Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Μουσική 02.07.2026

Ο Χρήστος Μάστορας τραγουδάει στα ισπανικά – Η «Μαργαρίτα» όπως δεν την έχεις ξανακούσει

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Ο αγαπημένος καλλιτέχνης κάνει μια απρόσμενη μουσική ανατροπή, ερμηνεύοντας ακαπέλα τη «Μαργαρίτα» στα ισπανικά
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Ο Χρήστος Μάστορας ερμήνευσε το νέο του τραγούδι «Μαργαρίτα» στα ισπανικά.
  • Η ισπανική εκδοχή του τραγουδιού έγινε αμέσως viral στα social media.
  • Ο καλλιτέχνης μοιράστηκε την εκδοχή αυτή με τους διαδικτυακούς του φίλους, ζητώντας τη γνώμη τους.
  • Η κίνηση αυτή ανέδειξε μια πιο πειραματική πλευρά του Μάστορα και ανανέωσε το ενδιαφέρον για το τραγούδι.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Χρήστος Μάστορας επιστρέφει στο επίκεντρο της διαδικτυακής συζήτησης με μια απρόσμενη και άκρως viral μουσική στιγμή που έκανε τους fans να μιλούν για εκείνον μέσα σε λίγα λεπτά. Το νέο του τραγούδι με τίτλο «Μαργαρίτα» έχει ήδη αγαπηθεί ιδιαίτερα από το κοινό, με το επίσημο video clip να συγκεντρώνει πάνω από 2 εκατομμύρια likes, όμως αυτή τη φορά ο γνωστός τραγουδιστής αποφάσισε να δώσει μια εντελώς διαφορετική διάσταση στο κομμάτι, ερμηνεύοντάς το ακαπέλα και μάλιστα στα ισπανικά, σε μια κίνηση που προκάλεσε άμεσο ενθουσιασμό στα social media και μετατράπηκε σε viral φαινόμενο.

Ο Χρήστος Μάστορας ποζάρει χαλαρός σε ένα γραφικό σοκάκι μετά το παγκόσμιο tour του με τις Μέλισσες.
https://www.instagram.com/xmastoras/

Ο ίδιος θέλησε να μοιραστεί αυτή τη διαφορετική εκδοχή με τους διαδικτυακούς του φίλους, ρωτώντας μάλιστα αν τους αρέσει η συγκεκριμένη version του τραγουδιού, κάτι που ενίσχυσε ακόμη περισσότερο την αλληλεπίδραση με το κοινό του και έδωσε έναν πιο προσωπικό τόνο στην ανάρτηση. Η αντίδραση των fans ήταν εντυπωσιακή, με χιλιάδες likes και σχόλια να κατακλύζουν το βίντεο μέσα στα πρώτα λεπτά της δημοσίευσης, αποδεικνύοντας πως μια απλή αλλά δημιουργική μουσική ιδέα μπορεί να μετατραπεί σε διαδικτυακό φαινόμενο.

Ελένη Φουρέιρα: H θριαμβευτική συναυλία στο Κατράκειο θέατρο

Η ισπανική εκδοχή της «Μαργαρίτας» δείχνει μια πιο παιχνιδιάρικη και πειραματική πλευρά του Χρήστου Μάστορα, ο οποίος φαίνεται να δοκιμάζει νέους τρόπους έκφρασης πέρα από τα συνηθισμένα. Η επιλογή του να ερμηνεύσει το κομμάτι σε άλλη γλώσσα δεν λειτούργησε απλώς ως έκπληξη, αλλά και ως αφορμή για να ανανεωθεί το ενδιαφέρον γύρω από το τραγούδι, που ήδη θεωρείται από τις πιο επιτυχημένες πρόσφατες κυκλοφορίες του.

Το αποτέλεσμα είναι ξεκάθαρο: ένα μουσικό στιγμιότυπο που ξεκίνησε ως αυθόρμητη διαδικτυακή ανάρτηση, εξελίχθηκε σε viral γεγονός και επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά τη δυναμική που έχει ο Χρήστος Μάστορας στο ελληνικό μουσικό τοπίο αλλά και στα social media, όπου κάθε του κίνηση μπορεί να γίνει θέμα συζήτησης.

Taylor Swift: Η απόλυτη «βασίλισσα» των charts συνεχίζει να γράφει ιστορία στο Billboard

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

μουσική ΤΡΑΓΟΥΔΙ Χρήστος Μάστορας
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Το πιο επικίνδυνο «Will you marry me?» που έχουμε δει ποτέ – Το ζευγάρι που σκαρφάλωσε στο Empire State Building

Το πιο επικίνδυνο «Will you marry me?» που έχουμε δει ποτέ – Το ζευγάρι που σκαρφάλωσε στο Empire State Building

02.07.2026
Επόμενο
Moses Martin: Ο γιος των Gwyneth Paltrow και Chris Martin γίνεται το νέο πρόσωπο της Burberry

Moses Martin: Ο γιος των Gwyneth Paltrow και Chris Martin γίνεται το νέο πρόσωπο της Burberry

02.07.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Η Olivia Rodrigo μπαίνει στον κόσμο της LEGO – H συλλογή που δεν είναι απλό merch αλλά εμπειρία
Μουσικά Νέα

