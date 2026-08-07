Beauty 07.08.2026

Αυτός είναι ο λόγος που οι beauty lovers αντικαθιστούν το μαύρο μολύβι με καφέ το καλοκαίρι

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Αυτό το καλοκαίρι, οι ζεστές σοκολατί αποχρώσεις κυριαρχούν στο νεσεσέρ μας για το πιο soft και κομψό βλέμμα
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Το καφέ μολύβι ματιών αντικαθιστά το μαύρο το καλοκαίρι για πιο ανάλαφρο αποτέλεσμα.
  • Οι καφέ αποχρώσεις ταιριάζουν με την ηλιοκαμένη επιδερμίδα και προσφέρουν ένταση στο βλέμμα.
  • Το καφέ μολύβι επιτρέπει γρήγορο μακιγιάζ, με ελαφρώς σβησμένη αισθητική.
  • Συνδυάζεται ιδανικά με το καλοκαιρινό μακιγιάζ για clean-girl aesthetic.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το μαύρο μολύβι ματιών μπορεί να αποτελεί διαχρονική σταθερά στο νεσεσέρ μας, όμως τους καλοκαιρινούς μήνες τα δεδομένα αλλάζουν και η προσοχή στρέφεται αλλού. Φέτος, το καφέ είναι εκείνο που κερδίζει οριστικά τις εντυπώσεις, φέρνοντας μια πιο ανάλαφρη και γλυκιά αύρα στο μακιγιάζ μας. Είναι πιο απαλό, ταιριάζει μοναδικά με την ηλιοκαμένη επιδερμίδα και προσφέρει όλη την απαραίτητη ένταση στο βλέμμα χωρίς να δείχνει βαρύ ή υπερβολικό, αποτελώντας την απόλυτη επιλογή για τις ζεστές μέρες και νύχτες της σεζόν.

kafe_molivi
https://www.instagram.com/avashaw.ty/

Η χρωματική παλέτα κινείται σε γήινους και λαχταριστούς τόνους που θυμίζουν καλοκαιρινές απολαύσεις. Από το βαθύ espresso και το πλούσιο κακάο, μέχρι τους μπρονζέ τόνους και τη ζεστή σοκολάτα, οι επιλογές είναι πολλές και προσαρμόζονται σε κάθε τύπο επιδερμίδας. Αυτές οι αποχρώσεις δημιουργούν ένα διακριτικό, πολυδιάστατο smoky αποτέλεσμα που αγκαλιάζει τα μάτια και τα αναδεικνύει με έναν πολύ πιο φυσικό και φιλόξενο τρόπο σε σύγκριση με το κλασικό, σκληρό μαύρο.

Η Hailey Bieber φέρνει το «lob» ξανά στις τάσεις του καλοκαιριού

Το τέλειο hack για αψεγάδιαστο, «ατημέλητο» στυλ

Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα αυτής της τάσης είναι πως δεν απαιτεί σχολαστική ακρίβεια ούτε ατελείωτες ώρες μπροστά στον καθρέφτη. Ξέχνα τις οριακές, τέλειες γραμμές του υγρού eyeliner που σε αγχώνουν. Το καφέ μολύβι αγαπάει την ατέλεια και γίνεται ο καλύτερος φίλος του γρήγορου μακιγιάζ.

@glamorouseyeliner Limited-time offer! Buy now! ⏰ Ultra-fine tip, precise and smooth, even beginners can use it! ✨No smudging or bleeding.YXJB433-ky#tightlines #blackeyeliner #vicecosmetics #gelliners #waterlineliner #tightlining #makeuptips #waterlineliner ♬ 原声 – GIamorous Eyeliner


Αρκεί να περάσεις το μολύβι κοντά στις ρίζες των βλεφαρίδων και στη συνέχεια να το σβήσεις απαλά με την άκρη του δαχτύλου σου ή με ένα μικρό πινέλο. Αυτή η ελαφρώς μουτζουρωμένη, ανεπιτήδευτη αισθητική χαρίζει ένα soft smoky βλέμμα που μοιάζει σαν να ξυπνάς μόλις από έναν υπέροχο μεσημεριανό ύπνο, αποπνέοντας μια αβίαστη, ανεπιτήδευτη κομψότητα που ταιριάζει γάντια στις διακοπές.

