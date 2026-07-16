Η Ασημίνα μάς βάζει σε καλοκαιρινούς ρυθμούς με το νέο της single «Σε λίγο»

Η Ασημίνα επιστρέφει με το νέο της single «Σε λίγο», μια καλοκαιρινή pop κυκλοφορία με σύγχρονο ήχο, δυναμική ερμηνεία και catchy ρεφρέν

Με μια ματιά Η Ασημίνα κυκλοφορεί το νέο καλοκαιρινό single «Σε λίγο».

Το τραγούδι έχει pop ύφος, σύγχρονο beat και πιασάρικο ρεφρέν.

Η μουσική είναι των Darta, MG και Ασημίνας, οι στίχοι των Ασημίνας και MG.

Το single κυκλοφορεί από τη Minos EMI, a Universal Music Company. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Ασημίνα επιστρέφει με το νέο της single «Σε λίγο», μια φρέσκια και ανεβαστική pop κυκλοφορία που συνδυάζει καλοκαιρινό ρυθμό, σύγχρονο beat και ένα ρεφρέν που μένει από την πρώτη ακρόαση.

Τη μουσική του τραγουδιού υπογράφουν οι Darta, MG και Ασημίνα, ενώ τους στίχους η Ασημίνα και ο MG.Με φωτεινή ενέργεια, δυναμική ερμηνεία και μοντέρνα παραγωγή, η Ασημίνα παρουσιάζει ένα τραγούδι που μιλά για εκείνον τον έρωτα από τον οποίο δεν μπορείς να ξεφύγεις, όσο κι αν προσπαθείς.

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Το «Σε λίγο» κυκλοφορεί από τη Minos EMI, a Universal Music Company σε όλες τις ψηφιακές μουσικές πλατφόρμες και συνοδεύει ιδανικά τις πιο ξέγνοιαστες στιγμές του καλοκαιριού.

Ανεβάστε την ένταση… γιατί αυτό το καλοκαίρι έρχεται «Σε λίγο».

Το «Amalfi» κυκλοφορεί από τη Minos EMI, a Universal Music Company και είναι διαθέσιμο σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα & τις streaming υπηρεσίες: https://Asimina.lnk.to/SeLigo