EUROVISION 14.08.2026

Τίτλοι τέλους για μια συνεργασία 6 ετών – Η Moroccanoil αποχαιρετά τη Eurovision

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η επιβεβαίωση της EBU για την αποχώρηση της Moroccanoil κλείνει έναν επιτυχημένο κύκλο 6 ετών
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Η Moroccanoil δεν θα ανανεώσει τη χορηγική συμφωνία με τη Eurovision μετά από 6 χρόνια συνεργασίας.
  • Η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU) επιβεβαίωσε την αποχώρηση και ευχαρίστησε την εταιρεία για τη συμβολή της.
  • Η συνεργασία βοήθησε την Moroccanoil να ενισχύσει την παγκόσμια αναγνωρισιμότητά της και τη Eurovision να βρει ισχυρό εμπορικό σύμμαχο.
  • Η EBU θα αναζητήσει νέους στρατηγικούς χορηγούς για τις επόμενες διοργανώσεις του διαγωνισμού.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Eurovision δεν είναι μόνο ένας από τους δημοφιλέστερους μουσικούς διαγωνισμούς στον κόσμο, αλλά και ένα παγκόσμιο τηλεοπτικό γεγονός που προσελκύει εκατομμύρια θεατές κάθε χρόνο. Πίσω από τη σκηνή, όμως, σημαντικό ρόλο παίζουν και οι μεγάλες συνεργασίες που στηρίζουν τη διοργάνωση και συμβάλλουν στην ανάπτυξη του θεσμού. Μία από αυτές τις συνεργασίες ολοκληρώνεται πλέον επίσημα, καθώς η Moroccanoil αποφάσισε να μην ανανεώσει τη χορηγική της συμφωνία με τον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision, βάζοντας τίτλους τέλους σε μια κοινή πορεία που διήρκεσε 6 χρόνια. Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί το τέλος μιας ιδιαίτερα επιτυχημένης περιόδου για τις δύο πλευρές και ανοίγει τη συζήτηση για το ποια θα είναι η επόμενη ημέρα τόσο για την εταιρεία όσο και για τη διοργάνωση.

EUROVISION-2027-BULGARIA

Η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU) επιβεβαίωσε την αποχώρηση της Moroccanoil από το χορηγικό σχήμα της Eurovision, ευχαριστώντας την εταιρεία για τη συμβολή της κατά τη διάρκεια των τελευταίων έξι ετών. Στην επίσημη τοποθέτησή της, η EBU εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της για τη συνεργασία που αναπτύχθηκε όλα αυτά τα χρόνια, υπογραμμίζοντας ότι η Moroccanoil αποτέλεσε έναν σημαντικό συνεργάτη σε μια περίοδο κατά την οποία ο διαγωνισμός συνέχισε να ενισχύει τη διεθνή του απήχηση. Παράλληλα, ευχήθηκε στην εταιρεία κάθε επιτυχία στα μελλοντικά της σχέδια και εγχειρήματα.

Διάβασε επίσης: Eurovision 2027: Επίσημα στο Μπουργκάς η μεγάλη διοργάνωση της Βουλγαρίας

Η Moroccanoil είχε συνδέσει το όνομά της με τη Eurovision από το 2020, αποκτώντας έντονη παρουσία σε έναν θεσμό με τεράστια παγκόσμια προβολή. Η συνεργασία αυτή βοήθησε την εταιρεία να ενισχύσει ακόμη περισσότερο την αναγνωρισιμότητά της σε διεθνές επίπεδο, ενώ παράλληλα προσέφερε στη Eurovision έναν ισχυρό εμπορικό σύμμαχο. Η απόφαση για μη ανανέωση της συμφωνίας δεν συνοδεύτηκε από περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τους λόγους που οδήγησαν στο τέλος της συνεργασίας. Ωστόσο, η εξέλιξη αυτή αποτελεί αναμφίβολα μια σημαντική αλλαγή για το εμπορικό και χορηγικό οικοσύστημα του διαγωνισμού.

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στις επόμενες κινήσεις της EBU, η οποία θα κληθεί να διαμορφώσει το νέο πλαίσιο συνεργασιών ενόψει των επόμενων διοργανώσεων. Παράλληλα, δεν αποκλείεται να ξεκινήσουν σύντομα οι συζητήσεις για την προσέλκυση νέων στρατηγικών χορηγών που θα αναλάβουν κεντρικό ρόλο στη στήριξη του θεσμού. Παρά το τέλος της συνεργασίας, η εξαετής κοινή πορεία της Moroccanoil και της Eurovision αφήνει πίσω της ένα ισχυρό αποτύπωμα. Οι δύο πλευρές συνέδεσαν τα ονόματά τους σε μια περίοδο κατά την οποία ο διαγωνισμός συνέχισε να εξελίσσεται, να διευρύνει το κοινό του και να παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα τηλεοπτικά γεγονότα παγκοσμίως.

Διάβασε επίσης: Eurovision 2027: Τι προβλέπουν οι νέοι κανονισμοί από την EBU

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Eurovision 2027
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Δεκαπενταύγουστος με slow living διάθεση: Οι μικρές στιγμές που κάνουν το καλοκαίρι αξέχαστο

Δεκαπενταύγουστος με slow living διάθεση: Οι μικρές στιγμές που κάνουν το καλοκαίρι αξέχαστο

14.08.2026
Επόμενο
6 είδη φωτογραφίας των διακοπών που συγκεντρώνουν πάντα περισσότερα likes

6 είδη φωτογραφίας των διακοπών που συγκεντρώνουν πάντα περισσότερα likes

14.08.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Eurovision 2027: Η πρώτη αντίδραση της Dara μετά την ανακοίνωση του Μπουργκάς
EUROVISION