Πώς δένει με το υπόλοιπο καλοκαιρινό μακιγιάζ

Η κυριαρχία του καφέ κουμπώνει απόλυτα με τη γενικότερη φιλοσοφία του καλοκαιρινού μακιγιάζ, το οποίο γίνεται πιο φωτεινό και ανάλαφρο από ποτέ. Η επιδερμίδα αποκτά γυαλάδα και υγιή όψη, τα κρεμώδη ρουζ δίνουν μια φυσική φρεσκάδα στα ζυγωματικά, και τα μάτια αποχαιρετούν τις βαριές, πουδρένιες σκιές.

@avashaw.ty Sometimes brown liner is really all you need – – – @pradabeauty – #eyeliner#tightlining#eyemakeup#grwm#glowymakeup#nomakeupmakeup#summermakeup#beachmakeup#glowyskin#eyelinertutorial#simpleeyeliner ♬ nothin more gorgeous than a 100 bill – Sad Girl


Συνδυάζοντας το καφέ eyeliner με λαμπερό φινίρισμα στο πρόσωπο και προϊόντα με balm υφή στα χείλη, πετυχαίνεις το απόλυτο clean-girl aesthetic. Είναι η ιδανική πρόταση για να ανανεώσεις το look σου αμέσως, αποδεικνύοντας ότι το λιγότερο είναι τελικά πάντα περισσότερο.

Κεντρική Εικόνα: @avashaw.ty

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

beauty makeup Καφέ μολύβι
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Αυτά είναι τα 4 prints στα μαγιό που θα βλέπεις σε κάθε παραλία φέτος!

Αυτά είναι τα 4 prints στα μαγιό που θα βλέπεις σε κάθε παραλία φέτος!

07.08.2026
Επόμενο
Πώς να κάνεις το σπίτι σου να δείχνει μεγαλύτερο με 3 έξυπνους τρόπους

Πώς να κάνεις το σπίτι σου να δείχνει μεγαλύτερο με 3 έξυπνους τρόπους

07.08.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Πόσο κοστίζει πραγματικά μια μέρα με air condition ανοιχτό;
Life

Πόσο κοστίζει πραγματικά μια μέρα με air condition ανοιχτό;

09.08.2026
Το No1 λάθος στην παρηγοριά: Τι δεν πρέπει να κάνεις όταν κάποιος κλαίει
Life

Το No1 λάθος στην παρηγοριά: Τι δεν πρέπει να κάνεις όταν κάποιος κλαίει

09.08.2026
Το snack που έχει τρελάνει το TikTok είναι εδώ! Πώς να φτιάξεις το πιο crispy γλυκό με 4 υλικά
Food

Το snack που έχει τρελάνει το TikTok είναι εδώ! Πώς να φτιάξεις το πιο crispy γλυκό με 4 υλικά

09.08.2026
Πώς να μη χάσεις τη φόρμα σου στις διακοπές – Μικρά workouts στην παραλία
Fitness

Πώς να μη χάσεις τη φόρμα σου στις διακοπές – Μικρά workouts στην παραλία

09.08.2026
Πώς να φορέσεις τα wedge sandals φέτος χωρίς να δείχνουν ξεπερασμένα
Fashion

Πώς να φορέσεις τα wedge sandals φέτος χωρίς να δείχνουν ξεπερασμένα

09.08.2026
Ξέρουμε ποιο είναι το nail trend που θα κάνει το μαύρισμά σου να δείχνει 10 φορές πιο έντονο
Beauty

Ξέρουμε ποιο είναι το nail trend που θα κάνει το μαύρισμά σου να δείχνει 10 φορές πιο έντονο

09.08.2026
Φεύγεις για διακοπές; Αυτά τα 3 tricks θα κρατήσουν το σπίτι σου πεντακάθαρο
Life

