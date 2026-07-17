Σάκης Ρουβάς: «Λονδίνο… ερχόμαστε!» – Το live που κανείς δεν περίμενε

Μια ανάρτηση λίγων λέξεων ήταν αρκετή για να ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση, καθώς ο Σάκης Ρουβάς ετοιμάζεται να μεταφέρει την ενέργειά του στη σκηνή του Λονδίνου

Με μια ματιά Ο Σάκης Ρουβάς ανακοίνωσε συναυλία στο Λονδίνο στις 19 Σεπτεμβρίου 2026.

Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί στο O2 Forum, Kentish Town.

Ο τραγουδιστής άφησε να εννοηθεί ότι θα ακολουθήσουν νέες ανακοινώσεις.

Η εμφάνιση αναμένεται να είναι σημαντικό μουσικό γεγονός για την ελληνική ομογένεια. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Σάκης Ρουβάς συνεχίζει να βρίσκεται σε διαρκή επαφή με το κοινό του, μοιραζόμενος μέσα από τα social media κάθε νέο επαγγελματικό του βήμα. Αυτή τη φορά, ο δημοφιλής τραγουδιστής επέλεξε το Instagram για να ανακοινώσει ένα σημαντικό μουσικό γεγονός που αφορά τους θαυμαστές του στο εξωτερικό, και μάλιστα στο Λονδίνο, προκαλώντας αμέσως ενθουσιασμό και δεκάδες σχόλια κάτω από την ανάρτησή του.

«Λονδίνο… ερχόμαστε! Στις 19 Σεπτεμβρίου 2026 θα συναντηθούμε στο O2 Forum, Kentish Town για μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη μουσική, ενέργεια και δυνατές στιγμές», έγραψε ο Σάκης Ρουβάς στη λεζάντα της δημοσίευσής του, ενημερώνοντας το κοινό του για τη μεγάλη συναυλία που ετοιμάζει στη βρετανική πρωτεύουσα. Ωστόσο, ήταν η συνέχεια του μηνύματός του που προκάλεσε ακόμη μεγαλύτερη περιέργεια. «Αυτό είναι μόνο μια μικρή γεύση… Stay tuned!», πρόσθεσε ο τραγουδιστής, αφήνοντας να εννοηθεί ότι σύντομα θα ακολουθήσουν νέες ανακοινώσεις γύρω από τη συναυλία ή ακόμη και επιπλέον μουσικά σχέδια.

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Η εμφάνιση του Σάκη Ρουβά στο O2 Forum του Kentish Town αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα σημαντικότερα μουσικά γεγονότα για την ελληνική ομογένεια στο Λονδίνο, αλλά και για όσους σχεδιάζουν να ταξιδέψουν προκειμένου να τον απολαύσουν ζωντανά στη σκηνή.

Άλλωστε, ο Σάκης Ρουβάς είναι γνωστός για τις υψηλών προδιαγραφών live εμφανίσεις του, συνδυάζοντας μουσική, εντυπωσιακή σκηνική παρουσία και δυνατή αλληλεπίδραση με το κοινό. Δεν είναι τυχαίο ότι κάθε συναυλία του μετατρέπεται σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία, με τους θαυμαστές του να περιμένουν κάθε φορά κάτι διαφορετικό.

Η αντίστροφη μέτρηση, λοιπόν, για τη συναυλία της 19ης Σεπτεμβρίου 2026 έχει ήδη ξεκινήσει, ενώ το μήνυμα «Λονδίνο… ερχόμαστε!» δείχνει πως ο Σάκης Ρουβάς ετοιμάζεται να χαρίσει ακόμη μία αξέχαστη βραδιά γεμάτη επιτυχίες, ενέργεια και πολλές εκπλήξεις.

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