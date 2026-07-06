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Μουσικά Νέα 06.07.2026

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός είναι No1 στον κόσμο με το «Καμπάνες» και όλοι μιλούν γι’ αυτό

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Ο Κωνσταντίνος Αργυρός έγινε Νο1 στο παγκόσμιο iTunes chart με το νέο του album «Καμπάνες» και σαρώνει σε Ελλάδα και ΗΠΑ
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Το album «Καμπάνες» του Κωνσταντίνου Αργυρού κατέκτησε την 1η θέση στο Worldwide iTunes Chart στις ΗΠΑ.
  • Ο Κωνσταντίνος Αργυρός είναι ο πρώτος Έλληνας καλλιτέχνης που φτάνει στο Νο1 του παγκόσμιου iTunes chart στην Αμερική.
  • Το album «Καμπάνες» βρίσκεται επίσης στην 1η θέση του ελληνικού iTunes chart.
  • Το album περιλαμβάνει 16 νησιώτικα τραγούδια με σύγχρονη παραγωγή, εμπνευσμένα από το Αιγαίο.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός σημειώνει μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της καριέρας του, καθώς το νέο του album με τίτλο «Καμπάνες» κατάφερε μέσα σε ελάχιστες ώρες από την παγκόσμια κυκλοφορία του να φτάσει στην κορυφή των charts, κατακτώντας το No1 Worldwide iTunes Chart στις ΗΠΑ. Η επιτυχία αυτή τον φέρνει στο επίκεντρο της διεθνούς μουσικής σκηνής, αποδεικνύοντας πως η ελληνική μουσική μπορεί να ταξιδέψει και να ξεχωρίσει παγκοσμίως.

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός τραβάει το σχοινί της καμπάνας για το νέο του album «Καμπάνες».
https://www.instagram.com/argiros_konstantinos

Η συγκεκριμένη διάκριση έχει ιστορική σημασία, καθώς ο Αργυρός γίνεται ο πρώτος Έλληνας καλλιτέχνης που καταφέρνει να βρεθεί στην κορυφή του παγκόσμιου iTunes chart στην Αμερική. Παράλληλα, το album «Καμπάνες» αλλά και το ομώνυμο τραγούδι βρίσκονται ταυτόχρονα στην 1η θέση και του ελληνικού iTunes chart, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική αποδοχή του κοινού τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς.

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Το album «Καμπάνες» αποτελεί ένα μουσικό ταξίδι εμπνευσμένο από τον ήχο και την αισθητική του Αιγαίου. Περιλαμβάνει το ήδη γνωστό ομώνυμο single, το νέο τραγούδι «Τα νησιώτικα παιδιά», καθώς και μια παραδοσιακή επανεκτέλεση της μεγάλης επιτυχίας «Ελεύθερος». Επιπλέον, στο δίσκο περιλαμβάνονται 16 διαχρονικά νησιώτικα τραγούδια, τα οποία έχουν επαναπροσεγγιστεί με σύγχρονη παραγωγή, συνδυάζοντας την παράδοση με τον μοντέρνο ήχο.

https://www.instagram.com/argiros_konstantinos
https://www.instagram.com/argiros_konstantinos

Το project κυκλοφορεί σε όλες τις streaming πλατφόρμες, αλλά και σε φυσική μορφή (διπλό βινύλιο και CD), μέσω της Pedagon Records, του label που έχει δημιουργήσει ο Κωνσταντίνος Αργυρός σε συνεργασία με την Panik Records, ενώ η διεθνής διανομή γίνεται από την 10K Projects, μέλος της Warner Music. Πρόκειται για ένα φιλόδοξο μουσικό εγχείρημα που στοχεύει να συστήσει τον ελληνικό πολιτισμό και τον ήχο του Αιγαίου σε ένα ακόμη ευρύτερο, παγκόσμιο ακροατήριο.

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός χαμογελάει ανάμεσα σε κόσμο και κάμερες, με τους σωματοφύλακές του να τον περιβάλλουν.
https://www.instagram.com/argiros_konstantinos/
Ο Κωνσταντίνος Αργυρός σε μεγάλη συναυλία με χιλιάδες κόσμου να τον αποθεώνει και οθόνες να προβάλλουν την εμφάνισή του.
https://www.instagram.com/argiros_konstantinos/

Με αυτή την επιτυχία, ο Κωνσταντίνος Αργυρός επιβεβαιώνει τη συνεχή ανοδική του πορεία και εδραιώνει ακόμη περισσότερο τη θέση του ως ένας από τους πιο επιτυχημένους Έλληνες καλλιτέχνες της γενιάς του.

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καμπάνες ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΓΥΡΟΣ μουσική ΝΕΟ ΑΛΜΠΟΥΜ
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