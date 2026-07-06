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Μουσική 06.07.2026

Michael Jackson: Το «Dirty Diana» έγραψε ιστορία – Το ρεκόρ που παραμένει ακατάρριπτο εδώ και 38 χρόνια

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Με 5 τραγούδια από το ίδιο άλμπουμ να φτάνουν στο Νο1 του Billboard Hot 100, ο Michael Jackson απέδειξε ότι το «Bad» δεν ήταν απλώς ένας επιτυχημένος δίσκος
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Το «Dirty Diana» του Michael Jackson έγινε Νο1 στο Billboard Hot 100 πριν 38 χρόνια.
  • Ο Michael Jackson έγινε ο μοναδικός καλλιτέχνης με πέντε Νο1 singles από το ίδιο άλμπουμ.
  • Το άλμπουμ «Bad» ήταν μεγάλη εμπορική και καλλιτεχνική επιτυχία της δεκαετίας του '80.
  • Το ρεκόρ του Michael Jackson παραμένει ακατάρριπτο, δείχνοντας τη διαχρονική του επιρροή.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Υπάρχουν στιγμές στη μουσική ιστορία που δεν περιορίζονται σε μία ακόμη πρωτιά ή σε μία εμπορική επιτυχία. Είναι εκείνες οι ημέρες που αλλάζουν τα δεδομένα και δημιουργούν ρεκόρ τα οποία αντέχουν στον χρόνο, ακόμη και όταν η μουσική βιομηχανία εξελίσσεται με ραγδαίους ρυθμούς. Αν αγαπάς την pop μουσική, τότε γνωρίζεις ότι ο Michael Jackson δεν ήταν απλώς ένας επιτυχημένος τραγουδιστής, αλλά ένας καλλιτέχνης που επαναπροσδιόρισε τι σημαίνει παγκόσμια επιτυχία. Μία από αυτές τις ιστορικές στιγμές καταγράφηκε πριν από 38 χρόνια, όταν το «Dirty Diana» έφτασε στο Νο1 του Billboard Hot 100 και χάρισε στον «Βασιλιά της Pop» ένα επίτευγμα που μέχρι σήμερα παραμένει μοναδικό.

michael_jackson
https://www.instagram.com/michaeljackson/

Την ημέρα εκείνη, το «Dirty Diana» κατέκτησε την κορυφή του Billboard Hot 100, αποτελώντας το πέμπτο τραγούδι από το θρυλικό άλμπουμ «Bad» που έφτασε στο Νο1 της σημαντικότερης μουσικής κατάταξης των Ηνωμένων Πολιτειών. Με αυτό το επίτευγμα, ο Michael Jackson έγινε ο πρώτος – και μέχρι σήμερα ο μοναδικός – καλλιτέχνης που κατάφερε να έχει πέντε διαφορετικά singles από το ίδιο άλμπουμ στην κορυφή του Billboard Hot 100.

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Αν αναλογιστείς τον ανταγωνισμό που υπήρχε ακόμη και τότε στη διεθνή μουσική σκηνή, θα καταλάβεις πόσο σπουδαίο ήταν αυτό το κατόρθωμα. Δεν επρόκειτο απλώς για μία σειρά επιτυχημένων τραγουδιών, αλλά για μία ολόκληρη δισκογραφική δουλειά που κυριάρχησε στα charts για μεγάλο χρονικό διάστημα και άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ιστορία της pop μουσικής.

Το «Dirty Diana» ξεχώρισε για τον πιο δυναμικό rock ήχο του, τη χαρακτηριστική κιθαριστική του ένταση και φυσικά την εκρηκτική ερμηνεία του Michael Jackson. Το τραγούδι απέδειξε ότι ο καλλιτέχνης μπορούσε να κινηθεί με την ίδια άνεση ανάμεσα στην pop, τη rock και την funk, δημιουργώντας έναν ήχο που εξακολουθεί να επηρεάζει μέχρι και σήμερα νέες γενιές μουσικών. Το άλμπουμ «Bad» αποτέλεσε μία από τις μεγαλύτερες εμπορικές και καλλιτεχνικές επιτυχίες της δεκαετίας του ’80. Κάθε νέο single που κυκλοφορούσε μετατρεπόταν σε παγκόσμιο γεγονός, ενώ ο Michael Jackson επιβεβαίωνε συνεχώς ότι βρισκόταν στην απόλυτη κορυφή της μουσικής βιομηχανίας.

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Το γεγονός ότι κανένας άλλος καλλιτέχνης δεν έχει καταφέρει μέχρι σήμερα να ξεπεράσει ή έστω να ισοφαρίσει αυτό το συγκεκριμένο ρεκόρ κάνει το επίτευγμα ακόμη πιο εντυπωσιακό. Σε μία εποχή όπου οι μουσικές τάσεις αλλάζουν διαρκώς και ο ανταγωνισμός είναι μεγαλύτερος από ποτέ, η ιστορική επίδοση του Michael Jackson εξακολουθεί να αποτελεί σημείο αναφοράς.

Ο Jaafar Jackson ως Michael Jackson στην επερχόμενη βιογραφική ταινία Michael.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

38 χρόνια μετά από εκείνη τη σπουδαία ημέρα, το όνομα του Michael Jackson εξακολουθεί να βρίσκεται στην κορυφή της μουσικής ιστορίας. Και το ρεκόρ που δημιούργησε με το «Dirty Diana» παραμένει μία από τις σημαντικότερες υπενθυμίσεις ότι ορισμένα επιτεύγματα δεν μετριούνται μόνο με αριθμούς, αλλά με την ανεξίτηλη επιρροή που αφήνουν στον κόσμο της μουσικής.

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