Μουσικά Νέα 04.08.2026

Η Britney Spears το απέρριψε… η Lady Gaga το έκανε «θρύλο»

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Λίγοι γνωρίζουν ότι η Britney Spears απέρριψε το «Telephone«, ωστόσο η Lady Gaga το κράτησε για τον εαυτό της και το μετέτρεψε σε global hit
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Το τραγούδι "Telephone" αρχικά προτάθηκε στην Britney Spears, αλλά εκείνη δεν το δέχτηκε.
  • Η Lady Gaga κράτησε το τραγούδι, το προσάρμοσε και το κυκλοφόρησε το 2009.
  • Το "Telephone" έγινε τεράστια επιτυχία, με συμμετοχή της Beyoncé και εμβληματικό βίντεο κλιπ.
  • Η ιστορία του τραγουδιού δείχνει πώς ένα "όχι" μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερη επιτυχία.
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Στη μουσική βιομηχανία, δεν είναι λίγες οι φορές που ένα τραγούδι αλλάζει… προορισμό πριν κυκλοφορήσει. Κάποια κομμάτια γράφονται για έναν καλλιτέχνη, αλλά καταλήγουν στα χέρια κάποιου άλλου και τελικά γράφουν ιστορία. Αυτό ακριβώς συνέβη και με το «Telephone», ένα από τα πιο εμβληματικά pop τραγούδια των τελευταίων δεκαετιών. Λίγοι γνωρίζουν ότι πριν γίνει συνώνυμο της Lady Gaga, είχε αρχικά προταθεί στη Britney Spears.

Η Britney Spears χορεύει στην τραπεζαρία της σε βίντεο από το Instagram.
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η ιστορία αυτή αποδεικνύει πως ένα «όχι» δεν σημαίνει πάντα αποτυχία. Αντίθετα, μπορεί να γίνει η αφορμή για κάτι ακόμη μεγαλύτερο. Η Lady Gaga δεν άφησε το τραγούδι να μείνει στο συρτάρι όταν δεν προχώρησε η πρώτη επιλογή. Το κράτησε, το εξέλιξε και τελικά το μετέτρεψε σε μία από τις πιο επιτυχημένες στιγμές της καριέρας της, χαρίζοντας στην pop μουσική ένα τραγούδι που παραμένει διαχρονικό μέχρι σήμερα.

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Το 2007 και το 2008 η Lady Gaga δεν είχε ακόμη κατακτήσει την κορυφή της παγκόσμιας pop σκηνής. Εκτός από τη δική της μουσική, εργαζόταν και ως δημιουργός τραγουδιών για άλλους καλλιτέχνες, προσπαθώντας να χτίσει το όνομά της στη βιομηχανία.

Η Lady Gaga σε προωθητική φωτογραφία για το άλμπουμ και τη συναυλιακή ταινία Harlequin.
www.instagram.com/ladygaga/

Την ίδια περίοδο, η Britney Spears ετοίμαζε το άλμπουμ «Circus», το οποίο σηματοδότησε την επιστροφή της μετά από μια δύσκολη προσωπική περίοδο. Ανάμεσα στα τραγούδια που έφτασαν στην ομάδα της βρισκόταν και το «Telephone», το οποίο είχε γράψει η Gaga ειδικά με τη Britney στο μυαλό της.

Η Britney Spears με αισθησιακό φόρεμα δίπλα στο λευκό πιάνο, αποδεικνύει τις ηχηρές κινήσεις της στη μουσική βιομηχανία.
www.instagram.com/britneyspears/

Ωστόσο, το τραγούδι δεν μπήκε ποτέ στο άλμπουμ. Οι ακριβείς λόγοι δεν έγιναν ποτέ γνωστοί, όμως η απόφαση ήταν να μην προχωρήσει η ηχογράφησή του. Έτσι, ένα τραγούδι που θα μπορούσε να είχε διαφορετική πορεία, έμεινε προσωρινά χωρίς… ιδιοκτήτη.

