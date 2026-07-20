Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Μουσικά Νέα 20.07.2026

Post Malone: Το ολοκαίνουργιο hit του «έκλεψε την παράσταση» στον τελικό του Μουντιάλ

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Ο Post Malone έκανε το απόλυτο μουσικό ντεμπούτο στον τελικό του Μουντιάλ και το διαδίκτυο έχει ήδη πάθει εμμονή
Μαρία Χατζηγιάννη

Ο Post Malone ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής στην τελετή λήξης του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2026, χαρίζοντας στους εκατομμύρια τηλεθεατές μια εμφάνιση που θα συζητηθεί για καιρό. Ο 31χρονος σούπερ σταρ, πιστός στο χαρακτηριστικό cowboy-denim στυλ του, ανέβηκε στη σκηνή του MetLife Stadium στο Νιου Τζέρσεϊ, λίγο πριν τη μεγάλη μάχη του τελικού ανάμεσα στην Αργεντινή και την Ισπανία, για να δώσει το σύνθημα της έναρξης με τον πιο δυναμικό τρόπο.

post_malone_tragoudi (3)
https://www.instagram.com/postmalone/?hl=el

Η εμφάνιση ξεκίνησε με μια μεγάλη έκπληξη: το live ντεμπούτο ενός ακυκλοφόρητου κομματιού, το οποίο οι φαν εικάζουν πως τιτλοφορείται «Chrome Heartbreaker». Ο Malone, φορώντας ένα μπλουζάκι με το ειρωνικό μήνυμα «I Just Hope Both Teams Have Fun», μάγεψε το κοινό, ενώ η βραδιά κορυφώθηκε όταν υποδέχτηκε τον Swae Lee στη σκηνή για την κοινή τους παγκόσμια επιτυχία «Sunflower». Πυροτεχνήματα κάλυψαν τον ουρανό πάνω από το στάδιο, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα που αντάμειβε τη σημασία του «ιστορικού» αυτού τελικού, όπως τον χαρακτήρισε και ο πρόεδρος της FIFA, Gianni Infantino.

Το «Λιωμένο Παγωτό» που έγινε το απόλυτο καλοκαιρινό soundtrack – Η ιστορία του τραγουδιού που δεν γερνά ποτέ

Ένα line-up γεμάτο αστέρια

Η τελετή λήξης δεν περιορίστηκε μόνο στον Post Malone, καθώς η σκηνή του MetLife Stadium φιλοξένησε μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Πριν την είσοδο του Malone, ο IShowSpeed ξεσήκωσε τους παρευρισκόμενους με το τραγούδι «Champions», ενώ η Jennifer Hudson συγκίνησε με την ερμηνεία του εθνικού ύμνου. Στο καλλιτεχνικό κομμάτι συμμετείχαν επίσης οι Robbie Williams, Nicole Scherzinger και Laura Pausini, που ερμήνευσαν από κοινού τον ύμνο της FIFA, «Desire», ενώ ο Tom Cruise έδωσε το παρών με μια ομιλία που εμπνεύστηκε από το πνεύμα της διοργάνωσης.

Το πολυαναμενόμενο ημίχρονο

Η δράση δεν σταμάτησε στην τελετή έναρξης, καθώς η διοργάνωση είχε προγραμματίσει ένα εντυπωσιακό ημίχρονο διάρκειας 11 λεπτών. Με την επιμέλεια του Chris Martin από τους Coldplay, στη σκηνή βρέθηκαν η απόλυτη «dream team» της ποπ μουσικής: η Madonna, η Shakira, ο Justin Bieber και οι BTS, ολοκληρώνοντας ένα από τα πιο star-studded φινάλε στην ιστορία των Παγκοσμίων Κυπέλλων.

Κεντρική Εικόνα: @postmalone

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Mudial post malone Μουντιάλ 2026
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Ariana Grande: Φέρνει το «παλιό Hollywood» στο νέο της video clip για το «Petals»

Ariana Grande: Φέρνει το «παλιό Hollywood» στο νέο της video clip για το «Petals»

20.07.2026
Επόμενο
Το Mad παρουσιάζει τα Mad Charts, το νέο σημείο αναφοράς για ό,τι κινεί τη μουσική σήμερα

Το Mad παρουσιάζει τα Mad Charts, το νέο σημείο αναφοράς για ό,τι κινεί τη μουσική σήμερα

20.07.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

H Marseaux έγραψε ιστορία στο opening act της NAÏKA στην Αθήνα
Μουσικά Νέα

H Marseaux έγραψε ιστορία στο opening act της NAÏKA στην Αθήνα

20.07.2026
Η μεγάλη επιστροφή του Γιώργου Ζαμπέτα – Η ιστορία που πέρασε στις νότες ζωντανεύει στη μικρή οθόνη
Μουσικά Νέα

Η μεγάλη επιστροφή του Γιώργου Ζαμπέτα – Η ιστορία που πέρασε στις νότες ζωντανεύει στη μικρή οθόνη

20.07.2026
Μίνως Μάτσας: Η μαγική βραδιά στο Ηρώδειο κυκλοφορεί τώρα ως live album και είναι ένα ταξίδι στον κόσμο
Μουσικά Νέα

Μίνως Μάτσας: Η μαγική βραδιά στο Ηρώδειο κυκλοφορεί τώρα ως live album και είναι ένα ταξίδι στον κόσμο