Eurovision 2027: Η πρώτη αντίδραση της Dara μετά την ανακοίνωση του Μπουργκάς

14.08.2026
Τα 6 κομμάτια που δείχνουν γιατί οι Rolling Stones είναι θρύλοι της μουσικής
Μουσικά Νέα

Τα 6 κομμάτια που δείχνουν γιατί οι Rolling Stones είναι θρύλοι της μουσικής

14.08.2026
Eurovision 2027: Επίσημα στο Μπουργκάς η μεγάλη διοργάνωση της Βουλγαρίας
EUROVISION

Eurovision 2027: Επίσημα στο Μπουργκάς η μεγάλη διοργάνωση της Βουλγαρίας

13.08.2026
Η Αθήνα ετοιμάζεται για Anyma: Το ÆDEN με φόντο την ελληνική ιστορία και την τεχνολογία έρχεται στο ΟΑΚΑ
Μουσικά Νέα

Η Αθήνα ετοιμάζεται για Anyma: Το ÆDEN με φόντο την ελληνική ιστορία και την τεχνολογία έρχεται στο ΟΑΚΑ

13.08.2026
Eurovision 2027: Τι προβλέπουν οι νέοι κανονισμοί από την EBU
EUROVISION

Eurovision 2027: Τι προβλέπουν οι νέοι κανονισμοί από την EBU

13.08.2026
Διακρίθηκε η Taylor Swift ως η νεότερη δημιουργός στο Nashville Songwriters Hall of Fame
Μουσικά Νέα

Διακρίθηκε η Taylor Swift ως η νεότερη δημιουργός στο Nashville Songwriters Hall of Fame

13.08.2026
FY – Ρία Ελληνίδου: Το «Άιντε» είναι το απόλυτο summer collab – Το τραγούδι που θα βάλεις στο repeat
Μουσικά Νέα

FY – Ρία Ελληνίδου: Το «Άιντε» είναι το απόλυτο summer collab – Το τραγούδι που θα βάλεις στο repeat

13.08.2026
Έλενα Τσαγκρινού: Η τρυφερή ανάρτηση για τα γενέθλια του γιου της
Μουσικά Νέα

Έλενα Τσαγκρινού: Η τρυφερή ανάρτηση για τα γενέθλια του γιου της

12.08.2026
KATSEYE: Η πρώτη live εμφάνιση του «That Way» – Οι fans πήραν μία γεύση από τη νέα τους εποχή
Μουσικά Νέα

KATSEYE: Η πρώτη live εμφάνιση του «That Way» – Οι fans πήραν μία γεύση από τη νέα τους εποχή

12.08.2026
Αυτή είναι η μοναδική ώρα της ημέρας που η κρέμα σώματος δουλεύει πραγματικά

Αυτή είναι η μοναδική ώρα της ημέρας που η κρέμα σώματος δουλεύει πραγματικά

Πού να πας με τους φίλους σου αν έμεινες Αθήνα φέτος τον Αύγουστο

Πού να πας με τους φίλους σου αν έμεινες Αθήνα φέτος τον Αύγουστο

Η θάλασσα αφυδατώνει τα μαλλιά σου; Τα έξυπνα tips για να τα κρατήσεις υγιή στις διακοπές

Η θάλασσα αφυδατώνει τα μαλλιά σου; Τα έξυπνα tips για να τα κρατήσεις υγιή στις διακοπές

Δεκαπενταύγουστος με slow living διάθεση: Οι μικρές στιγμές που κάνουν το καλοκαίρι αξέχαστο

Δεκαπενταύγουστος με slow living διάθεση: Οι μικρές στιγμές που κάνουν το καλοκαίρι αξέχαστο

6 μικρές κινήσεις που θα σε κάνουν να ξεκουραστείς πραγματικά στις διακοπές

6 μικρές κινήσεις που θα σε κάνουν να ξεκουραστείς πραγματικά στις διακοπές

Summer reset: Ποιο είναι το καλοκαιρινό fitness tip πριν φορέσεις το μαγιό σου

Summer reset: Ποιο είναι το καλοκαιρινό fitness tip πριν φορέσεις το μαγιό σου

Οι «Τυπολογίες» περνούν στην εικόνα, έχοντας ως πρώτο καλεσμένο στο νέο vidcast τον Παύλο Μαρινάκη

Οι «Τυπολογίες» περνούν στην εικόνα, έχοντας ως πρώτο καλεσμένο στο νέο vidcast τον Παύλο Μαρινάκη

Τηλεοπτικά «Μαγειρέματα», Ψηφιακοί Πόλεμοι και ένα… Τσουνάμι Αλλαγών: Η Εβδομάδα που Ανακάτεψε την Τράπουλα των Ελληνικών Media

Τηλεοπτικά «Μαγειρέματα», Ψηφιακοί Πόλεμοι και ένα… Τσουνάμι Αλλαγών: Η Εβδομάδα που Ανακάτεψε την Τράπουλα των Ελληνικών Media

«Τυπολογίες» στο YouTube: Ο Δήμος Βερύκιος ανοίγει τα χαρτιά του – Vidcast

«Τυπολογίες» στο YouTube: Ο Δήμος Βερύκιος ανοίγει τα χαρτιά του – Vidcast

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ο Σαμαράς

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ο Σαμαράς

Δυναμική Γαλλική παρέμβαση στον Αγωγό Ηλεκτρικής Διασυνδέσεως Ευρώπης – Ασίας (GSI)

Δυναμική Γαλλική παρέμβαση στον Αγωγό Ηλεκτρικής Διασυνδέσεως Ευρώπης – Ασίας (GSI)

Τι πρέπει να περιέχει το φαρμακείο αυτοκινήτου – Υπενθύμιση

Τι πρέπει να περιέχει το φαρμακείο αυτοκινήτου – Υπενθύμιση