Η Britney Spears με ξανθά μαλλιά, μαύρο γούνινο ένδυμα και χρυσό κολιέ.
Η Britney Spears ποζάρει σε κοντινό πλάνο με εντυπωσιακό κόσμημα.

Αντί να εγκαταλείψει το κομμάτι, η Lady Gaga αποφάσισε να το κρατήσει για τον εαυτό της. Το δούλεψε ξανά, το προσάρμοσε στο προσωπικό της μουσικό ύφος και το συμπεριέλαβε στο «The Fame Monster», που κυκλοφόρησε το 2009.

Η Lady Gaga σε φωτογραφία από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.
www.instagram.com/ladygaga

Η επιλογή αυτή αποδείχθηκε καθοριστική. Το «Telephone» εξελίχθηκε σε ένα από τα μεγαλύτερα dance-pop hits της εποχής, κατακτώντας τις πρώτες θέσεις των charts σε πολλές χώρες και αποκτώντας εκατομμύρια fans σε όλο τον κόσμο.

Η Britney Spears μέσα σε μια μπανιέρα γεμάτη με διαμάντια.
Η Britney Spears ποζάρει σε μια μπανιέρα γεμάτη με κρύσταλλα και διαμάντια.

Μεγάλο ρόλο στην επιτυχία του κομματιού έπαιξε και η συμμετοχή της Beyoncé. Οι δύο superstars ένωσαν τις δυνάμεις τους σε μία συνεργασία που συζητήθηκε όσο λίγες. Παράλληλα, το videoclip του «Telephone» εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο εμβληματικά της pop ιστορίας. Με διάρκεια περίπου εννέα λεπτών, κινηματογραφική αισθητική, έντονα fashion στοιχεία, χιούμορ και πολλές αναφορές στην pop κουλτούρα, έγινε αμέσως viral και παραμένει μέχρι σήμερα σημείο αναφοράς για τα music videos.

Beyonce
https://www.instagram.com/beyonce/

Το «Telephone» δεν ήταν απλώς μία ακόμη επιτυχία για τη Lady Gaga. Επιβεβαίωσε ότι μπορούσε να δημιουργήσει έναν ολόκληρο κόσμο γύρω από κάθε τραγούδι της, συνδυάζοντας μουσική, εικόνα και performance με τρόπο που ελάχιστοι καλλιτέχνες είχαν πετύχει μέχρι τότε.

Η Lady Gaga με ξανθά μαλλιά και ρούχα με την αμερικανική σημαία.
Η Lady Gaga σε σκηνή από το μουσικό βίντεο του τραγουδιού Telephone.

Από την άλλη πλευρά, η Britney Spears συνέχισε φυσικά τη δική της τεράστια καριέρα, με αμέτρητες επιτυχίες και διαχρονική επιρροή στην pop μουσική. Ωστόσο, το συγκεκριμένο περιστατικό παραμένει ένα από τα πιο χαρακτηριστικά «what if» της βιομηχανίας.

Η Lady Gaga και η Beyoncé μέσα σε κίτρινο όχημα με κόκκινο σαλόνι.
Η Lady Gaga και η Beyoncé σε σκηνή από το μουσικό βίντεο του τραγουδιού Telephone.

Η ιστορία του «Telephone» αποδεικνύει πως πολλές φορές η επιτυχία έρχεται από εκεί που δεν το περιμένεις. Ένα τραγούδι που αρχικά απορρίφθηκε, κατέληξε να γίνει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα pop anthems όλων των εποχών. Η Lady Gaga πίστεψε στη δημιουργία της, δεν εγκατέλειψε την ιδέα και τελικά δικαιώθηκε με τον καλύτερο τρόπο. Ίσως τελικά αυτό να είναι και το μεγαλύτερο μάθημα πίσω από την ιστορία του «Telephone»: μερικές φορές ένα «όχι» μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για μια ακόμη μεγαλύτερη επιτυχία.

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Britney Spears Lady Gaga μουσική ΤΡΑΓΟΥΔΙ
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