Φτιάξαμε το μυστικό πρωινό ρόφημα που καταπολεμά το φούσκωμα – Η συνταγή που πρέπει να δοκιμάσεις ASAP

Με μια ματιά
- Το Anti-Bloat Morning Water είναι ένα viral ρόφημα από lime, μέλι, chia seeds και δυόσμο.
- Το ρόφημα ετοιμάζεται γρήγορα και προσφέρει δροσιά και ενυδάτωση.
- Έχει γίνει δημοφιλές στα social media ως εύκολη προσθήκη στην πρωινή ρουτίνα.
- Δεν αποτελεί μαγική λύση, αλλά συμπληρώνει έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
Υλικά
- 1 ποτήρι νερό
- Χυμό από 1 lime
- 1 πρέζα αλάτι
- 1 κουταλάκι μέλι
- 2 κουταλάκια του γλυκού chia seeds
- Λίγα φύλλα φρέσκου δυόσμου
- Παγάκια
Εκτέλεση
- Γέμισε ένα ποτήρι με νερό και πρόσθεσε τον χυμό από το lime.
- Ρίξε το μέλι και μια μικρή πρέζα αλάτι και ανακάτεψε καλά μέχρι να διαλυθούν.
- Στη συνέχεια πρόσθεσε τα chia seeds και άφησέ τα για λίγα λεπτά ώστε να φουσκώσουν ελαφρώς.
- Ρίξε τα φύλλα δυόσμου, πρόσθεσε αρκετά παγάκια και ανακάτεψε ξανά.
Το αποτέλεσμα είναι ένα δροσιστικό ρόφημα με ελαφριά γεύση, ιδανικό για τις ζεστές ημέρες του καλοκαιριού.
Το lime προσφέρει μια δροσερή, όξινη γεύση, ο δυόσμος χαρίζει άρωμα, ενώ τα chia seeds δίνουν ιδιαίτερη υφή και περιέχουν φυτικές ίνες. Το μέλι ισορροπεί τη γεύση και το νερό συμβάλλει στην ενυδάτωση του οργανισμού.
Δεν είναι τυχαίο που εκατομμύρια χρήστες στα social media δοκιμάζουν καθημερινά αυτή τη συνταγή, ανεβάζοντας τα δικά τους βίντεο και προτείνοντάς τη ως μια εύκολη προσθήκη στην πρωινή ρουτίνα. Αν ψάχνεις έναν εύκολο τρόπο να ξεκινήσεις τη μέρα σου πιο δροσερά και με περισσότερη ενυδάτωση, αυτό το Anti-Bloat Morning Water αξίζει σίγουρα μια δοκιμή. Ετοιμάζεται μέσα σε δύο λεπτά, είναι άκρως καλοκαιρινό και ίσως γίνει η νέα αγαπημένη σου πρωινή συνήθεια.
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