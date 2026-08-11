Ο ξέφρενος χορός του Mick Jagger στα 83 του γιατί η διασκέδαση δεν έχει ηλικία

Ο frontman των Rolling Stones ανέβηκε στην πίστα, χόρεψε κάτω από τη ντισκομπάλα και απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι το rock ’n’ roll δεν έχει ηλικία

Με μια ματιά Ο Mick Jagger, στα 83 του, χόρεψε ξέφρενα σε ντίσκο.

Μοιράστηκε το βίντεο στο Instagram, προκαλώντας εντύπωση.

Ο χορός του έγινε με το τραγούδι "Mr. Charm" από το νέο άλμπουμ των Rolling Stones.

Η ενέργεια και η διάθεση για διασκέδαση του Jagger παραμένουν εμφανείς. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν νομίζεις ότι στα 83 σου πρέπει να αφήσεις τον χορό για τους νεότερους, ο Mick Jagger μάλλον έχει διαφορετική άποψη. Ο frontman των Rolling Stones συνεχίζει να απολαμβάνει τη ζωή με τον δικό του μοναδικό τρόπο και αυτή τη φορά μας έδωσε μια από τις πιο διασκεδαστικές εικόνες του καλοκαιριού του.

Λίγες μόλις εβδομάδες μετά τα 83α γενέθλιά του, ο θρυλικός τραγουδιστής βρέθηκε σε ντίσκο, κάτω από τη ντισκομπάλα, και αντί να παρακολουθεί απλώς τους υπόλοιπους να διασκεδάζουν, σηκώθηκε και χόρεψε ξέφρενα. Ο ίδιος μοιράστηκε το στιγμιότυπο στο Instagram και, όπως ήταν αναμενόμενο, η εικόνα του να κινείται με την ενέργεια που τον χαρακτηρίζει εδώ και δεκαετίες δεν πέρασε απαρατήρητη.

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Στο βίντεο που ανέβασε ο Mick Jagger στα social media τον βλέπεις χαλαρό και ευδιάθετο να χορεύει σε ντίσκο, έχοντας ως μουσική υπόκρουση το «Mr. Charm», τραγούδι από το νέο άλμπουμ των Rolling Stones, «Foreign Tongues». «Απολαμβάνοντας το καλοκαίρι, ελπίζω να το απολαμβάνετε κι εσείς», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του, δίνοντας ακόμη περισσότερο καλοκαιρινό χαρακτήρα στο στιγμιότυπο. Και κάπου εδώ είναι που η εικόνα μιλά από μόνη της. Ο Mick Jagger μπορεί να έχει περάσει τα 80, όμως η διάθεση για χορό και διασκέδαση παραμένει σταθερά παρούσα.

Αυτό που εντυπωσιάζει περισσότερο δεν είναι απλώς η ηλικία του Mick Jagger, αλλά ο τρόπος με τον οποίο συνεχίζει να κινείται και να απολαμβάνει τις στιγμές του. Η ενέργεια που τον έκανε έναν από τους πιο χαρακτηριστικούς performers στην ιστορία της rock μουσικής παραμένει εμφανής. Για έναν άνθρωπο που έχει περάσει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του πάνω στη σκηνή, ίσως τελικά η πίστα μιας ντίσκο να μην είναι και τόσο διαφορετική υπόθεση.

Στα 83 του, ο Mick Jagger συνεχίζει να χορεύει, να τραγουδά και να απολαμβάνει το καλοκαίρι του. Και αν το συγκεκριμένο βίντεο είναι μια μικρή πρόγευση της ενέργειάς του, τότε μάλλον έχει ακόμη πολλά βήματα να κάνει.

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