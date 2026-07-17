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Μουσική 17.07.2026

Όταν η Αρχαία Ελλάδα «έντυσε» μουσικά το «The Odyssey» του Christopher Nolan – Το μυστικό πίσω από το soundtrack της ταινίας

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Το The Odyssey αποκτά ένα μοναδικό soundtrack, εμπνευσμένο από την Αρχαία Ελλάδα και υπογεγραμμένο από τον Ludwig Göransson
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο συνθέτης Ludwig Göransson δημιούργησε soundtrack για το "The Odyssey" εμπνευσμένο από την Αρχαία Ελλάδα.
  • Ο Christopher Nolan ζήτησε από τον Göransson να μην χρησιμοποιήσει ορχήστρα, για πρωτότυπο ήχο.
  • Χρησιμοποιήθηκαν αρχαία ελληνικά όργανα (λύρα, αυλός) και χάλκινα γκονγκ, καθώς και καθημερινά μεταλλικά αντικείμενα.
  • Το τραγούδι των τίτλων υπογράφουν οι James Blake, Travis Scott και Ludwig Göransson.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η νέα κινηματογραφική υπερπαραγωγή του Christopher Nolan, «The Odyssey», δεν ξεχωρίζει μόνο για το εντυπωσιακό cast και τη μεταφορά του ομηρικού έπους στη μεγάλη οθόνη. Το soundtrack της ταινίας αποτελεί από μόνο του ένα ξεχωριστό καλλιτεχνικό εγχείρημα, καθώς ο βραβευμένος με Όσκαρ συνθέτης Ludwig Göransson ακολούθησε μια εντελώς διαφορετική μουσική προσέγγιση από ό,τι έχουμε συνηθίσει. Αντί για μια κλασική συμφωνική ορχήστρα, επέλεξε να δημιουργήσει έναν ήχο εμπνευσμένο από την εποχή της Αρχαίας Ελλάδας, προσφέροντας μια μοναδική κινηματογραφική εμπειρία.

Ο Matt Damon ως Οδυσσέας στο «The Odyssey», για το οποίο ο Holland μίλησε ως «Αριστούργημα».
https://www.instagram.com/theodysseymovie/

Ο Göransson, που έχει ήδη συνεργαστεί με τον Christopher Nolan στις ταινίες «Tenet» και «Oppenheimer», αποκάλυψε πως αυτή τη φορά ο σκηνοθέτης του έθεσε έναν ιδιαίτερο δημιουργικό περιορισμό: να μην χρησιμοποιήσει ορχήστρα. Η απόφαση αυτή είχε στόχο να απομακρύνει το soundtrack από τα γνώριμα κινηματογραφικά στερεότυπα και να δημιουργήσει έναν διαχρονικό, αυθεντικό ήχο που να ταιριάζει στο σύμπαν του Οδυσσέα. Το αποτέλεσμα φαίνεται πως είναι ένα από τα πιο πρωτότυπα μουσικά projects της χρονιάς.

«The Odyssey: The making of an epic» – Σε Α’ τηλεοπτική μετάδοση αποκλειστικά στον ΣΚΑΪ_ Απόψε, 14/07 στις 21:00

Για να πετύχει αυτή την ιδιαίτερη ατμόσφαιρα, ο Σουηδός συνθέτης πειραματίστηκε με πρωτόγνωρους ήχους και μουσικά όργανα που παραπέμπουν στην εποχή του Χαλκού. Η δημιουργική διαδικασία τον οδήγησε σε μια μουσική γλώσσα που συνδυάζει ιστορικές αναφορές, σύγχρονη παραγωγή και έντονη κινηματογραφική ένταση, δημιουργώντας ένα soundtrack που ήδη έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον των φίλων της μουσικής και του σινεμά.

Ο Matt Damon και η Zendaya σε σκηνή από την ταινία Dune, για την οποία ο Elon Musk έκανε επίθεση στον Christopher Nolan.

Αρχαία ελληνικά όργανα αντί για συμφωνική ορχήστρα

Ακολουθώντας το όραμα του Christopher Nolan, ο Ludwig Göransson άφησε στην άκρη τα παραδοσιακά ορχηστρικά σύνολα και στράφηκε σε αυθεντικά ηχοχρώματα. Για τις ανάγκες της μουσικής επένδυσης χρησιμοποίησε όργανα όπως η λύρα και ο αυλός, δύο από τα πιο χαρακτηριστικά μουσικά όργανα της αρχαίας ελληνικής παράδοσης.

