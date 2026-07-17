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Μουσική 17.07.2026

Η Madonna ετοιμάζεται να γράψει ιστορία στο halftime show του Μουντιάλ 2026

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Η Madonna θα πρωταγωνιστήσει στο πρώτο halftime show στην ιστορία του τελικού του Μουντιάλ 2026 μαζί με τη Shakira, τους BTS και τον Justin Bieber
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Madonna θα εμφανιστεί στο πρώτο επίσημο halftime show του τελικού του Μουντιάλ 2026.
  • Μαζί της θα τραγουδήσουν οι Shakira, BTS και Justin Bieber, με επιμέλεια του Chris Martin.
  • Το ημίχρονο θα παραταθεί σε περίπου 30 λεπτά για τη μουσική παραγωγή.
  • Η αλλαγή έχει προκαλέσει ανάμεικτες αντιδράσεις σε φιλάθλους και φίλους της μουσικής.
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Η Madonna ετοιμάζεται να βρεθεί στο επίκεντρο ενός από τα μεγαλύτερα τηλεοπτικά γεγονότα της χρονιάς. Η Queen of Pop θα ανέβει στη σκηνή του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, συμμετέχοντας στο πρώτο επίσημο halftime show στην ιστορία της διοργάνωσης. Πρόκειται για μια κίνηση που αλλάζει τα δεδομένα στο ποδόσφαιρο, φέρνοντας το θέαμα των αμερικανικών διοργανώσεων στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική σκηνή του κόσμου. Εκατομμύρια θεατές αναμένεται να παρακολουθήσουν ένα μουσικό υπερθέαμα που ήδη συζητιέται παγκοσμίως.

Η Madonna παρουσιάζεται στο behind-the-scenes βίντεο από το «Confessions II – The Film» με εντυπωσιακή εμφάνιση.
https://www.instagram.com/madonna/

Η εμφάνιση της Madonna αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία, καθώς έρχεται σε μια περίοδο όπου η ίδια συνεχίζει να αποδεικνύει γιατί παραμένει ένα από τα πιο επιδραστικά ονόματα της παγκόσμιας pop σκηνής. Μαζί της θα βρεθούν η Shakira, οι BTS και ο Justin Bieber, σε μια βραδιά που φιλοδοξεί να ενώσει μουσική, αθλητισμό και ψυχαγωγία μπροστά σε δισεκατομμύρια τηλεθεατές. Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα έχει επιμεληθεί ο Chris Martin των Coldplay, δίνοντας ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον στο αποτέλεσμα.

Η Madonna κατέκτησε την κορυφή του Billboard 200 με το «Confessions II» – Πώς αντέδρασε;

Το show θα πραγματοποιηθεί στο New York New Jersey Stadium, λίγο πριν κορυφωθεί ο μεγάλος τελικός ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή. Για πρώτη φορά στην ιστορία του Μουντιάλ, το παραδοσιακό 15λεπτο ημίχρονο θα παραταθεί, ώστε να φιλοξενηθεί η μουσική παραγωγή, η οποία θα θυμίζει έντονα το περίφημο Super Bowl Halftime Show. Αν και η ίδια η συναυλία θα διαρκέσει περίπου 11 λεπτά, ο συνολικός χρόνος της διακοπής θα φτάσει περίπου τα 30 λεπτά, ώστε να στηθεί και να απομακρυνθεί με ασφάλεια η σκηνή.

Η Madonna επιστρέφει στη μεγαλύτερη σκηνή του κόσμου

Με περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες στην κορυφή της μουσικής βιομηχανίας, η Madonna συνεχίζει να πρωταγωνιστεί στα μεγαλύτερα events του πλανήτη. Η συμμετοχή της στο πρώτο halftime show τελικού Μουντιάλ αποτελεί ακόμη μία σημαντική στιγμή στη θρυλική καριέρα της και επιβεβαιώνει τη διαχρονική επιρροή της στην pop κουλτούρα.

https://www.instagram.com/madonna/
https://www.instagram.com/madonna/

Οι fans ήδη ανυπομονούν να μάθουν ποια τραγούδια θα επιλέξει, με πολλούς να ελπίζουν ότι θα ακουστούν διαχρονικές επιτυχίες όπως τα «Like a prayer», «Vogue», «Hung up» ή «Music». Αν και το επίσημο setlist δεν έχει ανακοινωθεί, η προσμονή είναι τεράστια στα social media.

Ένα show γεμάτο παγκόσμιους superstars

https://www.instagram.com/madonna/
https://www.instagram.com/madonna/

Εκτός από τη Madonna, στη σκηνή θα εμφανιστούν η Shakira, οι BTS και ο Justin Bieber, ενώ στο πρόγραμμα συμμετέχουν επίσης ο Burna Boy, ο Gustavo Dudamel, η παιδική χορωδία PS22 μαζί με τους Coldplay, αλλά και αγαπημένοι χαρακτήρες όπως οι Muppets και το Sesame Street. Η διοργάνωση πραγματοποιείται σε συνεργασία με τον οργανισμό Global Citizen και έχει και φιλανθρωπικό χαρακτήρα, με στόχο την ενίσχυση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για παιδιά σε όλο τον κόσμο.

Δεν συμφωνούν όλοι με τη μεγάλη αλλαγή

Η Madonna μιλά για την ψηφιακή εποχή και αρνείται να μετρήσει την τέχνη της με αριθμούς.
https://www.instagram.com/madonna/

Η απόφαση της FIFA να καθιερώσει halftime show στον τελικό έχει προκαλέσει διαφορετικές αντιδράσεις. Πολλοί φίλοι της μουσικής βλέπουν θετικά την εξέλιξη, θεωρώντας ότι προσθέτει ακόμη μεγαλύτερη λάμψη στη διοργάνωση. Από την άλλη, αρκετοί φίλαθλοι εκφράζουν τον προβληματισμό τους, υποστηρίζοντας ότι η μεγαλύτερη διάρκεια του ημιχρόνου αλλοιώνει τον παραδοσιακό χαρακτήρα του αγώνα.

Η Madonna γράφει ακόμη ένα κεφάλαιο στην ιστορία της pop

Η Madonna μιλάει πρώτη φορά για όσα έγιναν με τη βιογραφική της ταινία, αποκαλύπτοντας άγνωστες λεπτομέρειες.
https://www.instagram.com/madonna/

Είτε πρόκειται για μια sold out περιοδεία είτε για μια εμφάνιση σε ένα παγκόσμιο αθλητικό γεγονός, η Madonna εξακολουθεί να αποδεικνύει γιατί θεωρείται η απόλυτη Queen of Pop. Η συμμετοχή της στο πρώτο halftime show στην ιστορία τελικού Μουντιάλ δεν αποτελεί απλώς μια ακόμη συναυλία, αλλά μια στιγμή που αναμένεται να μείνει στην ιστορία της μουσικής και της τηλεόρασης. Την Κυριακή, όλα τα βλέμματα θα είναι στραμμένα τόσο στον μεγάλο τελικό όσο και στη σκηνή, εκεί όπου η Madonna ετοιμάζεται να χαρίσει ακόμη μία εμφάνιση που θα συζητηθεί σε ολόκληρο τον κόσμο.

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FIFA Fifa World Cup 2026 Madonna
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