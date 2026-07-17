Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Μουσική 17.07.2026

Throwback: Όταν ο Λορέντζο Καριέρε ανέβηκε στη σκηνή των MAD VMA και μια ολόκληρη γενιά τραγουδούσε μαζί του

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Throwback στα MAD VMA με τον Λορέντζο Καριέρε και τις αξέχαστες εμφανίσεις του στη σκηνή της μεγαλύτερης μουσικής γιορτής
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο Λορέντζο Καριέρε, γνωστός από το reality «Bar» και το συγκρότημα «Φίλοι για Πάντα», απεβίωσε.
  • Το συγκρότημα «Φίλοι για Πάντα» γνώρισε μεγάλη επιτυχία στις αρχές των 00s με πολλά τραγούδια.
  • Ο Λορέντζο Καριέρε εμφανίστηκε στα MAD VMA το 2005 και το 2007 με τους «Φίλοι για Πάντα».
  • Οι εμφανίσεις του στα MAD VMA θυμίζουν μια νοσταλγική εποχή της ελληνικής pop μουσικής.
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Η είδηση του θανάτου του Λορέντζο Καριέρε σκόρπισε θλίψη σε όσους τον γνώρισαν μέσα από την τηλεόραση, τη μουσική και τα πρώτα χρόνια της ελληνικής pop σκηνής των 00s. Ο καλλιτέχνης που έγινε ευρύτερα γνωστός από το reality «Bar» του Mega, κατάφερε να αφήσει το δικό του αποτύπωμα και στη μουσική, ως μέλος του συγκροτήματος «Φίλοι για Πάντα». Οι εμφανίσεις του στα MAD Video Music Awards αποτελούν μέχρι σήμερα μία από τις πιο όμορφες αναμνήσεις εκείνης της εποχής. Είναι στιγμές που πολλοί fans θυμούνται με νοσταλγία, καθώς σημάδεψαν μια ολόκληρη γενιά.

https://www.instagram.com/monsieurkoutrak/
https://www.instagram.com/monsieurkoutrak/

Το συγκρότημα «Φίλοι για Πάντα», με τον Λορέντζο Καριέρε, τον Γιώργο και τον Νίκο Ελευθερά, γνώρισε μεγάλη επιτυχία στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Τραγούδια όπως τα «Ιστορία αγάπης», «Πέταγα ψηλά», «Κράτα με πλάι σου», «Τα σενάρια» και «Πάρτι καλοκαιρινό» ακούγονταν παντού, ενώ η μπάντα είχε αποκτήσει το δικό της πιστό κοινό. Εκείνη την περίοδο, η παρουσία τους στα μεγαλύτερα μουσικά events της χώρας ήταν σχεδόν δεδομένη. Τα MAD VMA δεν θα μπορούσαν να αποτελέσουν εξαίρεση.

Έφυγε απο τη ζωή ο Λορέντζο Καριέρε, σύζυγος της Έλενας Κατραβά και γιος της Ματούλας

Ανάμεσα στις εμφανίσεις των MAD VMA που έμειναν αξέχαστες ήταν και εκείνες των «Φίλοι για Πάντα», με τον Λορέντζο Καριέρε να ανεβαίνει στη σκηνή και να ζει μοναδικές στιγμές μπροστά σε χιλιάδες θεατές. Σήμερα, οι συγκεκριμένες εμφανίσεις αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη συναισθηματική αξία, καθώς θυμίζουν μια διαφορετική εποχή για την ελληνική pop μουσική.

Η εμφάνιση στα MAD VMA 2005

Στα MAD Video Music Awards 2005, οι «Φίλοι για Πάντα» συμμετείχαν σε ένα ξεχωριστό μουσικό act, ερμηνεύοντας μαζί με τους Goin’ Through, το mash- up των τραγουδιών «Δεν αντέχω» και «12 παρά», δημιουργώντας μία από τις χαρακτηριστικές στιγμές της βραδιάς. Η συνεργασία συνδύαζε το pop ύφος του συγκροτήματος με τον hip hop ήχο των Goin’ Through, αποτυπώνοντας ιδανικά το μουσικό κλίμα των mid-00s.

Η επιστροφή στα MAD VMA 2007

Δύο χρόνια αργότερα, στα MAD VMA 2007, ο Λορέντζο Καριέρε επέστρεψε στη σκηνή μαζί με τους «Φίλοι για Πάντα», αυτή τη φορά σε ένα act που περιλάμβανε το τραγούδι «Τελευταία ευκαιρία». Ήταν ακόμη μία εμφάνιση που επιβεβαίωνε ότι το συγκρότημα αποτελούσε σημαντικό κομμάτι της ελληνικής pop σκηνής εκείνης της δεκαετίας και είχε αποκτήσει τη δική του θέση στην ιστορία των MAD VMA.

Ένα κομμάτι της χρυσής εποχής των 00΄s

Οι εικόνες από τις εμφανίσεις του Λορέντζο Καριέρε στα MAD Video Music Awards ξυπνούν δυνατές αναμνήσεις από μια εποχή που η ελληνική pop μουσική βρισκόταν στα καλύτερά της. Τα MAD VMA αποτελούσαν το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς, συγκεντρώνοντας στη σκηνή τους πιο αγαπημένους καλλιτέχνες της γενιάς των 00’s, ενώ εκατομμύρια τηλεθεατές περίμεναν κάθε καλοκαίρι να παρακολουθήσουν τις εμφανίσεις, τις συνεργασίες και τις εκπλήξεις της βραδιάς.

Ανάμεσα σε αυτές τις στιγμές ξεχώρισαν και οι συμμετοχές των «Φίλοι για Πάντα», με τον Λορέντζο Καριέρε να ανεβαίνει στη σκηνή το 2005 και το 2007, εκπροσωπώντας ένα συγκρότημα που άφησε το δικό του αποτύπωμα στην ελληνική pop σκηνή. Οι εμφανίσεις αυτές δεν ήταν απλώς δύο μουσικά acts, αλλά εικόνες που συνδέθηκαν με μια ολόκληρη εποχή, γεμάτη επιτυχίες, μουσικά κανάλια, video clips και τραγούδια που εξακολουθούν να προκαλούν νοσταλγία.

Σήμερα, μετά την είδηση του θανάτου του, τα συγκεκριμένα στιγμιότυπα αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη συναισθηματική αξία. Κάθε βίντεο, κάθε εμφάνιση και κάθε τραγούδι λειτουργούν σαν ένα μικρό ταξίδι πίσω στον χρόνο, θυμίζοντας το χαμόγελο, την ενέργεια και την αγάπη που είχε ο Λορέντζο Καριέρε για τη μουσική. Είναι εικόνες που οι fans των 00’s θα συνεχίσουν να θυμούνται, κρατώντας ζωντανή τη μνήμη ενός καλλιτέχνη που συνέδεσε το όνομά του με μία από τις πιο όμορφες περιόδους της ελληνικής pop μουσικής και της ιστορίας των MAD Video Music Awards.

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Mad VMA Λορέντζο Καριέρε Φίλοι Για Πάντα
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