Αφίσα της ταινίας "The Odyssey" του Christopher Nolan με εντυπωσιακό καστ και πρωτότυπο σκηνικό.

Παράλληλα, ο συνθέτης αξιοποίησε δεκάδες χάλκινα γκονγκ διαφορετικών μεγεθών, εμπνευσμένος από την Εποχή του Χαλκού, ενώ πειραματίστηκε ακόμη και με μεταλλικά αντικείμενα της καθημερινότητας, όπως παλιοσίδερα, μεταλλικά κιγκλιδώματα και βιομηχανικές επιφάνειες, δημιουργώντας πρωτόγνωρες υφές και ρυθμούς.

Ένας ήχος που δεν μοιάζει με κανέναν άλλον

Σημαντικό ρόλο στο soundtrack παίζουν και οι ανθρώπινες φωνές, οι οποίες, σύμφωνα με τον ίδιο τον Göransson, προσθέτουν μεγαλύτερο συναισθηματικό βάθος στις πιο έντονες στιγμές της ταινίας. Αντί να λειτουργούν ως απλή χορωδία, οι φωνές ενσωματώνονται οργανικά στη μουσική, ενισχύοντας τη δραματικότητα της αφήγησης.

Ο Matt Damon ως Οδυσσέας και η Anne Hathaway ως Πηνελόπη στην ταινία Οδύσσεια του Christopher Nolan.
www.imdb.com

Το soundtrack περιλαμβάνει συνολικά 23 μουσικά κομμάτια, τα οποία συνοδεύουν το ταξίδι του Οδυσσέα από την Τροία μέχρι την Ιθάκη. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν τίτλοι όπως «Zeus’s Law», «Cyclops», «Sirens», «Hades», «Odysseus» και «The trial of the bow», εμπνευσμένοι από τις πιο εμβληματικές στιγμές του ομηρικού έπους.

James Blake και Travis Scott υπογράφουν το τραγούδι των τίτλων

Μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις του soundtrack είναι το πρωτότυπο τραγούδι «When i’m home», το οποίο δημιουργήθηκε από τους James Blake, Travis Scott και τον ίδιο τον Ludwig Göransson. Η συνεργασία συνδυάζει κινηματογραφική ατμόσφαιρα με σύγχρονες μουσικές επιρροές, αποτελώντας το μουσικό φινάλε της ταινίας.

Ο Travis Scott με κοστούμι σε εμφάνισή του που συζητήθηκε, στο πλαίσιο της «Οδύσσειας».
https://www.instagram.com/travisscott/

Η παρουσία του Travis Scott προσθέτει ένα αναπάντεχο σύγχρονο στοιχείο σε μια ιστορία χιλιάδων ετών, ενώ ο James Blake δίνει το χαρακτηριστικό συναισθηματικό ύφος που τον έχει καθιερώσει τα τελευταία χρόνια.

Η μουσική ταξιδεύει στην Αρχαία Ελλάδα

the_odyssey_premiere
https://www.instagram.com/theodysseymovie/

Με το «The Odyssey», ο Ludwig Göransson αποδεικνύει για ακόμη μία φορά ότι δεν φοβάται να πειραματιστεί και να ξεπεράσει τα όρια της κινηματογραφικής μουσικής. Συνδυάζοντας αρχαία ελληνικά όργανα, ιδιαίτερους μεταλλικούς ήχους και σύγχρονες μουσικές ιδέες, δημιούργησε ένα soundtrack που φιλοδοξεί να ξεχωρίσει όχι μόνο ως συνοδεία της ταινίας, αλλά και ως ένα αυτόνομο μουσικό έργο. Αν κρίνουμε από τις πρώτες αντιδράσεις, η μουσική του «The Odyssey» έχει ήδη όλα τα στοιχεία για να αποτελέσει μία από τις πιο πολυσυζητημένες soundtrack κυκλοφορίες της χρονιάς.

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The Odyssey μουσική Οδύσσεια
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