθε εβδομάδα.

Mad Social Buzz

Ποιος καλλιτέχνης συγκεντρώνει όλα τα βλέμματα στα social media; Το Mad Social Buzz καταγράφει τη δυναμική των Ελλήνων καλλιτεχνών σε Instagram, TikTok, Facebook και X, μετρώντας likes, σχόλια, κοινοποιήσεις και κάθε μορφή ενεργής αλληλεπίδρασης. Τα views παραμένουν εκτός μέτρησης, καθώς ο δείκτης εστιάζει στην ενεργή συμμετοχή του κοινού και όχι στην απλή προβολή περιεχομένου. Η μέτρηση πραγματοποιείται μέσα από το Mad Social Monitor, το εργαλείο του Mad που παρακολουθεί σε συνεχή βάση την παρουσία και την απήχηση των Ελλήνων καλλιτεχνών στα social media.

Τα Mad Charts ανανεώνονται καθημερινά και αποτελούν πηγή ενημέρωσης, συζήτησης και αντιπαράθεσης για το κοινό, τους δημιουργούς, τους επαγγελματίες της μουσικής βιομηχανίας και τα brands που παρακολουθούν τις εξελίξεις της μουσικής, στην Ελλάδα και διεθνώς.

Ανακαλύψτε τα Mad Charts στο www.mad.gr/charts

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MAD Mad Charts
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