Η Olivia Rodrigo μπαίνει στον κόσμο της LEGO – H συλλογή που δεν είναι απλό merch αλλά εμπειρία

02.07.2026
Ο Travis Scott μόλις έδωσε το μεγαλύτερο hint για το νέο του άλμπουμ
Μουσικά Νέα

Ο Travis Scott μόλις έδωσε το μεγαλύτερο hint για το νέο του άλμπουμ

02.07.2026
Tο διαχρονικό «Τόσα Καλοκαίρια» επιστρέφει σε ένα σύγχρονο διεθνές remix
Μουσικά Νέα

Tο διαχρονικό «Τόσα Καλοκαίρια» επιστρέφει σε ένα σύγχρονο διεθνές remix

02.07.2026
Robbie Williams: Τραγούδησε το «Angels» με μουσικό του δρόμου στη Σεβίλλη
Μουσικά Νέα

Robbie Williams: Τραγούδησε το «Angels» με μουσικό του δρόμου στη Σεβίλλη

02.07.2026
Taylor Swift: Η απόλυτη «βασίλισσα» των charts συνεχίζει να γράφει ιστορία στο Billboard
Μουσικά Νέα

Taylor Swift: Η απόλυτη «βασίλισσα» των charts συνεχίζει να γράφει ιστορία στο Billboard

02.07.2026
Πέθανε ο Victor Willis των «Village People» μία ημέρα πριν κλείσει τα 75 – Η ανακοίνωση που συγκλόνισε τους fans
Μουσικά Νέα

Πέθανε ο Victor Willis των «Village People» μία ημέρα πριν κλείσει τα 75 – Η ανακοίνωση που συγκλόνισε τους fans

02.07.2026
Madonna: Το άλμπουμ «Confessions II» έρχεται νωρίτερα σε ένα live event
Μουσικά Νέα

Madonna: Το άλμπουμ «Confessions II» έρχεται νωρίτερα σε ένα live event

02.07.2026
Ελένη Φουρέιρα: H θριαμβευτική συναυλία στο Κατράκειο θέατρο
Μουσικά Νέα

Ελένη Φουρέιρα: H θριαμβευτική συναυλία στο Κατράκειο θέατρο

02.07.2026
NYXDrop Season 2: Θα το αφήσεις να περάσει; 5 μέρες για να δηλώσεις συμμετοχή στον πιο hot διαγωνισμό
Social & Tech

NYXDrop Season 2: Θα το αφήσεις να περάσει; 5 μέρες για να δηλώσεις συμμετοχή στον πιο hot διαγωνισμό

02.07.2026
Mad VMA 2026: Sold out, πολιτική παρουσία και χιλιάδες επισκέπτες στο Village Festival

Mad VMA 2026: Sold out, πολιτική παρουσία και χιλιάδες επισκέπτες στο Village Festival

Το comeback της «απόλυτης Lady» στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ

Το comeback της «απόλυτης Lady» στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ

Τα ντουέτα που δεν περιμέναμε να δούμε στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ και τελικά έκλεψαν την παράσταση

Τα ντουέτα που δεν περιμέναμε να δούμε στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ και τελικά έκλεψαν την παράσταση

Ποιοι είναι ιδανικοί προορισμοί για το weekend κοντά στην Αθήνα;

Ποιοι είναι ιδανικοί προορισμοί για το weekend κοντά στην Αθήνα;

Πού να φας στη Μαδρίτη: 5 αυθεντικές στάσεις για φαγητό που αγαπούν οι ντόπιοι

Πού να φας στη Μαδρίτη: 5 αυθεντικές στάσεις για φαγητό που αγαπούν οι ντόπιοι

Εξαρθρώνει τα πειρατικά τηλεοπτικά δίκτυα η ΕΛΑΣ

Εξαρθρώνει τα πειρατικά τηλεοπτικά δίκτυα η ΕΛΑΣ

Δύο «αγκάθια» για την αδειοδότηση των περιφερειακών σταθμών- Η Βουλή δεν έχει ακομη αντικαταστήσει τον Γιάννη Μιχελάκη στο ΕΣΡ

Δύο «αγκάθια» για την αδειοδότηση των περιφερειακών σταθμών- Η Βουλή δεν έχει ακομη αντικαταστήσει τον Γιάννη Μιχελάκη στο ΕΣΡ

ΑΙΧΜΕΣ: Μονοπώλιο ή ελεύθερος ανταγωνισμός στα αθλητικά δικαιώματα

ΑΙΧΜΕΣ: Μονοπώλιο ή ελεύθερος ανταγωνισμός στα αθλητικά δικαιώματα

Κυριάκος Μητσοτάκης: Ο φόβος για το 25% και τα σενάρια «κάθαρσης» μετά τις εκλογές

Κυριάκος Μητσοτάκης: Ο φόβος για το 25% και τα σενάρια «κάθαρσης» μετά τις εκλογές

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Για ακόμα μία χρονιά έγινε ο απόλυτος μουσικός θεσμός της χώρας

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Για ακόμα μία χρονιά έγινε ο απόλυτος μουσικός θεσμός της χώρας

Καιρός: «Καμίνι» με 37άρια – Η αναλυτική πρόγνωση για όλη την εβδομάδα

Καιρός: «Καμίνι» με 37άρια – Η αναλυτική πρόγνωση για όλη την εβδομάδα