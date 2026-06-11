«Iconic by Mistake»: Οι Le Sserafim, Illit και Katseye έρχονται με μία από τις μεγαλύτερες K-pop συνεργασίες της χρονιάς

Με μια ματιά Le Sserafim, Illit και Katseye συνεργάζονται στο τραγούδι «Iconic by Mistake».

Το music video κυκλοφόρησε στις 11 Ιουνίου 2026, με σκηνοθεσία Cody Critcheloe.

Το τραγούδι και το βίντεο εστιάζουν στην αυτοπεποίθηση και τη μετατροπή αρνητικότητας σε δύναμη.

Και τα τρία groups ανήκουν στην εταιρεία HYBE, ενισχύοντας τη σημασία της συνεργασίας. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν υπάρχει μία συνεργασία που κατάφερε να τραβήξει τα βλέμματα της παγκόσμιας K-pop κοινότητας τις τελευταίες ώρες, αυτή είναι το «Iconic by Mistake». Οι Le Sserafim, Illit και Katseye, τρία από τα πιο επιδραστικά girl groups της νέας γενιάς, συναντιούνται σε ένα κοινό project που συνδυάζει δυναμισμό, εντυπωσιακή αισθητική και ένα μήνυμα που αγγίζει άμεσα τη σύγχρονη πραγματικότητα της pop κουλτούρας. Το επίσημο music video του τραγουδιού κυκλοφόρησε σήμερα, 11 Ιουνίου 2026, στο YouTube, δίνοντας στο κοινό την πρώτη ολοκληρωμένη εικόνα μιας συνεργασίας που συζητιόταν εδώ και εβδομάδες και η οποία αναμένεται να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τη φετινή χρονιά.

Το «Iconic by Mistake» δεν είναι απλώς μια συνάντηση τριών δημοφιλών συγκροτημάτων. Πρόκειται για μια καλλιτεχνική δήλωση που τοποθετεί στο επίκεντρο τη δύναμη της αυτοπεποίθησης και τη μετατροπή της αρνητικότητας σε δημιουργική ενέργεια. Μέσα από το τραγούδι, οι Le Sserafim, Illit και Katseye επιλέγουν να αντιμετωπίσουν την κριτική και τα αρνητικά σχόλια με τρόπο ευθύ και δυναμικό, υποστηρίζοντας ότι πολλές φορές η αμφισβήτηση αποτελεί ένδειξη επιρροής και παρουσίας.

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Το επίσημο music video που συνοδεύει το τραγούδι ακολουθεί την ίδια φιλοσοφία. Με σκηνοθεσία του Cody Critcheloe, το clip ξεδιπλώνει μια σειρά από έντονες και απρόβλεπτες εικόνες που καθηλώνουν από την πρώτη στιγμή. Νυχτερινές καταδιώξεις με φορτηγά, εκρήξεις σε αυτοκινητόδρομους, μυστηριώδη σκηνικά σε νεκροταφεία και αλλόκοτες στιγμές μέσα σε οδοντιατρείο συνθέτουν ένα οπτικό σύμπαν που ισορροπεί ανάμεσα στον συμβολισμό και την κινηματογραφική υπερβολή.

Η αισθητική του βίντεο λειτουργεί ως προέκταση του βασικού μηνύματος του τραγουδιού. Το χάος, η ένταση και οι ανατροπές που εμφανίζονται στις εικόνες αντανακλούν τις πιέσεις που συχνά συνοδεύουν τη δημοσιότητα και την επιτυχία. Παράλληλα, τα μέλη των τριών groups παρουσιάζονται αποφασισμένα να μετατρέψουν κάθε εμπόδιο σε δύναμη, προβάλλοντας μια εικόνα αυτοπεποίθησης και ανθεκτικότητας.

Η συγκεκριμένη συνεργασία αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον αν αναλογιστείς ότι και τα τρία groups συνδέονται με τη HYBE, μία από τις σημαντικότερες εταιρείες της παγκόσμιας μουσικής βιομηχανίας. Το «Iconic by Mistake» φέρνει κοντά διαφορετικές προσωπικότητες και καλλιτεχνικές ταυτότητες, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα που απευθύνεται τόσο στους fans κάθε συγκροτήματος ξεχωριστά όσο και στο ευρύτερο κοινό της σύγχρονης pop μουσικής.

Η κυκλοφορία έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι Le Sserafim, Illit και Katseye βρίσκονται σε ιδιαίτερα δημιουργική φάση. Οι Katseye συνεχίζουν την προετοιμασία του επερχόμενου EP «Wild», το οποίο περιλαμβάνει και το επιτυχημένο single «Pinky Up». Οι Le Sserafim εξακολουθούν να βρίσκονται στο προσκήνιο μετά την κυκλοφορία του άλμπουμ «Pureflow Pt. 1», ενώ οι Illit συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία μετά το mini album «MAMIHLAPINATAPAI».

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