Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Μουσική 19.07.2026

«Dai Dai»: Η Shakira ξαναβάζει… γκολ στη μουσική με το νέο της World Cup anthem

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Το νέο επίσημο τραγούδι του FIFA World Cup 2026 με τη Shakira κατακτά TikTok, streaming και fans σε όλο τον κόσμο
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Το "Dai Dai" της Shakira και του Burna Boy είναι το επίσημο τραγούδι του Μουντιάλ 2026.
  • Το τραγούδι συνδυάζει pop, afrobeat, reggaeton και dance στοιχεία, με στίχους για όνειρα και πίστη.
  • Τα έσοδα από το "Dai Dai" θα διατεθούν στο FIFA Global Citizen Education Fund για εκπαιδευτικά προγράμματα.
  • Το "Dai Dai" έχει ήδη γίνει viral στα social media και ακούγεται σε όλο τον κόσμο, ακολουθώντας την επιτυχία του "Waka Waka".
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το Μουντιάλ 2026 δεν χάρισε μόνο επικές αναμετρήσεις και viral στιγμές στα γήπεδα, αλλά και ένα τραγούδι που κατάφερε να ενώσει εκατομμύρια fans σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Η Shakira και ο Burna Boy ένωσαν τις δυνάμεις τους στο «Dai Dai», το επίσημο τραγούδι της διοργάνωσης, δημιουργώντας ένα anthem που ακούγεται παντού. Από τα fan zones μέχρι τα social media, το κομμάτι έχει γίνει αναπόσπαστο μέρος της ποδοσφαιρικής γιορτής. Και όλα δείχνουν πως θα μείνει στην ιστορία ως ένα από τα πιο επιτυχημένα World Cup songs.

https://www.instagram.com/shakira/
https://www.instagram.com/shakira/

Η Shakira ξέρει καλά πώς να συνδέει το όνομά της με το Παγκόσμιο Κύπελλο. Μετά το θρυλικό «Waka waka», που παραμένει μέχρι σήμερα ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια του θεσμού, επιστρέφει δυναμικά με ένα νέο hit που συνδυάζει pop, afrobeat, reggaeton και dance στοιχεία. Στο πλευρό της βρίσκεται ο Burna Boy, προσθέτοντας τη δική του χαρακτηριστική μουσική ταυτότητα και δίνοντας στο τραγούδι παγκόσμιο χαρακτήρα.

Spoiler: Το μεγαλύτερο hit του καλοκαιριού έχει την υπογραφή της Shakira

Πέρα όμως από τον ρυθμό του, το «Dai Dai» κρύβει και ένα δυνατό μήνυμα. Οι στίχοι μιλούν για τη δύναμη των ονείρων, την επιμονή και την πίστη στον εαυτό μας, ενώ κάνουν αναφορές σε θρύλους του ποδοσφαίρου όπως ο Lionel Messi, ο Cristiano Ronaldo, ο David Beckham και ο Kaká. Παράλληλα, όλα τα έσοδα από τα δικαιώματα του τραγουδιού θα διατεθούν στο FIFA Global Citizen Education Fund, στηρίζοντας εκπαιδευτικά προγράμματα και δράσεις για παιδιά σε όλο τον κόσμο.

https://www.instagram.com/shakira/
https://www.instagram.com/shakira/

Γιατί το «Dai Dai» έχει ήδη γράψει ιστορία

Το νέο anthem κατάφερε μέσα σε λίγες εβδομάδες να ξεπεράσει τα όρια ενός ακόμη επίσημου τραγουδιού του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Έγινε viral σε TikTok, Instagram και YouTube, χρησιμοποιήθηκε σε χιλιάδες videos από φιλάθλους και δημιουργούς περιεχομένου, ενώ ακούστηκε σε κάθε fan zone των διοργανωτριών χωρών.

https://www.instagram.com/shakira/
https://www.instagram.com/shakira/

Ένας ακόμη λόγος που ξεχωρίζει είναι η συνεργασία δύο από τα μεγαλύτερα ονόματα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Η latin pop της Shakira συναντά τον afro-fusion ήχο του Burna Boy, δημιουργώντας ένα τραγούδι που ξεπερνά σύνορα και κουλτούρες.

