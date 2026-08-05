Μουσική 05.08.2026

Η Selena Gomez πρωταγωνιστεί στο νέο καλοκαιρινό videoclip του Benny Blanco

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Η Selena Gomez επιστρέφει με νέο latin single δίπλα στους Benny Blanco και Becky G και ένας άκρως καλοκαιρινό videoclip
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Selena Gomez συνεργάζεται με τον Benny Blanco και την Becky G στο νέο τραγούδι «Te Olvido (La La)».
  • Η Selena Gomez πρωταγωνιστεί στο καλοκαιρινό music video, με latin αισθητική και ισπανικούς στίχους.
  • Το τραγούδι περιλαμβάνεται στο επερχόμενο ισπανόφωνο άλμπουμ του Benny Blanco, «Hermoso».
  • Η νέα κυκλοφορία έχει λάβει θετικές αντιδράσεις στα social media, με έμφαση στη χημεία των καλλιτεχνών.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Selena Gomez επιστρέφει με μία συνεργασία που ήδη τραβά τα βλέμματα των fans της latin pop. Η διάσημη τραγουδίστρια ενώνει τις δυνάμεις της με τον σύζυγό της, Benny Blanco, και τη Becky G στο νέο single «Te Olvido (La La)», ένα τραγούδι γεμάτο καλοκαιρινή διάθεση, έντονους latin ρυθμούς και ισπανικούς στίχους. Παράλληλα, η Selena πρωταγωνιστεί και στο επίσημο music video, χαρίζοντας εικόνες που θυμίζουν καλοκαιρινό road trip. Η νέα κυκλοφορία έχει ήδη αρχίσει να συζητιέται έντονα στα social media.

Selena Gomez
https://www.instagram.com/selenagomez/

Στο videoclip, η Selena Gomez κάνει ποδήλατο σε πολύχρωμες γειτονιές, τραγουδά στα ισπανικά και εμφανίζεται με εμφανώς latin-inspired αισθητική. Δίπλα της βρίσκεται ο Benny Blanco, ο οποίος επιλέγει μια πιο χιουμοριστική εμφάνιση, φορώντας μάσκα που παραπέμπει στο πρόσωπό του, ενώ η Becky G συμπληρώνει ιδανικά το μουσικό τρίο. Οι τρεις καλλιτέχνες χορεύουν στους δρόμους και μεταφέρουν τη ζωντάνια της λατινοαμερικανικής κουλτούρας μέσα από κάθε πλάνο. Το αποτέλεσμα είναι ανάλαφρο, πολύχρωμο και απόλυτα καλοκαιρινό.

Διάβασε επίσης: Η Selena Gomez έχει το νέο soundtrack του καλοκαιριού και ακούει στο «Te Olvido (La La)»

Το τραγούδι αποτελεί μέρος του επερχόμενου ισπανόφωνου άλμπουμ του Benny Blanco, με τίτλο «Hermoso». Η νέα δουλειά του παραγωγού αναμένεται να κινηθεί σε latin και pop ήχους, φιλοξενώντας σημαντικές συνεργασίες.

https://www.instagram.com/selenagomez/
https://www.instagram.com/selenagomez/

Για τη Selena Gomez, η επιστροφή σε ισπανόφωνο τραγούδι αποτελεί ακόμη μία σύνδεση με τις μεξικανικές της ρίζες, κάτι που οι fans της υποδέχθηκαν με μεγάλο ενθουσιασμό.

Από τις πρώτες ώρες κυκλοφορίας, το videoclip συγκέντρωσε χιλιάδες σχόλια, με πολλούς να ξεχωρίζουν τη χημεία ανάμεσα στη Selena Gomez και τον Benny Blanco. Η αισθητική του video, οι latin επιρροές και η ανεβαστική ατμόσφαιρα το κάνουν ιδανικό για το soundtrack του καλοκαιριού.

selena_gomez_leujo_magio (1)
https://www.instagram.com/selenagomez/

Όλα δείχνουν πως το «Te Olvido (La La)» έχει όλα τα στοιχεία για να ξεχωρίσει το επόμενο διάστημα, επιβεβαιώνοντας ότι η μουσική συνεργασία των Selena Gomez, Benny Blanco και Becky G ήταν μία από τις πιο ενδιαφέρουσες κυκλοφορίες της σεζόν.

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Benny Blanco Selena Gomez
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