Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Μουσική 16.07.2026

Η Ασημίνα μάς βάζει σε καλοκαιρινούς ρυθμούς με το νέο της single «Σε λίγο»

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η Ασημίνα επιστρέφει με το νέο της single «Σε λίγο», μια καλοκαιρινή pop κυκλοφορία με σύγχρονο ήχο, δυναμική ερμηνεία και catchy ρεφρέν
Mad.gr
Με μια ματιά
  • Η Ασημίνα κυκλοφορεί το νέο καλοκαιρινό single «Σε λίγο».
  • Το τραγούδι έχει pop ύφος, σύγχρονο beat και πιασάρικο ρεφρέν.
  • Η μουσική είναι των Darta, MG και Ασημίνας, οι στίχοι των Ασημίνας και MG.
  • Το single κυκλοφορεί από τη Minos EMI, a Universal Music Company.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Ασημίνα επιστρέφει με το νέο της single «Σε λίγο», μια φρέσκια και ανεβαστική pop κυκλοφορία που συνδυάζει καλοκαιρινό ρυθμό, σύγχρονο beat και ένα ρεφρέν που μένει από την πρώτη ακρόαση.

se ligo cover

Τη μουσική του τραγουδιού υπογράφουν οι Darta, MG και Ασημίνα, ενώ τους στίχους η Ασημίνα και ο MG.Με φωτεινή ενέργεια, δυναμική ερμηνεία και μοντέρνα παραγωγή, η Ασημίνα παρουσιάζει ένα τραγούδι που μιλά για εκείνον τον έρωτα από τον οποίο δεν μπορείς να ξεφύγεις, όσο κι αν προσπαθείς.

Save the date! Η Άννα Βίσση και ο ARGY έρχονται να μας πάνε… «Όλο πιο πάνω»

Το «Σε λίγο» κυκλοφορεί από τη Minos EMI, a Universal Music Company σε όλες τις ψηφιακές μουσικές πλατφόρμες και συνοδεύει ιδανικά τις πιο ξέγνοιαστες στιγμές του καλοκαιριού.

Ανεβάστε την ένταση… γιατί αυτό το καλοκαίρι έρχεται «Σε λίγο».

@asimina_official

“SE LIGO” OUT NOW ☎️ 🎶 #seligo

♬ πρωτότυπος ήχος – Asimina_official

 

Το «Amalfi» κυκλοφορεί από τη Minos EMI, a Universal Music Company και είναι διαθέσιμο σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα & τις streaming υπηρεσίες: https://Asimina.lnk.to/SeLigo

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

ασημίνα ΤΡΑΓΟΥΔΙ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Φεστιβάλ στο Πάρκο 2026: Markus Stockhausen και η «Μήδεια» με την Καρυοφυλλιά Καραμπέτη

Φεστιβάλ στο Πάρκο 2026: Markus Stockhausen και η «Μήδεια» με την Καρυοφυλλιά Καραμπέτη

16.07.2026
Επόμενο
Η Lily Collins είδε τον μικρό της εαυτό στην κόρη της – Η στιγμή που έκανε τον χρόνο να γυρίσει πίσω

Η Lily Collins είδε τον μικρό της εαυτό στην κόρη της – Η στιγμή που έκανε τον χρόνο να γυρίσει πίσω

16.07.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Ο Δήμος Αναστασιάδης τα έδωσε όλα στο «Bella Ciao» – Ποια ανέβηκε στη σκηνή μαζί του και έγινε viral
Μουσικά Νέα

Ο Δήμος Αναστασιάδης τα έδωσε όλα στο «Bella Ciao» – Ποια ανέβηκε στη σκηνή μαζί του και έγινε viral

16.07.2026
Από τη Eurovision στο απόλυτο wedding anthem hit: Το μουσικό ντουέτο Antigoni x Sal Da Vinci που ενώνει Ελλάδα, Κύπρο και Ιταλία!
Μουσικά Νέα

Από τη Eurovision στο απόλυτο wedding anthem hit: Το μουσικό ντουέτο Antigoni x Sal Da Vinci που ενώνει Ελλάδα, Κύπρο και Ιταλία!

