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Μουσική 16.07.2026

Ο Δήμος Αναστασιάδης τα έδωσε όλα στο «Bella Ciao» – Ποια ανέβηκε στη σκηνή μαζί του και έγινε viral

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Μία απρόσμενη εμφάνιση σε συναυλία του Δήμου Αναστασιάδη, όταν η Τασούλα ανέβηκε στη σκηνή και εντυπωσίασε με τις χορευτικές της κινήσεις
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Θαυμάστρια ανέβηκε στη σκηνή του Δήμου Αναστασιάδη στο Κρυονέρι Κορινθίας.
  • Χόρεψε μαζί του το τραγούδι «Bella Ciao», κλέβοντας την παράσταση.
  • Ο τραγουδιστής την αποθέωσε για την ενέργεια και τον αυθορμητισμό της.
  • Η στιγμή έγινε viral, προκαλώντας γέλια και χειροκροτήματα στο κοινό.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Υπάρχουν στιγμές στις συναυλίες που δεν γράφονται στο πρόγραμμα, αλλά τελικά γίνονται αυτές που θυμάσαι περισσότερο. Μια τέτοια αυθόρμητη και γεμάτη κέφι στιγμή έζησε το κοινό στη συναυλία του Δήμου Αναστασιάδη στο Κρυονέρι Κορινθίας, όταν η σκηνή μετατράπηκε σε χώρο χορού και διασκέδασης με πρωταγωνίστρια μια γυναίκα από το κοινό.

https://www.instagram.com/dimosanastasiadisofficial/
https://www.instagram.com/dimosanastasiadisofficial/

Ο δημοφιλής τραγουδιστής βρέθηκε στη σκηνή με μια απρόσμενη παρτενέρ, την Τασούλα, η οποία ανέβηκε για να χορέψει μαζί του στον ρυθμό του πασίγνωστου τραγουδιού «Bella Ciao». Αυτό που δεν περίμενε κανείς ήταν ότι η εμφάνισή της θα τραβούσε όλα τα βλέμματα και θα έκανε τον ίδιο τον Δήμο Αναστασιάδη να την αποθεώσει μπροστά σε όλους. Η ενέργεια, το κέφι και η άνεσή της πάνω στη σκηνή δημιούργησαν μια στιγμή γεμάτη χαμόγελα, με το κοινό να απολαμβάνει έναν διαφορετικό διάλογο ανάμεσα στον καλλιτέχνη και μια θαυμάστρια που έκλεψε την παράσταση.

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Η Τασούλα ανέβηκε στη σκηνή και το «Bella Ciao» πήρε άλλη διάσταση

Κατά τη διάρκεια της συναυλίας στο Κρυονέρι Κορινθίας, ο Δήμος Αναστασιάδης μπήκε στους ρυθμούς του «Bella Ciao», ενός τραγουδιού που έχει αγαπηθεί σε όλο τον κόσμο και έχει συνδεθεί με το πάθος και την έντονη ενέργεια. Η παρουσία της Τασούλας στη σκηνή όμως έκανε τη στιγμή ακόμη πιο ξεχωριστή. Η ίδια χόρεψε με ενθουσιασμό και αυθορμητισμό, παρασύροντας τόσο τον τραγουδιστή όσο και το κοινό. Ο Δήμος Αναστασιάδης δεν έκρυψε την έκπληξή του από την εμφάνισή της και φάνηκε να απολαμβάνει ιδιαίτερα τη συνεργασία τους πάνω στη σκηνή.

@tasoskalantz

Η Τασούλα έγραψε ιστορία με τον @dimosanastasiadisofc 😍❤️ #fyp #Krioneri #greece #viral #Korinthia

♬ πρωτότυπος ήχος – tasoskalantz

Η ατάκα του Δήμου Αναστασιάδη που έγινε η κορυφαία στιγμή

Μετά τον χορό, ο τραγουδιστής θέλησε να εκφράσει τον ενθουσιασμό του για την παρτενέρ του. «Τι άτομο είσαι εσύ, σε έκοψα από την αρχή», της είπε από το μικρόφωνο, δείχνοντας πως είχε ήδη καταλάβει ότι η Τασούλα θα χαρίσει μια ξεχωριστή στιγμή στη συναυλία.

Στη συνέχεια, με αρκετή δόση χιούμορ, ανέφερε πως του είχαν πει να μην βρίσει, όμως δεν μπόρεσε να κρύψει τον αυθορμητισμό του και την αποθέωσε λέγοντας: «Εσύ είσαι η τύπισσα που είσαι γαμώ τα άτομα». Η αντίδρασή του προκάλεσε γέλια και χειροκροτήματα από το κοινό, καθώς η στιγμή είχε πλέον μετατραπεί σε μια από τις πιο διασκεδαστικές στιγμές της βραδιάς.

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