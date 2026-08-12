Έλενα Τσαγκρινού: Η τρυφερή ανάρτηση για τα γενέθλια του γιου της

Η τραγουδίστρια γιόρτασε τα δεύτερα γενέθλια του γιου της με μια τρυφερή οικογενειακή στιγμή και ένα μήνυμα γεμάτο αγάπη για το παιδί της

Με μια ματιά Η Έλενα Τσαγκρινού γιόρτασε τα δεύτερα γενέθλια του γιου της, Ηρακλή.

Η τραγουδίστρια μοιράστηκε ένα τρυφερό βίντεο από τη γιορτή στο Instagram.

Στο βίντεο, η Έλενα Τσαγκρινού κρατά τον γιο της και του τραγουδά.

Η Έλενα Τσαγκρινού έγραψε ένα συναισθηματικό μήνυμα για τον γιο της. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Έλενα Τσαγκρινού βιώνει μια από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής της, έχοντας πλέον συμπληρώσει δύο χρόνια από τη στιγμή που έγινε μητέρα. Ο γιος της, Ηρακλής, είχε τα δεύτερα γενέθλιά του και η τραγουδίστρια θέλησε να μοιραστεί με τους followers της ένα ιδιαίτερα τρυφερό στιγμιότυπο από τη γιορτή.

Ο μικρός Ηρακλής, που γεννήθηκε τον Αύγουστο του 2024, βρέθηκε στην αγκαλιά της μαμάς του, με την Έλενα Τσαγκρινού να του τραγουδά για τα γενέθλιά του και να αποτυπώνει σε ένα βίντεο μια οικογενειακή στιγμή γεμάτη χαμόγελα και συγκίνηση.

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Τα δεύτερα γενέθλια του μικρού Ηρακλή ήταν μια ξεχωριστή ημέρα για την Έλενα Τσαγκρινού και τον DJ Stephan, καθώς ο γιος τους μεγαλώνει και κάθε νέα ηλικία σηματοδοτεί ακόμη ένα σημαντικό κεφάλαιο για την οικογένειά τους. Η τραγουδίστρια, που απολαμβάνει τη μητρότητα και μοιράζεται κατά διαστήματα στιγμές από την καθημερινότητά της, θέλησε να κάνει και αυτή τη γιορτή λίγο πιο ξεχωριστή, δημοσιεύοντας ένα τρυφερό βίντεο στο Instagram. Στο στιγμιότυπο κρατά τον Ηρακλή στην αγκαλιά της και του τραγουδά, ενώ εκείνος βρίσκεται στο επίκεντρο της γιορτής για τα δεύτερα γενέθλιά του.

Η Έλενα Τσαγκρινού συνόδευσε το βίντεο με ένα ιδιαίτερα συναισθηματικό μήνυμα για τον γιο της, θέλοντας να του ευχηθεί δημόσια για τη σημαντική αυτή ημέρα. «8/8 Ζωή μου… Πολύχρονος αγόρι μου! Ηρακλή μας, έγινες 2 χρόνων… Τα γενέθλιά σου είναι πολύ σημαντικά για μένα, είσαι ό,τι καλύτερο μου έχει συμβεί…», έγραψε χαρακτηριστικά.

Ο μικρός Ηρακλής έγινε δύο ετών και η Έλενα Τσαγκρινού δεν θα μπορούσε παρά να γιορτάσει αυτή τη σημαντική ημέρα με τον πιο τρυφερό τρόπο – έχοντας τον γιο της στην αγκαλιά της και εκφράζοντας δημόσια όλη την αγάπη που νιώθει για εκείνον.

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