Η Shakira επιστρέφει στον… θρόνο του Μουντιάλ

Δεν είναι τυχαίο ότι πολλοί χαρακτηρίζουν τη Shakira ως τη «βασίλισσα των τραγουδιών του Παγκοσμίου Κυπέλλου». Το «Waka Waka» εξακολουθεί να θεωρείται ένα από τα πιο επιτυχημένα αθλητικά τραγούδια όλων των εποχών και τώρα το «Dai Dai» δείχνει έτοιμο να ακολουθήσει τον ίδιο δρόμο.

https://www.instagram.com/shakira/
https://www.instagram.com/shakira/

Με τη βοήθεια των social media, των εκατομμυρίων streams και της παγκόσμιας απήχησης της διοργάνωσης, το νέο anthem φαίνεται πως έχει ήδη εξασφαλίσει τη θέση του ανάμεσα στα πιο εμβληματικά τραγούδια στην ιστορία του Μουντιάλ.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι, είτε είσαι fan της Shakira, του Burna Boy ή του ποδοσφαίρου, το «Dai Dai» είναι το soundtrack που θα θυμόμαστε όταν θα μιλάμε για το Μουντιάλ του 2026.

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Dai Dai Fifa World Cup 2026 Shakira
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Αν λατρεύεις το αβοκάντο, αυτό το viral trick είναι για ‘σένα – Ο πιο εύκολος τρόπος να το καθαρίσεις

Αν λατρεύεις το αβοκάντο, αυτό το viral trick είναι για ‘σένα – Ο πιο εύκολος τρόπος να το καθαρίσεις

18.07.2026
Επόμενο
Οι πιο cool τύποι του ζωδιακού ανήκουν σε αυτά τα 3 ζώδια

Οι πιο cool τύποι του ζωδιακού ανήκουν σε αυτά τα 3 ζώδια

19.07.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Το «Λιωμένο Παγωτό» που έγινε το απόλυτο καλοκαιρινό soundtrack – Η ιστορία του τραγουδιού που δεν γερνά ποτέ
Μουσικά Νέα

Το «Λιωμένο Παγωτό» που έγινε το απόλυτο καλοκαιρινό soundtrack – Η ιστορία του τραγουδιού που δεν γερνά ποτέ

19.07.2026
Rihanna mode: ON! Αυτά είναι τα 5 τραγούδια που έχουμε στο repeat!
Μουσικά Νέα

Rihanna mode: ON! Αυτά είναι τα 5 τραγούδια που έχουμε στο repeat!

18.07.2026
H Μαρίνα Σπανού κάνει manifest ένα ντουέτο με την Billie Eilish στην κάμερα του Mad.gr
MAD VMA 2026

H Μαρίνα Σπανού κάνει manifest ένα ντουέτο με την Billie Eilish στην κάμερα του Mad.gr

18.07.2026
Bob Dylan: Επιστρέφει στη Βρετανία με νέα περιοδεία – Τι απαγορεύεται όμως στους fans;
Μουσικά Νέα

Bob Dylan: Επιστρέφει στη Βρετανία με νέα περιοδεία – Τι απαγορεύεται όμως στους fans;

17.07.2026
Το «The Legend of Korra» γίνεται η συναυλιακή εμπειρία που κάθε fan ονειρεύεται να ζήσει
Μουσικά Νέα

Το «The Legend of Korra» γίνεται η συναυλιακή εμπειρία που κάθε fan ονειρεύεται να ζήσει

17.07.2026
30 χρόνια μετά και το «Daydream» μάς κάνει ξανά να ονειρευόμαστε -Το νέο άλμπουμ της Mariah Carey είναι εδώ
Μουσικά Νέα

30 χρόνια μετά και το «Daydream» μάς κάνει ξανά να ονειρευόμαστε -Το νέο άλμπουμ της Mariah Carey είναι εδώ

17.07.2026
«Crash out» και… volume στο τέρμα! Η Tinashe επιστρέφει με νέο άλμπουμ
Μουσικά Νέα

«Crash out» και… volume στο τέρμα! Η Tinashe επιστρέφει με νέο άλμπουμ

17.07.2026
Μαρίνα Σπανού: Το «Αφήνομαι (MAD Version)» είναι εδώ και βάζει το καλοκαίρι σε repeat
Μουσικά Νέα

Μαρίνα Σπανού: Το «Αφήνομαι (MAD Version)» είναι εδώ και βάζει το καλοκαίρι σε repeat

17.07.2026
Η Λένα Ζευγαρά πρωταγωνιστεί σε προεκλογική εκστρατεία με ένα video γεμάτο «Θα θα»
Μουσικά Νέα

Η Λένα Ζευγαρά πρωταγωνιστεί σε προεκλογική εκστρατεία με ένα video γεμάτο «Θα θα»

17.07.2026
Πρωί ή βράδυ; Μάθε την κατάλληλη ώρα για να φοράς τα eye patches σου

Πρωί ή βράδυ; Μάθε την κατάλληλη ώρα για να φοράς τα eye patches σου

10 έξυπνα αντικείμενα για τις διακοπές σου που θα σου γλιτώσουν χρήματα

10 έξυπνα αντικείμενα για τις διακοπές σου που θα σου γλιτώσουν χρήματα

Η μπαντάνα είναι το απόλυτο summer-essential και η Άννα Βίσση το αποδεικνύει!

Η μπαντάνα είναι το απόλυτο summer-essential και η Άννα Βίσση το αποδεικνύει!

Σταμάτα να παλεύεις με τη φλούδα του καρπουζιού: 4 εύκολοι τρόποι να το καθαρίζεις χωρίς κόπο

Σταμάτα να παλεύεις με τη φλούδα του καρπουζιού: 4 εύκολοι τρόποι να το καθαρίζεις χωρίς κόπο

Πώς να πλύνεις τον τρίφτη σου χωρίς κόπο – 4 εύκολα tricks που θα κάνουν τον καθαρισμό παιχνιδάκι

Πώς να πλύνεις τον τρίφτη σου χωρίς κόπο – 4 εύκολα tricks που θα κάνουν τον καθαρισμό παιχνιδάκι

Πώς να φας καλοκαιράκι στην ταβέρνα χωρίς ενοχές σύμφωνα με τον γυμναστή σου

Πώς να φας καλοκαιράκι στην ταβέρνα χωρίς ενοχές σύμφωνα με τον γυμναστή σου

Πλατφόρμα ταινιών από την Tanweer! Ξεκινάει πιλοτικά το Tanweer Club, με ταινίες σε όλη την υφήλιο

Πλατφόρμα ταινιών από την Tanweer! Ξεκινάει πιλοτικά το Tanweer Club, με ταινίες σε όλη την υφήλιο

ΑΙΧΜΕΣ: Επιδότηση και για την κλοπή των ειδήσεων;

ΑΙΧΜΕΣ: Επιδότηση και για την κλοπή των ειδήσεων;

Αποφασίζουν στις 20 Ιουλίου για τις κινήσεις της Strawstream με τα τέσσερα αθλητικά κανάλια

Αποφασίζουν στις 20 Ιουλίου για τις κινήσεις της Strawstream με τα τέσσερα αθλητικά κανάλια

Γιατί η κυβέρνηση τρέχει να πληρώσει τους δανειστές νωρίτερα;

Γιατί η κυβέρνηση τρέχει να πληρώσει τους δανειστές νωρίτερα;

ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ ΠΟΤΕ ΞΑΝΑ ΦΘΗΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ ΠΟΤΕ ΞΑΝΑ ΦΘΗΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Ξεχάστε τα γνωστά: Ανακαλύψτε τους κρυμμένους θησαυρούς της χώρας για αυθεντικές διακοπές

Ξεχάστε τα γνωστά: Ανακαλύψτε τους κρυμμένους θησαυρούς της χώρας για αυθεντικές διακοπές