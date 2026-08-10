Μουσική 10.08.2026

Κατερίνα Λιόλιου: «Σήμερα γιορτάζεις» – Το νέο τραγούδι για τους ψεύτες που έγινε viral πριν καν κυκλοφορήσει

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η Κατερίνα Λιόλιου δίνει από τώρα το soundtrack σε όλους εκείνους που έχουν έναν πρώην στον οποίο χρωστούν μια τελευταία κουβέντα
Πόπη Βασιλείου

Η Κατερίνα Λιόλιου ξέρει καλά πώς να κάνει ένα τραγούδι να συζητιέται πριν ακόμη κυκλοφορήσει, και αυτή τη φορά φαίνεται πως έχει βρει την απόλυτη ατάκα για όλους όσοι έχουν έναν… πρώην που θα ήθελαν να βάλουν στη θέση του. Το νέο της, ακόμη ακυκλοφόρητο τραγούδι με τίτλο «Παγκόσμια Μέρα του ψεύτη» παρουσιάστηκε live και χρειάστηκαν μόλις λίγα δευτερόλεπτα για να ξεχωρίσει ο στίχος «Σήμερα γιορτάζεις, είναι η Παγκόσμια Μέρα του ψεύτη». Από εκεί και πέρα, τα social media ανέλαβαν τα υπόλοιπα, με το απόσπασμα να ταξιδεύει από προφίλ σε προφίλ και τους χρήστες να βρίσκουν ο καθένας τον δικό του… εορτάζοντα.

katerina_lioliou_thimizeis_ellada
https://www.instagram.com/katerinalioliouofficial/

Η Κατερίνα Λιόλιου δεν χρειάστηκε να κυκλοφορήσει ολόκληρο το single ούτε να παρουσιάσει ακόμη το music video. Ένα μικρό teaser ήταν αρκετό για να δημιουργήσει προσμονή και να μετατρέψει έναν αιχμηρό στίχο σε έτοιμη αφιέρωση για κάθε πρώην που άφησε πίσω του περισσότερα ψέματα παρά όμορφες αναμνήσεις. Και κάπως έτσι, η «Παγκόσμια Μέρα του ψεύτη» έχει ήδη αρχίσει να αποκτά τη δική της ζωή πριν καν φτάσει επίσημα στις streaming πλατφόρμες.

Διάβασε επίσης: Από τους «Μονομάχους» στα VMA: 5+1 στιγμές που καθόρισαν την πορεία του Rack

Η Κατερίνα Λιόλιου έχει πλέον καταλάβει κάτι που το κοινό των social media γνωρίζει πολύ καλά: μερικές φορές δεν χρειάζεσαι ολόκληρο το τραγούδι για να πεις μια ολόκληρη ιστορία. Αρκεί μία ατάκα. Στην περίπτωση της «Παγκόσμιας Μέρας του Ψεύτη», αυτή η ατάκα είναι τόσο άμεση και τόσο εύκολη να ταυτιστείς μαζί της, που σχεδόν σε προκαλεί να σκεφτείς αμέσως ένα πρόσωπο. «Σήμερα γιορτάζεις, είναι η Παγκόσμια Μέρα του ψεύτη».

Το απόσπασμα από τη ζωντανή παρουσίαση της Κατερίνας Λιόλιου άρχισε να μοιράζεται στα social media, με το κοινό να αναγνωρίζει στον συγκεκριμένο στίχο μια από εκείνες τις ατάκες που θα μπορούσαν πολύ εύκολα να γίνουν αφιέρωση. Γιατί όταν ένα τραγούδι σου δίνει έτοιμη την ατάκα που δεν κατάφερες ποτέ να πεις στον πρώην σου, δύσκολα θα το αφήσεις να περάσει απαρατήρητο.

Η Κατερίνα Λιόλιου έχει βρει τον τρόπο να κάνει πρώτα viral το τραγούδι και μετά να το κυκλοφορεί. Δεν είναι η πρώτη φορά που η Κατερίνα Λιόλιου επιλέγει να συστήσει ένα νέο τραγούδι στο κοινό της μέσα από μια ζωντανή εμφάνιση.

Διάβασε επίσης: Σκέφτεσαι αλλαγή στα μαλλιά; Πάρε ιδέες από το νέο look της Κατερίνας Λιόλιου

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΛΙΟΛΙΟΥ ΝΕΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Από τη σκηνή στη μεγάλη οθόνη: Οι KATSEYE έλαμψαν στο pink carpet για το «WILD HEARTS»

Από τη σκηνή στη μεγάλη οθόνη: Οι KATSEYE έλαμψαν στο pink carpet για το «WILD HEARTS»

10.08.2026
Επόμενο
Ο Σάκης Ρουβάς βάζει τη δική του υπογραφή στο Dragi Bravo Festival – Η εμφάνιση που θα συζητηθεί

Ο Σάκης Ρουβάς βάζει τη δική του υπογραφή στο Dragi Bravo Festival – Η εμφάνιση που θα συζητηθεί

10.08.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Ο Σάκης Ρουβάς βάζει τη δική του υπογραφή στο Dragi Bravo Festival – Η εμφάνιση που θα συζητηθεί
Μουσικά Νέα

Ο Σάκης Ρουβάς βάζει τη δική του υπογραφή στο Dragi Bravo Festival – Η εμφάνιση που θα συζητηθεί

10.08.2026
Από τη σκηνή στη μεγάλη οθόνη: Οι KATSEYE έλαμψαν στο pink carpet για το «WILD HEARTS»
Μουσικά Νέα

