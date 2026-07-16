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Μουσική 16.07.2026

Οι KATSEYE ανοίγουν τα backstage και εμείς… πατάμε play! Κυκλοφόρησε το trailer του ντοκιμαντέρ

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Οι KATSEYE αποκάλυψαν το πρώτο trailer του «Wild Hearts», του νέου τους κινηματογραφικού ντοκιμαντέρ, με backstage στιγμές και πρόβες
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Κυκλοφόρησε το trailer του ντοκιμαντέρ «KATSEYE: Wild Hearts» που δείχνει τη διαδρομή του συγκροτήματος.
  • Το φιλμ αναδεικνύει προκλήσεις, θυσίες και τη σχέση των μελών με τους fans.
  • Περιλαμβάνει πλάνα από εμφανίσεις, πρόβες, ηχογραφήσεις και backstage στιγμιότυπα.
  • Το ντοκιμαντέρ θα προβληθεί στους κινηματογράφους στις 12 Αυγούστου, πριν το νέο EP του συγκροτήματος.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Οι KATSEYE συνεχίζουν την εντυπωσιακή πορεία τους και ετοιμάζονται να μεταφέρουν την ιστορία τους στη μεγάλη οθόνη. Το πρώτο επίσημο trailer του ντοκιμαντέρ «KATSEYE: Wild Hearts» μόλις κυκλοφόρησε, δίνοντας στους fans μια πρώτη γεύση από όσα συμβαίνουν πίσω από τα φώτα της δημοσιότητας. Το φιλμ ακολουθεί το συγκρότημα στη διαδρομή του από τα πρώτα του βήματα μέχρι την καθιέρωσή του ως ένα από τα πιο δυνατά νέα ονόματα της παγκόσμιας pop σκηνής. Παράλληλα, αναδεικνύει τις προκλήσεις, τις θυσίες και τη στενή σχέση που έχουν αναπτύξει τα μέλη μεταξύ τους αλλά και με τους EYEKONS.

Τα μέλη των Katseye ποζάρουν με στυλ για το νέο τους viral τραγούδι Internet Girl.
www.instagram.com/katseyeworld

Το trailer συνδυάζει εντυπωσιακά πλάνα από μεγάλες εμφανίσεις των KATSEYE σε φεστιβάλ όπως το Coachella και το Lollapalooza, με πιο προσωπικές στιγμές από πρόβες, ηχογραφήσεις και backstage στιγμιότυπα. Οι θεατές βλέπουν την καθημερινότητα του group, τις ατελείωτες ώρες προετοιμασίας και την πίεση που συνοδεύει την ξαφνική παγκόσμια επιτυχία. Μέσα από προσωπικές εξομολογήσεις, τα μέλη μιλούν για το πόσο γρήγορα άλλαξε η ζωή τους και για τις απαιτήσεις που συνοδεύουν το όνειρό τους. Το αποτέλεσμα είναι ένα ντοκιμαντέρ που δείχνει την ανθρώπινη πλευρά ενός από τα πιο πολυσυζητημένα girl groups της νέας γενιάς.

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Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η παρουσία της Manon Bannerman, η οποία εξακολουθεί να βρίσκεται σε παύση από τις δραστηριότητες του συγκροτήματος. Αν και δεν συμμετέχει στις νέες συνεντεύξεις του trailer, εμφανίζεται σε ορισμένα σύντομα πλάνα από πρόβες, backstage στιγμές και live εμφανίσεις που είχαν πραγματοποιηθεί πριν από την ανακοίνωση της αποχής της. Η παρουσία της δεν πέρασε απαρατήρητη από τους fans, οι οποίοι συνεχίζουν να ελπίζουν στην επιστροφή της όταν θα είναι έτοιμη.

Τα Katseye σε δράση, παρουσιάζοντας το νέο τους viral τραγούδι Internet Girl μπροστά σε χιλιάδες θαυμαστές.
www.instagram.com/katseyeworld

Το «KATSEYE: Wild Hearts» κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους σε όλο τον κόσμο στις 12 Αυγούστου, για περιορισμένο αριθμό προβολών. Η κυκλοφορία του προηγείται μόλις δύο ημέρες από το νέο EP των KATSEYE, με τίτλο Wild, που αναμένεται στις 14 Αυγούστου. Το ντοκιμαντέρ λειτουργεί ως ιδανική εισαγωγή στη νέα εποχή του συγκροτήματος, αποκαλύπτοντας όσα προηγήθηκαν της νέας μουσικής τους δουλειάς.

Το συγκρότημα KATSEYE ποζάρει με denim σύνολα σε λευκό φόντο.
Τα μέλη των KATSEYE φωτογραφίζονται για την καμπάνια Better in Denim της Gap.

Οι KATSEYE έχουν καταφέρει μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα να εξελιχθούν σε ένα από τα πιο επιτυχημένα νέα girl groups διεθνώς. Με επιτυχίες όπως τα «Gnarly», «Gabriela» και πιο πρόσφατα το «Pinky up», αλλά και σημαντικές διακρίσεις σε βραβεία όπως τα Grammy Awards και τα American Music Awards, το συγκρότημα συνεχίζει να διευρύνει το κοινό του σε κάθε νέα κυκλοφορία. Το ντοκιμαντέρ υπόσχεται να παρουσιάσει άγνωστες ιστορίες, αποκλειστικά πλάνα και στιγμές που μέχρι σήμερα δεν είχαν δει ποτέ το φως της δημοσιότητας.

Η Katseye ποζάρει για τη συνέντευξη στο «Nylon» με προκλητικά outfits, αναδεικνύοντας το μοναδικό τους στυλ.
https://www.instagram.com/katseyeworld/

Με νέο EP, παγκόσμια περιοδεία και πλέον τη δική τους κινηματογραφική ιστορία, οι KATSEYE δείχνουν πως το 2026 είναι η μεγαλύτερη χρονιά της καριέρας τους μέχρι σήμερα και όλα δείχνουν ότι η ανοδική τους πορεία μόλις ξεκίνησε.

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Katseye TRAILER ντοκιμαντέρ
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