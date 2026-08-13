Μουσική 13.08.2026

FY – Ρία Ελληνίδου: Το «Άιντε» είναι το απόλυτο summer collab – Το τραγούδι που θα βάλεις στο repeat

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Οι δύο καλλιτέχνες ενώνουν για πρώτη φορά τις δισκογραφικές τους δυνάμεις σε ένα εκρηκτικό τραγούδι που συνδυάζει urban και oriental ήχους
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Το "Άιντε" είναι η πρώτη δισκογραφική συνεργασία των FY και Ρίας Ελληνίδου.
  • Το τραγούδι συνδυάζει urban και oriental επιρροές, δημιουργώντας έναν καλοκαιρινό ήχο.
  • Η συνεργασία προέκυψε μετά από επιτυχημένη κοινή εμφάνιση στα Mad Video Music Awards.
  • Το "Άιντε" κυκλοφορεί από την Panik Records και έχει δυναμική διάθεση για το καλοκαίρι.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το καλοκαίρι θέλει ρυθμό, ενέργεια και ένα τραγούδι που θα σε κάνει να ανεβάσεις την ένταση χωρίς δεύτερη σκέψη. Και το «Άιντε» των FY και Ρίας Ελληνίδου έρχεται ακριβώς για αυτό. Οι δύο καλλιτέχνες ενώνουν για πρώτη φορά δισκογραφικά τις δυνάμεις τους και παρουσιάζουν ένα από τα πιο ενδιαφέροντα summer collabs της φετινής σεζόν, συνδυάζοντας urban και oriental επιρροές σε έναν δυναμικό ήχο.

https://www.instagram.com/ria_ellinidou/
https://www.instagram.com/ria_ellinidou/

 

Μετά την εκρηκτική κοινή εμφάνισή τους στα Mad Video Music Awards, όπου ξεσήκωσαν το κοινό, η συνεργασία τους περνά πλέον και στη δισκογραφία, με το «Άιντε» να έχει όλα τα στοιχεία για να γίνει το τραγούδι που θα συνοδεύσει τις καλοκαιρινές σου εξόδους.

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Το «Άιντε» κυκλοφορεί από την Panik Records και αποτελεί την πρώτη δισκογραφική συνεργασία του FY με τη Ρία Ελληνίδου. Οι δύο καλλιτέχνες προέρχονται από διαφορετικές μουσικές διαδρομές, όμως στο νέο τους τραγούδι βρίσκουν ένα κοινό σημείο συνάντησης και δημιουργούν έναν ήχο που είναι σύγχρονος, ρυθμικός και άκρως καλοκαιρινός.

Το urban ύφος του FY συναντά την oriental αισθητική της Ρίας Ελληνίδου, δημιουργώντας ένα μουσικό αποτέλεσμα που δεν περνά απαρατήρητο. Το «Άιντε» έχει έντονο beat, ανεβαστική διάθεση και εκείνη την ενέργεια που ταιριάζει ιδανικά στις καλοκαιρινές νύχτες.

Ο FY και η Ρία Ελληνίδου στη σκηνή των MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ με ένα act που έκλεψε τις εντυπώσεις.
Photos: Akim Tsatsoulis

Η χημεία των δύο καλλιτεχνών είχε ήδη φανεί στη σκηνή των φετινών Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ. FY και Ρία Ελληνίδου ένωσαν τις φωνές και την ενέργειά τους μπροστά στο κοινό, χαρίζοντας μια εμφάνιση που συζητήθηκε και δημιούργησε προσδοκίες για μια μελλοντική συνεργασία.

Λίγο αργότερα, αυτή η συνεργασία έγινε πραγματικότητα και το αποτέλεσμα είναι το «Άιντε». Ένα τραγούδι που έρχεται να συνεχίσει την καλοκαιρινή διάθεση και να μεταφέρει τη δυναμική της live εμφάνισής τους στη δισκογραφία.

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FY Ρία Ελληνίδου ΤΡΑΓΟΥΔΙ
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