Από τη σκηνή στη μεγάλη οθόνη: Οι KATSEYE έλαμψαν στο pink carpet για το «WILD HEARTS»

10.08.2026
Ο Πέτρος Ιακωβίδης θα γίνει «Παγκόσμιο Φαινόμενο» – Backstage από το νέο του video clip
Μουσικά Νέα

Ο Πέτρος Ιακωβίδης θα γίνει «Παγκόσμιο Φαινόμενο» – Backstage από το νέο του video clip

10.08.2026
Η Madonna έφτασε στο No1 με το «Love sensation» – Το hit που αξίζει να μπει στη λίστα σου
Μουσικά Νέα

Η Madonna έφτασε στο No1 με το «Love sensation» – Το hit που αξίζει να μπει στη λίστα σου

10.08.2026
Πώς η Rihanna σπάει κάθε ρεκόρ στο Spotify χωρίς νέο άλμπουμ
Μουσικά Νέα

Πώς η Rihanna σπάει κάθε ρεκόρ στο Spotify χωρίς νέο άλμπουμ

10.08.2026
Η Cardi B είναι η πρώτη γυναίκα rapper με 4 «Diamond» singles – Αυτά είναι τα mega hits της
Μουσικά Νέα

Η Cardi B είναι η πρώτη γυναίκα rapper με 4 «Diamond» singles – Αυτά είναι τα mega hits της

09.08.2026
Από το «Hannah Montana» μέχρι το «Toy Story 5»: Οι μεγαλύτερες soundtrack επιτυχίες της Taylor Swift
Μουσικά Νέα

Από το «Hannah Montana» μέχρι το «Toy Story 5»: Οι μεγαλύτερες soundtrack επιτυχίες της Taylor Swift

09.08.2026
Από τους «Μονομάχους» στα VMA: 5+1 στιγμές που καθόρισαν την πορεία του Rack
Μουσικά Νέα

Από τους «Μονομάχους» στα VMA: 5+1 στιγμές που καθόρισαν την πορεία του Rack

08.08.2026
«Συγγνώμη από καρδιάς»: Το μήνυμα της Ανδρομάχης μετά την ακύρωση της συναυλία της
Μουσικά Νέα

«Συγγνώμη από καρδιάς»: Το μήνυμα της Ανδρομάχης μετά την ακύρωση της συναυλία της

07.08.2026
Μουσικός νανουρίζει λιοντάρια παίζοντας το «November rain» (βίντεο)

Μουσικός νανουρίζει λιοντάρια παίζοντας το «November rain» (βίντεο)

Χωνάκι ή κυπελλάκι; Σε αυτά τα 5 παγωτατζίδικα της Αθήνας η απάντηση είναι…και τα δύο!

Χωνάκι ή κυπελλάκι; Σε αυτά τα 5 παγωτατζίδικα της Αθήνας η απάντηση είναι…και τα δύο!

Αυτός είναι ο λόγος που οι beauty lovers αντικαθιστούν το μαύρο μολύβι με καφέ το καλοκαίρι

Αυτός είναι ο λόγος που οι beauty lovers αντικαθιστούν το μαύρο μολύβι με καφέ το καλοκαίρι

Αυτά είναι τα 4 prints στα μαγιό που θα βλέπεις σε κάθε παραλία φέτος!

Αυτά είναι τα 4 prints στα μαγιό που θα βλέπεις σε κάθε παραλία φέτος!

Πεινάς και εσύ μετά το ξενύχτι; 5 καντίνες στην Αθήνα που σώζουν τις βραδινές σου λιγούρες

Πεινάς και εσύ μετά το ξενύχτι; 5 καντίνες στην Αθήνα που σώζουν τις βραδινές σου λιγούρες

Πώς να ξεφλουδίζεις εύκολα το σκόρδο – Το kitchen trick που κάθε foodie πρέπει να ξέρει

Πώς να ξεφλουδίζεις εύκολα το σκόρδο – Το kitchen trick που κάθε foodie πρέπει να ξέρει

Οι «Τυπολογίες» περνούν στην εικόνα, έχοντας ως πρώτο καλεσμένο στο νέο vidcast τον Παύλο Μαρινάκη

Οι «Τυπολογίες» περνούν στην εικόνα, έχοντας ως πρώτο καλεσμένο στο νέο vidcast τον Παύλο Μαρινάκη

Τηλεοπτικά «Μαγειρέματα», Ψηφιακοί Πόλεμοι και ένα… Τσουνάμι Αλλαγών: Η Εβδομάδα που Ανακάτεψε την Τράπουλα των Ελληνικών Media

Τηλεοπτικά «Μαγειρέματα», Ψηφιακοί Πόλεμοι και ένα… Τσουνάμι Αλλαγών: Η Εβδομάδα που Ανακάτεψε την Τράπουλα των Ελληνικών Media

«Τυπολογίες» στο YouTube: Ο Δήμος Βερύκιος ανοίγει τα χαρτιά του – Vidcast

«Τυπολογίες» στο YouTube: Ο Δήμος Βερύκιος ανοίγει τα χαρτιά του – Vidcast

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ο Σαμαράς

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ο Σαμαράς

Δυναμική Γαλλική παρέμβαση στον Αγωγό Ηλεκτρικής Διασυνδέσεως Ευρώπης – Ασίας (GSI)

Δυναμική Γαλλική παρέμβαση στον Αγωγό Ηλεκτρικής Διασυνδέσεως Ευρώπης – Ασίας (GSI)

Τι πρέπει να περιέχει το φαρμακείο αυτοκινήτου – Υπενθύμιση

Τι πρέπει να περιέχει το φαρμακείο αυτοκινήτου – Υπενθύμιση