Giorgio Armani: Επιστρέφει στα ανδρικά αρώματα μετά από 20 χρόνια με τον Jonathan Bailey στο τιμόνι

Ο Giorgio Armani επιστρέφει στα ανδρικά αρώματα μετά από περισσότερα από 20 χρόνια με το νέο «I Will» και κεντρικό πρόσωπο τον Jonathan Bailey

Με μια ματιά Ο Giorgio Armani επιστρέφει στα ανδρικά αρώματα μετά από 20 χρόνια με το νέο άρωμα «I Will».

Πρόσωπο της καμπάνιας του νέου αρώματος είναι ο ηθοποιός Jonathan Bailey.

Ο Jonathan Bailey έχει ήδη συνεργαστεί με τον οίκο Armani και γνωρίζει τον Giorgio Armani.

Το «I Will» σηματοδοτεί την επαναπροσδιορισμό της σύγχρονης ανδρικής κομψότητας από τον Armani. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Giorgio Armani ετοιμάζεται να γράψει ένα νέο κεφάλαιο στον κόσμο της ομορφιάς, επιστρέφοντας στα ανδρικά αρώματα μετά από περισσότερες από δύο δεκαετίες. Ο διάσημος οίκος μόδας ανακοίνωσε το νέο άρωμα «I Will», μια δημιουργία που αναμένεται να τραβήξει τα βλέμματα από την πρώτη στιγμή. Το πρόσωπο της καμπάνιας θα είναι ο αγαπημένος ηθοποιός Jonathan Bailey, ο οποίος φέρνει το δικό του ξεχωριστό στιλ στο νέο project. Η συνεργασία αυτή συνδυάζει την κλασική κομψότητα του Armani με τη φρέσκια ενέργεια του Hollywood.

Ο Jonathan Bailey έχει ήδη μια ιδιαίτερη σχέση με τον οίκο Armani, καθώς όπως αποκάλυψε έχει συνεργαστεί μαζί του τα τελευταία χρόνια και έχει γνωρίσει προσωπικά τον ίδιο τον Giorgio Armani. Ο ηθοποιός δήλωσε ενθουσιασμένος για τη συμμετοχή του στη νέα καμπάνια, χαρακτηρίζοντας τη στιγμή ξεχωριστή. Με το I Will, ο Armani φαίνεται πως θέλει να επαναπροσδιορίσει τη σύγχρονη ανδρική κομψότητα.

Διάβασε επίσης: Boudoir: Η Silvana Armani γράφει ένα νέο, αισθησιακό κεφάλαιο για τον οίκο Armani Privé

Το «I Will» σηματοδοτεί την επιστροφή του Giorgio Armani στην κατηγορία των ανδρικών αρωμάτων μετά από μεγάλο διάστημα. Ο οίκος, που έχει συνδέσει το όνομά του με τη διαχρονική φινέτσα και το minimal luxury, επιλέγει έναν από τους πιο δημοφιλείς ηθοποιούς της νέας γενιάς για να εκπροσωπήσει αυτή τη νέα εποχή.

Η επιλογή του Jonathan Bailey δεν είναι τυχαία, καθώς ο ηθοποιός έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο hot ονόματα της κινηματογραφικής και τηλεοπτικής σκηνής, με μεγάλο κοινό παγκοσμίως.

Ο πρωταγωνιστής του νέου fragrance δηλώνει πως νιώθει ιδιαίτερη χαρά που αποτελεί μέρος της «οικογένειας» Armani. Η συνεργασία του με τον οίκο αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην καριέρα του, συνδέοντας το όνομά του με ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα brands στον κόσμο.

Με το «I Will», ο Giorgio Armani δείχνει πως η κομψότητα μπορεί να εξελίσσεται και να παραμένει επίκαιρη. Η επιστροφή του στα ανδρικά αρώματα μετά από 20 χρόνια, μαζί με τον Jonathan Bailey ως κεντρικό πρόσωπο, δημιουργεί ήδη μεγάλο ενδιαφέρον. Μόδα, ομορφιά και κινηματογραφική γοητεία ενώνονται σε μια συνεργασία που αναμένεται να γίνει ένα από τα πιο συζητημένα beauty moments της χρονιάς.

Διάβασε επίσης: