Μουσική 11.08.2026

Ο ξέφρενος χορός του Mick Jagger στα 83 του γιατί η διασκέδαση δεν έχει ηλικία

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Ο frontman των Rolling Stones ανέβηκε στην πίστα, χόρεψε κάτω από τη ντισκομπάλα και απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι το rock ’n’ roll δεν έχει ηλικία
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Ο Mick Jagger, στα 83 του, χόρεψε ξέφρενα σε ντίσκο.
  • Μοιράστηκε το βίντεο στο Instagram, προκαλώντας εντύπωση.
  • Ο χορός του έγινε με το τραγούδι "Mr. Charm" από το νέο άλμπουμ των Rolling Stones.
  • Η ενέργεια και η διάθεση για διασκέδαση του Jagger παραμένουν εμφανείς.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν νομίζεις ότι στα 83 σου πρέπει να αφήσεις τον χορό για τους νεότερους, ο Mick Jagger μάλλον έχει διαφορετική άποψη. Ο frontman των Rolling Stones συνεχίζει να απολαμβάνει τη ζωή με τον δικό του μοναδικό τρόπο και αυτή τη φορά μας έδωσε μια από τις πιο διασκεδαστικές εικόνες του καλοκαιριού του.

Ο Mick Jagger στέκεται σε έναν γραφικό δρόμο, εκφράζοντας τη θέση του για το AI στη μουσική.
https://www.instagram.com/mickjagger/

Λίγες μόλις εβδομάδες μετά τα 83α γενέθλιά του, ο θρυλικός τραγουδιστής βρέθηκε σε ντίσκο, κάτω από τη ντισκομπάλα, και αντί να παρακολουθεί απλώς τους υπόλοιπους να διασκεδάζουν, σηκώθηκε και χόρεψε ξέφρενα. Ο ίδιος μοιράστηκε το στιγμιότυπο στο Instagram και, όπως ήταν αναμενόμενο, η εικόνα του να κινείται με την ενέργεια που τον χαρακτηρίζει εδώ και δεκαετίες δεν πέρασε απαρατήρητη.

Διάβασε επίσης: Karol G: Η μεγάλη έκπληξη στο νέο της άλμπουμ – Το τραγούδι με τον Bruno Mars που δεν περίμενε κανείς

Στο βίντεο που ανέβασε ο Mick Jagger στα social media τον βλέπεις χαλαρό και ευδιάθετο να χορεύει σε ντίσκο, έχοντας ως μουσική υπόκρουση το «Mr. Charm», τραγούδι από το νέο άλμπουμ των Rolling Stones, «Foreign Tongues». «Απολαμβάνοντας το καλοκαίρι, ελπίζω να το απολαμβάνετε κι εσείς», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του, δίνοντας ακόμη περισσότερο καλοκαιρινό χαρακτήρα στο στιγμιότυπο. Και κάπου εδώ είναι που η εικόνα μιλά από μόνη της. Ο Mick Jagger μπορεί να έχει περάσει τα 80, όμως η διάθεση για χορό και διασκέδαση παραμένει σταθερά παρούσα.

Αυτό που εντυπωσιάζει περισσότερο δεν είναι απλώς η ηλικία του Mick Jagger, αλλά ο τρόπος με τον οποίο συνεχίζει να κινείται και να απολαμβάνει τις στιγμές του. Η ενέργεια που τον έκανε έναν από τους πιο χαρακτηριστικούς performers στην ιστορία της rock μουσικής παραμένει εμφανής. Για έναν άνθρωπο που έχει περάσει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του πάνω στη σκηνή, ίσως τελικά η πίστα μιας ντίσκο να μην είναι και τόσο διαφορετική υπόθεση.

https://www.instagram.com/mickjagger/
https://www.instagram.com/mickjagger/

Στα 83 του, ο Mick Jagger συνεχίζει να χορεύει, να τραγουδά και να απολαμβάνει το καλοκαίρι του. Και αν το συγκεκριμένο βίντεο είναι μια μικρή πρόγευση της ενέργειάς του, τότε μάλλον έχει ακόμη πολλά βήματα να κάνει.

Διάβασε επίσης: Νέο άλμπουμ για τη Rihanna; Ο A$AP Rocky έδωσε το πιο δυνατό hint μέχρι σήμερα

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Mick Jagger Rolling Stones μουσική ΧΟΡΟΣ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Τα voice messages «νικούν» τις κλήσεις – Να γιατί

Τα voice messages «νικούν» τις κλήσεις – Να γιατί

11.08.2026
Επόμενο
Η Νατάσα Θεοδωρίδου γύρισε στο 2001 με το «Είσαι συνήθεια κακιά» – Το νοσταλγικό βίντεο

Η Νατάσα Θεοδωρίδου γύρισε στο 2001 με το «Είσαι συνήθεια κακιά» – Το νοσταλγικό βίντεο

11.08.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Η Νατάσα Θεοδωρίδου γύρισε στο 2001 με το «Είσαι συνήθεια κακιά» – Το νοσταλγικό βίντεο
Μουσικά Νέα

Η Νατάσα Θεοδωρίδου γύρισε στο 2001 με το «Είσαι συνήθεια κακιά» – Το νοσταλγικό βίντεο

11.08.2026
Harry Styles: Κέρασε churros τους fans του στο Μεξικό – Η γλυκιά έκπληξη μετά τις συναυλίες
Μουσικά Νέα

Harry Styles: Κέρασε churros τους fans του στο Μεξικό – Η γλυκιά έκπληξη μετά τις συναυλίες

