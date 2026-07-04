Χρήστος Μάστορας: Aυτό είναι το ντουέτο που θα κάνει με την παγκοσμίου φήμης Cecilia Krull

Η συνεργασία του Χρήστου Μάστορα με τη διεθνούς φήμης Cecilia Krull παίρνει καλοκαιρινή μορφή μέσα από ένα video-έκπληξη

Με μια ματιά Ο Χρήστος Μάστορας αποκάλυψε απόσπασμα ντουέτου με την Cecilia Krull σε καλοκαιρινό βίντεο.

Το ντουέτο αφορά το hit του Μάστορα "Μαργαρίτα", το οποίο θα κυκλοφορήσει στα ισπανικά.

Το τραγούδι "Μαργαρίτα" είναι πλατινένιο και έχει κατακτήσει τα charts.

Το ντουέτο "Μαργαρίτα" θα κυκλοφορήσει από την Panik Records στις 10 Ιουλίου. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Χρήστος Μάστορας αποκάλυψε μέσα από ένα άκρως καλοκαιρινό video ένα απόσπασμα από το ντουέτο που θα κάνει με τη διεθνούς φήμης Cecilia Krull.

Σε ανάρτησή του στα social media, ο Χρήστος Μάστορας «ανέβασε» ένα video στο οποίο είναι μέσα στην πισίνα, πάνω σ’ ένα στρώμα θαλάσσης και ακούγεται το ρεφρέν του ντουέτου, προκαλώντας μεγάλο ενθουσιασμό.

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Οι δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες θα κυκλοφορήσουν εξ’ ολοκλήρου στα ισπανικά το πρόσφατο hit του Χρήστου Μάστορα «Μαργαρίτα», ένα από τα πιο επιτυχημένα και αγαπημένα τραγούδια της χρονιάς, που έχει γίνει πλατινένιο σε πωλήσεις με πάνω από 10 εκατομμύρια streaming points και κατέκτησε τις πρώτες θέσεις σε όλα τα charts.

Το ντουέτο «Μαργαρίτα» θα κυκλοφορήσει από την Panik Records την προσεχή Παρασκευή 10 Ιουλίου και αναμένεται να μπει αμέσως στη λίστα των μεγάλων επιτυχιών του καλοκαιριού.

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