Κατερίνα Λιόλιου: «Σήμερα γιορτάζεις» – Το νέο τραγούδι για τους ψεύτες που έγινε viral πριν καν κυκλοφορήσει

Η Κατερίνα Λιόλιου δίνει από τώρα το soundtrack σε όλους εκείνους που έχουν έναν πρώην στον οποίο χρωστούν μια τελευταία κουβέντα

Η Κατερίνα Λιόλιου ξέρει καλά πώς να κάνει ένα τραγούδι να συζητιέται πριν ακόμη κυκλοφορήσει, και αυτή τη φορά φαίνεται πως έχει βρει την απόλυτη ατάκα για όλους όσοι έχουν έναν… πρώην που θα ήθελαν να βάλουν στη θέση του. Το νέο της, ακόμη ακυκλοφόρητο τραγούδι με τίτλο «Παγκόσμια Μέρα του ψεύτη» παρουσιάστηκε live και χρειάστηκαν μόλις λίγα δευτερόλεπτα για να ξεχωρίσει ο στίχος «Σήμερα γιορτάζεις, είναι η Παγκόσμια Μέρα του ψεύτη». Από εκεί και πέρα, τα social media ανέλαβαν τα υπόλοιπα, με το απόσπασμα να ταξιδεύει από προφίλ σε προφίλ και τους χρήστες να βρίσκουν ο καθένας τον δικό του… εορτάζοντα.

Η Κατερίνα Λιόλιου δεν χρειάστηκε να κυκλοφορήσει ολόκληρο το single ούτε να παρουσιάσει ακόμη το music video. Ένα μικρό teaser ήταν αρκετό για να δημιουργήσει προσμονή και να μετατρέψει έναν αιχμηρό στίχο σε έτοιμη αφιέρωση για κάθε πρώην που άφησε πίσω του περισσότερα ψέματα παρά όμορφες αναμνήσεις. Και κάπως έτσι, η «Παγκόσμια Μέρα του ψεύτη» έχει ήδη αρχίσει να αποκτά τη δική της ζωή πριν καν φτάσει επίσημα στις streaming πλατφόρμες.

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Η Κατερίνα Λιόλιου έχει πλέον καταλάβει κάτι που το κοινό των social media γνωρίζει πολύ καλά: μερικές φορές δεν χρειάζεσαι ολόκληρο το τραγούδι για να πεις μια ολόκληρη ιστορία. Αρκεί μία ατάκα. Στην περίπτωση της «Παγκόσμιας Μέρας του Ψεύτη», αυτή η ατάκα είναι τόσο άμεση και τόσο εύκολη να ταυτιστείς μαζί της, που σχεδόν σε προκαλεί να σκεφτείς αμέσως ένα πρόσωπο. «Σήμερα γιορτάζεις, είναι η Παγκόσμια Μέρα του ψεύτη».

Το απόσπασμα από τη ζωντανή παρουσίαση της Κατερίνας Λιόλιου άρχισε να μοιράζεται στα social media, με το κοινό να αναγνωρίζει στον συγκεκριμένο στίχο μια από εκείνες τις ατάκες που θα μπορούσαν πολύ εύκολα να γίνουν αφιέρωση. Γιατί όταν ένα τραγούδι σου δίνει έτοιμη την ατάκα που δεν κατάφερες ποτέ να πεις στον πρώην σου, δύσκολα θα το αφήσεις να περάσει απαρατήρητο.

Η Κατερίνα Λιόλιου έχει βρει τον τρόπο να κάνει πρώτα viral το τραγούδι και μετά να το κυκλοφορεί. Δεν είναι η πρώτη φορά που η Κατερίνα Λιόλιου επιλέγει να συστήσει ένα νέο τραγούδι στο κοινό της μέσα από μια ζωντανή εμφάνιση.

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