11.08.2026
Νατάσα Θεοδωρίδου – Δέσποινα Βανδή: Ποιο τραγούδι «ζηλεύει» η μία της άλλης
Μουσικά Νέα

Νατάσα Θεοδωρίδου – Δέσποινα Βανδή: Ποιο τραγούδι «ζηλεύει» η μία της άλλης

11.08.2026
Karol G: Η μεγάλη έκπληξη στο νέο της άλμπουμ – Το τραγούδι με τον Bruno Mars που δεν περίμενε κανείς
Μουσικά Νέα

Karol G: Η μεγάλη έκπληξη στο νέο της άλμπουμ – Το τραγούδι με τον Bruno Mars που δεν περίμενε κανείς

11.08.2026
Νέο άλμπουμ για τη Rihanna; Ο A$AP Rocky έδωσε το πιο δυνατό hint μέχρι σήμερα
Μουσικά Νέα

Νέο άλμπουμ για τη Rihanna; Ο A$AP Rocky έδωσε το πιο δυνατό hint μέχρι σήμερα

11.08.2026
Ariana Grande: Το «petal» έκανε ντεμπούτο στο Νο1 του Billboard 200 – Το ρεκόρ που ξεχώρισε
Μουσικά Νέα

Ariana Grande: Το «petal» έκανε ντεμπούτο στο Νο1 του Billboard 200 – Το ρεκόρ που ξεχώρισε

11.08.2026
Η Ariana Grande ξαναμπήκε στο Hogwarts και το TikTok δεν ήταν έτοιμο για αυτό
Μουσικά Νέα

Η Ariana Grande ξαναμπήκε στο Hogwarts και το TikTok δεν ήταν έτοιμο για αυτό

10.08.2026
Ο Σάκης Ρουβάς βάζει τη δική του υπογραφή στο Dragi Bravo Festival – Η εμφάνιση που θα συζητηθεί
Μουσικά Νέα

Ο Σάκης Ρουβάς βάζει τη δική του υπογραφή στο Dragi Bravo Festival – Η εμφάνιση που θα συζητηθεί

10.08.2026
Κατερίνα Λιόλιου: «Σήμερα γιορτάζεις» – Το νέο τραγούδι για τους ψεύτες που έγινε viral πριν καν κυκλοφορήσει
Μουσικά Νέα

Κατερίνα Λιόλιου: «Σήμερα γιορτάζεις» – Το νέο τραγούδι για τους ψεύτες που έγινε viral πριν καν κυκλοφορήσει

10.08.2026
Όλο το καλοκαίρι σε μία κουταλιά – Η σπιτική γρανίτα καρπούζι που φτιάχνεται χωρίς κόπο

Όλο το καλοκαίρι σε μία κουταλιά – Η σπιτική γρανίτα καρπούζι που φτιάχνεται χωρίς κόπο

Το κόλπο των ειδικών για foundation που δεν «φοβάται» τον καύσωνα

Το κόλπο των ειδικών για foundation που δεν «φοβάται» τον καύσωνα

Το απόλυτο summer guide για τα φρούτα σου: 3 tips που θα σε «σώσουν»

Το απόλυτο summer guide για τα φρούτα σου: 3 tips που θα σε «σώσουν»

Η απλή κίνηση που μπορεί να κάνει το σπίτι έως και 3 βαθμούς πιο δροσερό

Η απλή κίνηση που μπορεί να κάνει το σπίτι έως και 3 βαθμούς πιο δροσερό

Γιατί το νερό της θάλασσας φαίνεται πιο μπλε το καλοκαίρι;

Γιατί το νερό της θάλασσας φαίνεται πιο μπλε το καλοκαίρι;

Χορός μέχρι το πρωί: Τα νησιώτικα πανηγύρια του Δεκαπενταύγουστου που πρέπει να ζήσεις

Χορός μέχρι το πρωί: Τα νησιώτικα πανηγύρια του Δεκαπενταύγουστου που πρέπει να ζήσεις

Οι «Τυπολογίες» περνούν στην εικόνα, έχοντας ως πρώτο καλεσμένο στο νέο vidcast τον Παύλο Μαρινάκη

Οι «Τυπολογίες» περνούν στην εικόνα, έχοντας ως πρώτο καλεσμένο στο νέο vidcast τον Παύλο Μαρινάκη

Τηλεοπτικά «Μαγειρέματα», Ψηφιακοί Πόλεμοι και ένα… Τσουνάμι Αλλαγών: Η Εβδομάδα που Ανακάτεψε την Τράπουλα των Ελληνικών Media

Τηλεοπτικά «Μαγειρέματα», Ψηφιακοί Πόλεμοι και ένα… Τσουνάμι Αλλαγών: Η Εβδομάδα που Ανακάτεψε την Τράπουλα των Ελληνικών Media

«Τυπολογίες» στο YouTube: Ο Δήμος Βερύκιος ανοίγει τα χαρτιά του – Vidcast

«Τυπολογίες» στο YouTube: Ο Δήμος Βερύκιος ανοίγει τα χαρτιά του – Vidcast

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ο Σαμαράς

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ο Σαμαράς

Δυναμική Γαλλική παρέμβαση στον Αγωγό Ηλεκτρικής Διασυνδέσεως Ευρώπης – Ασίας (GSI)

Δυναμική Γαλλική παρέμβαση στον Αγωγό Ηλεκτρικής Διασυνδέσεως Ευρώπης – Ασίας (GSI)

Τι πρέπει να περιέχει το φαρμακείο αυτοκινήτου – Υπενθύμιση

Τι πρέπει να περιέχει το φαρμακείο αυτοκινήτου – Υπενθύμιση