Φεύγεις για διακοπές; Αυτά τα 3 tricks θα κρατήσουν το σπίτι σου πεντακάθαρο

08.08.2026
Τόνος σε κονσέρβα: 3 συνταγές που θα σε κάνουν να ξεχάσεις το delivery
Food

Τόνος σε κονσέρβα: 3 συνταγές που θα σε κάνουν να ξεχάσεις το delivery

08.08.2026
Τι να πάρεις μαζί στις καλοκαιρινές διακοπές για να μη σου λείψει απολύτως τίποτα
Life

Τι να πάρεις μαζί στις καλοκαιρινές διακοπές για να μη σου λείψει απολύτως τίποτα

08.08.2026
Μουσικός νανουρίζει λιοντάρια παίζοντας το «November rain» (βίντεο)

Μουσικός νανουρίζει λιοντάρια παίζοντας το «November rain» (βίντεο)

Χωνάκι ή κυπελλάκι; Σε αυτά τα 5 παγωτατζίδικα της Αθήνας η απάντηση είναι…και τα δύο!

Χωνάκι ή κυπελλάκι; Σε αυτά τα 5 παγωτατζίδικα της Αθήνας η απάντηση είναι…και τα δύο!

Αυτός είναι ο λόγος που οι beauty lovers αντικαθιστούν το μαύρο μολύβι με καφέ το καλοκαίρι

Αυτός είναι ο λόγος που οι beauty lovers αντικαθιστούν το μαύρο μολύβι με καφέ το καλοκαίρι

Αυτά είναι τα 4 prints στα μαγιό που θα βλέπεις σε κάθε παραλία φέτος!

Αυτά είναι τα 4 prints στα μαγιό που θα βλέπεις σε κάθε παραλία φέτος!

Πεινάς και εσύ μετά το ξενύχτι; 5 καντίνες στην Αθήνα που σώζουν τις βραδινές σου λιγούρες

Πεινάς και εσύ μετά το ξενύχτι; 5 καντίνες στην Αθήνα που σώζουν τις βραδινές σου λιγούρες

Πώς να ξεφλουδίζεις εύκολα το σκόρδο – Το kitchen trick που κάθε foodie πρέπει να ξέρει

Πώς να ξεφλουδίζεις εύκολα το σκόρδο – Το kitchen trick που κάθε foodie πρέπει να ξέρει

Οι «Τυπολογίες» περνούν στην εικόνα, έχοντας ως πρώτο καλεσμένο στο νέο vidcast τον Παύλο Μαρινάκη

Οι «Τυπολογίες» περνούν στην εικόνα, έχοντας ως πρώτο καλεσμένο στο νέο vidcast τον Παύλο Μαρινάκη

Τηλεοπτικά «Μαγειρέματα», Ψηφιακοί Πόλεμοι και ένα… Τσουνάμι Αλλαγών: Η Εβδομάδα που Ανακάτεψε την Τράπουλα των Ελληνικών Media

Τηλεοπτικά «Μαγειρέματα», Ψηφιακοί Πόλεμοι και ένα… Τσουνάμι Αλλαγών: Η Εβδομάδα που Ανακάτεψε την Τράπουλα των Ελληνικών Media

«Τυπολογίες» στο YouTube: Ο Δήμος Βερύκιος ανοίγει τα χαρτιά του – Vidcast

«Τυπολογίες» στο YouTube: Ο Δήμος Βερύκιος ανοίγει τα χαρτιά του – Vidcast

ΤΣΟΥΝΑΜΙ ψηφιακής οργής… συμπαρασύρει την κυβέρνηση

ΤΣΟΥΝΑΜΙ ψηφιακής οργής… συμπαρασύρει την κυβέρνηση

Ξορκίζουν τις διπλές εκλογές στο Μαξίμου

Ξορκίζουν τις διπλές εκλογές στο Μαξίμου

Ο καιρός των επομένων ημερών: Κανονικός Αύγουστος με δυνατούς βοριάδες και σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας

Ο καιρός των επομένων ημερών: Κανονικός Αύγουστος με δυνατούς βοριάδες και σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας