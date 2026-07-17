30 χρόνια μετά και το «Daydream» μάς κάνει ξανά να ονειρευόμαστε -Το νέο άλμπουμ της Mariah Carey είναι εδώ

Η Mariah Carey γιορτάζει τα 30 χρόνια του Daydream με μια επετειακή έκδοση που περιλαμβάνει 33 τραγούδια, ακυκλοφόρητο υλικό και σπάνια demos

Με μια ματιά Κυκλοφόρησε η επετειακή έκδοση του άλμπουμ «Daydream» της Mariah Carey για τα 30 χρόνια.

Η έκδοση περιλαμβάνει 33 τραγούδια, ακυκλοφόρητες ηχογραφήσεις, demos και live εμφανίσεις.

Κυκλοφορεί για πρώτη φορά το ακυκλοφόρητο τραγούδι «One night» από το 1995.

Περιλαμβάνονται επίσης τα προσωπικά demos της Mariah Carey για τα τραγούδια «I am free» και «Melt away». Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Mariah Carey επιστρέφει στο album που σημάδεψε μια ολόκληρη εποχή της pop μουσικής, γιορτάζοντας τα 30 χρόνια από την κυκλοφορία του θρυλικού «Daydream». Η νέα 30th Anniversary Edition είναι πλέον διαθέσιμη στις streaming πλατφόρμες και δεν αποτελεί μια απλή επανέκδοση, αλλά μια ολοκληρωμένη μουσική εμπειρία γεμάτη εκπλήξεις για τους παλιούς και τους νέους fans της. Με συνολικά 33 τραγούδια, η συλλογή περιλαμβάνει ακυκλοφόρητες ηχογραφήσεις, demos, remixes, live εμφανίσεις και σπάνιο υλικό που μέχρι σήμερα παρέμενε κρυμμένο στα αρχεία της τραγουδίστριας. Πρόκειται για μια μουσική αναδρομή σε έναν από τους σημαντικότερους δίσκους της δεκαετίας του ’90.

Το «Daydream», που κυκλοφόρησε το 1995, θεωρείται ένα από τα πιο επιτυχημένα albums στην ιστορία της pop και της R&B. Μέσα από αυτό γεννήθηκαν διαχρονικές επιτυχίες όπως τα «Fantasy», «Always be my baby» και «One sweet day» με τους Boyz II men, τραγούδια που εξακολουθούν να ακούγονται μέχρι σήμερα. Τρεις δεκαετίες αργότερα, η Mariah Carey ανοίγει το προσωπικό της μουσικό αρχείο και χαρίζει στο κοινό υλικό που μέχρι σήμερα γνώριζαν μόνο οι πιο αφοσιωμένοι θαυμαστές της.

Η Mariah Carey γιορτάζει 30 χρόνια «Daydream» – Το άλμπουμ που άλλαξε την pop μουσική επιστρέφει

Η ίδια χαρακτήρισε το «Daydream» ως μια περίοδο γεμάτη «πρώτες φορές» στην καριέρα της. Μέσα από ανάρτησή της στα social media, αποκάλυψε πως το album σηματοδότησε την πρώτη της συνεργασία με rapper στο ιστορικό remix του «Fantasy» με τον Ol’ dirty bastard, την πρώτη συνεργασία της με τον Jermaine Dupri, την πρώτη παγκόσμια περιοδεία της αλλά και την πρώτη φορά που σκηνοθέτησε μόνη της μουσικό βίντεο. Για αυτόν τον λόγο, όπως εξήγησε, θέλησε η επετειακή έκδοση να περιλαμβάνει εξίσου μοναδικές «πρώτες φορές» για τους fans.

Ακυκλοφόρητο τραγούδι μετά από 30 χρόνια

Ανάμεσα στις μεγαλύτερες εκπλήξεις της συλλογής βρίσκεται το «One night», ένα τραγούδι που ηχογραφήθηκε το 1995 αλλά δεν είχε κυκλοφορήσει ποτέ. Για τους fans της Mariah Carey, η επίσημη κυκλοφορία του αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα της χρονιάς, καθώς πρόκειται για ένα κομμάτι που για δεκαετίες παρέμενε άγνωστο.

Ξεχωριστή θέση στη συλλογή έχει και το αγαπημένο «Slipping away», ένα τραγούδι που οι θαυμαστές χαρακτήριζαν εδώ και χρόνια ως ένα από τα πιο υποτιμημένα «διαμάντια» της δισκογραφίας της.

Για πρώτη φορά τα προσωπικά demos της Mariah

Ένα από τα πιο συγκινητικά στοιχεία της νέας έκδοσης είναι η δημοσίευση των αυθεντικών writing sessions για τα τραγούδια «I am free» και «Melt away».

Η ίδια αποκάλυψε πως για πρώτη φορά αποφάσισε –όπως είπε χαριτολογώντας, «πείστηκε»– να μοιραστεί αυτές τις προσωπικές ηχογραφήσεις με το κοινό, προσφέροντας μια σπάνια ματιά στη δημιουργική διαδικασία πίσω από δύο αγαπημένα τραγούδια του album.

Remixes, live εμφανίσεις και συλλεκτικό υλικό

Η επετειακή έκδοση περιλαμβάνει επίσης ιστορικά remixes των «Fantasy», «Always be my baby», «Underneath the stars» και «One sweet day», αλλά και ζωντανές ηχογραφήσεις από εμφανίσεις σε εμβληματικούς χώρους όπως το Madison Square Garden, το Tokyo Dome και το Rotterdam Ahoy.

Με διάρκεια που ξεπερνά τις δυόμισι ώρες, το νέο «Daydream (30th Anniversary Edition)» λειτουργεί σαν ένα πλήρες μουσικό αρχείο της πιο δημιουργικής περιόδου της Mariah Carey.

Ένα album που εξακολουθεί να γράφει ιστορία

Τριάντα χρόνια μετά την πρώτη του κυκλοφορία, το «Daydream» εξακολουθεί να θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα pop albums όλων των εποχών. Η νέα επετειακή έκδοση δεν απευθύνεται μόνο στους νοσταλγούς των ’90s, αλλά και σε μια νέα γενιά ακροατών που θέλει να ανακαλύψει γιατί η Mariah Carey παραμένει μία από τις πιο εμβληματικές φωνές στην ιστορία της σύγχρονης μουσικής.