16.07.2026
Ο Hawk άφησε το πρώτο hint για το επόμενο music drop και το hype εκτοξεύτηκε
Μουσικά Νέα

Ο Hawk άφησε το πρώτο hint για το επόμενο music drop και το hype εκτοξεύτηκε

16.07.2026
Η Mariah Carey γιορτάζει 30 χρόνια «Daydream» – Το άλμπουμ που άλλαξε την pop μουσική επιστρέφει
Μουσικά Νέα

Η Mariah Carey γιορτάζει 30 χρόνια «Daydream» – Το άλμπουμ που άλλαξε την pop μουσική επιστρέφει

16.07.2026
FY x Ρία Ελληνίδου: Το πιο αναπάντεχο ελληνικό collab του καλοκαιριού μόλις ανακοινώθηκε
Μουσικά Νέα

FY x Ρία Ελληνίδου: Το πιο αναπάντεχο ελληνικό collab του καλοκαιριού μόλις ανακοινώθηκε

16.07.2026
Save the date! Η Άννα Βίσση και ο ARGY έρχονται να μας πάνε… «Όλο πιο πάνω»
Μουσικά Νέα

Save the date! Η Άννα Βίσση και ο ARGY έρχονται να μας πάνε… «Όλο πιο πάνω»

16.07.2026
Ο Θοδωρής Φέρρης άφησε το μικρόφωνο και μπήκε στον χορό – Το ζεϊμπέκικο με τη μικρή θαυμάστρια που έγινε viral
Μουσικά Νέα

Ο Θοδωρής Φέρρης άφησε το μικρόφωνο και μπήκε στον χορό – Το ζεϊμπέκικο με τη μικρή θαυμάστρια που έγινε viral

16.07.2026
Οι The Cure στην Αθήνα: Η συναυλία που μάς έκανε να τραγουδάμε κάθε στίχο (photos & video)
Μουσικά Νέα

Οι The Cure στην Αθήνα: Η συναυλία που μάς έκανε να τραγουδάμε κάθε στίχο (photos & video)

16.07.2026
Οι KATSEYE ανοίγουν τα backstage και εμείς… πατάμε play! Κυκλοφόρησε το trailer του ντοκιμαντέρ
Μουσικά Νέα

Οι KATSEYE ανοίγουν τα backstage και εμείς… πατάμε play! Κυκλοφόρησε το trailer του ντοκιμαντέρ

16.07.2026
Πρωί ή βράδυ; Μάθε την κατάλληλη ώρα για να φοράς τα eye patches σου

Πρωί ή βράδυ; Μάθε την κατάλληλη ώρα για να φοράς τα eye patches σου

10 έξυπνα αντικείμενα για τις διακοπές σου που θα σου γλιτώσουν χρήματα

10 έξυπνα αντικείμενα για τις διακοπές σου που θα σου γλιτώσουν χρήματα

Η μπαντάνα είναι το απόλυτο summer-essential και η Άννα Βίσση το αποδεικνύει!

Η μπαντάνα είναι το απόλυτο summer-essential και η Άννα Βίσση το αποδεικνύει!

Σταμάτα να παλεύεις με τη φλούδα του καρπουζιού: 4 εύκολοι τρόποι να το καθαρίζεις χωρίς κόπο

Σταμάτα να παλεύεις με τη φλούδα του καρπουζιού: 4 εύκολοι τρόποι να το καθαρίζεις χωρίς κόπο

Πώς να πλύνεις τον τρίφτη σου χωρίς κόπο – 4 εύκολα tricks που θα κάνουν τον καθαρισμό παιχνιδάκι

Πώς να πλύνεις τον τρίφτη σου χωρίς κόπο – 4 εύκολα tricks που θα κάνουν τον καθαρισμό παιχνιδάκι

Πώς να φας καλοκαιράκι στην ταβέρνα χωρίς ενοχές σύμφωνα με τον γυμναστή σου

Πώς να φας καλοκαιράκι στην ταβέρνα χωρίς ενοχές σύμφωνα με τον γυμναστή σου

Πλατφόρμα ταινιών από την Tanweer! Ξεκινάει πιλοτικά το Tanweer Club, με ταινίες σε όλη την υφήλιο

Πλατφόρμα ταινιών από την Tanweer! Ξεκινάει πιλοτικά το Tanweer Club, με ταινίες σε όλη την υφήλιο

ΑΙΧΜΕΣ: Επιδότηση και για την κλοπή των ειδήσεων;

ΑΙΧΜΕΣ: Επιδότηση και για την κλοπή των ειδήσεων;

Αποφασίζουν στις 20 Ιουλίου για τις κινήσεις της Strawstream με τα τέσσερα αθλητικά κανάλια

Αποφασίζουν στις 20 Ιουλίου για τις κινήσεις της Strawstream με τα τέσσερα αθλητικά κανάλια

Γιατί η κυβέρνηση τρέχει να πληρώσει τους δανειστές νωρίτερα;

Γιατί η κυβέρνηση τρέχει να πληρώσει τους δανειστές νωρίτερα;

ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ ΠΟΤΕ ΞΑΝΑ ΦΘΗΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ ΠΟΤΕ ΞΑΝΑ ΦΘΗΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Ξεχάστε τα γνωστά: Ανακαλύψτε τους κρυμμένους θησαυρούς της χώρας για αυθεντικές διακοπές

Ξεχάστε τα γνωστά: Ανακαλύψτε τους κρυμμένους θησαυρούς της χώρας για αυθεντικές διακοπές