Post Malone: Το ολοκαίνουργιο hit του «έκλεψε την παράσταση» στον τελικό του Μουντιάλ

Ο Post Malone ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής στην τελετή λήξης του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2026, χαρίζοντας στους εκατομμύρια τηλεθεατές μια εμφάνιση που θα συζητηθεί για καιρό. Ο 31χρονος σούπερ σταρ, πιστός στο χαρακτηριστικό cowboy-denim στυλ του, ανέβηκε στη σκηνή του MetLife Stadium στο Νιου Τζέρσεϊ, λίγο πριν τη μεγάλη μάχη του τελικού ανάμεσα στην Αργεντινή και την Ισπανία, για να δώσει το σύνθημα της έναρξης με τον πιο δυναμικό τρόπο.

Η εμφάνιση ξεκίνησε με μια μεγάλη έκπληξη: το live ντεμπούτο ενός ακυκλοφόρητου κομματιού, το οποίο οι φαν εικάζουν πως τιτλοφορείται «Chrome Heartbreaker». Ο Malone, φορώντας ένα μπλουζάκι με το ειρωνικό μήνυμα «I Just Hope Both Teams Have Fun», μάγεψε το κοινό, ενώ η βραδιά κορυφώθηκε όταν υποδέχτηκε τον Swae Lee στη σκηνή για την κοινή τους παγκόσμια επιτυχία «Sunflower». Πυροτεχνήματα κάλυψαν τον ουρανό πάνω από το στάδιο, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα που αντάμειβε τη σημασία του «ιστορικού» αυτού τελικού, όπως τον χαρακτήρισε και ο πρόεδρος της FIFA, Gianni Infantino.

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Ένα line-up γεμάτο αστέρια

Η τελετή λήξης δεν περιορίστηκε μόνο στον Post Malone, καθώς η σκηνή του MetLife Stadium φιλοξένησε μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Πριν την είσοδο του Malone, ο IShowSpeed ξεσήκωσε τους παρευρισκόμενους με το τραγούδι «Champions», ενώ η Jennifer Hudson συγκίνησε με την ερμηνεία του εθνικού ύμνου. Στο καλλιτεχνικό κομμάτι συμμετείχαν επίσης οι Robbie Williams, Nicole Scherzinger και Laura Pausini, που ερμήνευσαν από κοινού τον ύμνο της FIFA, «Desire», ενώ ο Tom Cruise έδωσε το παρών με μια ομιλία που εμπνεύστηκε από το πνεύμα της διοργάνωσης.

Το πολυαναμενόμενο ημίχρονο

Η δράση δεν σταμάτησε στην τελετή έναρξης, καθώς η διοργάνωση είχε προγραμματίσει ένα εντυπωσιακό ημίχρονο διάρκειας 11 λεπτών. Με την επιμέλεια του Chris Martin από τους Coldplay, στη σκηνή βρέθηκαν η απόλυτη «dream team» της ποπ μουσικής: η Madonna, η Shakira, ο Justin Bieber και οι BTS, ολοκληρώνοντας ένα από τα πιο star-studded φινάλε στην ιστορία των Παγκοσμίων Κυπέλλων.

Κεντρική Εικόνα: @postmalone