20.07.2026
Ariana Grande: Φέρνει το «παλιό Hollywood» στο νέο της video clip για το «Petals»
Μουσικά Νέα

Ariana Grande: Φέρνει το «παλιό Hollywood» στο νέο της video clip για το «Petals»

20.07.2026
Το Μουντιάλ 2026 μάς χάρισε το μεγαλύτερο pop concert της χρονιάς! Madonna, Shakira, Justin Bieber και BTS στο ίδιο stage
Μουσικά Νέα

Το Μουντιάλ 2026 μάς χάρισε το μεγαλύτερο pop concert της χρονιάς! Madonna, Shakira, Justin Bieber και BTS στο ίδιο stage

20.07.2026
Hands-up! Αν δεν έχεις χορέψει με το «Paloma» του Rack, δεν έχεις ζήσει το φετινό καλοκαίρι
Μουσικά Νέα

Hands-up! Αν δεν έχεις χορέψει με το «Paloma» του Rack, δεν έχεις ζήσει το φετινό καλοκαίρι

20.07.2026
Τα 6 ελληνικά τραγούδια που αν δεν παίξεις στο αμάξι, οι διακοπές σου δεν ξεκίνησαν!
City Guide

Τα 6 ελληνικά τραγούδια που αν δεν παίξεις στο αμάξι, οι διακοπές σου δεν ξεκίνησαν!

20.07.2026
Το «Λιωμένο Παγωτό» που έγινε το απόλυτο καλοκαιρινό soundtrack – Η ιστορία του τραγουδιού που δεν γερνά ποτέ
Μουσικά Νέα

Το «Λιωμένο Παγωτό» που έγινε το απόλυτο καλοκαιρινό soundtrack – Η ιστορία του τραγουδιού που δεν γερνά ποτέ

19.07.2026
«Dai Dai»: Η Shakira ξαναβάζει… γκολ στη μουσική με το νέο της World Cup anthem
Μουσικά Νέα

«Dai Dai»: Η Shakira ξαναβάζει… γκολ στη μουσική με το νέο της World Cup anthem

19.07.2026
Έχεις μόνο ένα Σαββατοκύριακο; Τέλεια! Το micro travel trend είναι η νέα καλοκαιρινή εμμονή

Έχεις μόνο ένα Σαββατοκύριακο; Τέλεια! Το micro travel trend είναι η νέα καλοκαιρινή εμμονή

Μην πετάξεις τον βασιλικό σου επειδή μαράθηκε – Το καλοκαιρινό hack που μπορεί να τον «αναστήσει»

Μην πετάξεις τον βασιλικό σου επειδή μαράθηκε – Το καλοκαιρινό hack που μπορεί να τον «αναστήσει»

Το σπίτι σου ζητάει restart; 6 μικρές κινήσεις που το κάνουν να δείχνει σαν καινούργιο

Το σπίτι σου ζητάει restart; 6 μικρές κινήσεις που το κάνουν να δείχνει σαν καινούργιο

Το καλοκαίρι φέρνει έρωτες ή αποστάσεις; Η τάση «Summer Shading» που έχει γίνει viral στις σχέσεις

Το καλοκαίρι φέρνει έρωτες ή αποστάσεις; Η τάση «Summer Shading» που έχει γίνει viral στις σχέσεις

Καλοκαίρι χωρίς «bad hair days»: Τα 7 μυστικά που θα νικήσουν την υγρασία

Καλοκαίρι χωρίς «bad hair days»: Τα 7 μυστικά που θα νικήσουν την υγρασία

Πώς να τρίψεις λεμόνι χωρίς να παιδευτείς – Ένα hack που «μυρίζει» μαμά

Πώς να τρίψεις λεμόνι χωρίς να παιδευτείς – Ένα hack που «μυρίζει» μαμά

Πλατφόρμα ταινιών από την Tanweer! Ξεκινάει πιλοτικά το Tanweer Club, με ταινίες σε όλη την υφήλιο

Πλατφόρμα ταινιών από την Tanweer! Ξεκινάει πιλοτικά το Tanweer Club, με ταινίες σε όλη την υφήλιο

ΑΙΧΜΕΣ: Επιδότηση και για την κλοπή των ειδήσεων;

ΑΙΧΜΕΣ: Επιδότηση και για την κλοπή των ειδήσεων;

Αποφασίζουν στις 20 Ιουλίου για τις κινήσεις της Strawstream με τα τέσσερα αθλητικά κανάλια

Αποφασίζουν στις 20 Ιουλίου για τις κινήσεις της Strawstream με τα τέσσερα αθλητικά κανάλια

Γιατί η κυβέρνηση τρέχει να πληρώσει τους δανειστές νωρίτερα;

Γιατί η κυβέρνηση τρέχει να πληρώσει τους δανειστές νωρίτερα;

ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ ΠΟΤΕ ΞΑΝΑ ΦΘΗΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ ΠΟΤΕ ΞΑΝΑ ΦΘΗΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Ξεχάστε τα γνωστά: Ανακαλύψτε τους κρυμμένους θησαυρούς της χώρας για αυθεντικές διακοπές

Ξεχάστε τα γνωστά: Ανακαλύψτε τους κρυμμένους θησαυρούς της χώρας για αυθεντικές διακοπές