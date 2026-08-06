Life 06.08.2026

Φτιάξαμε το μυστικό πρωινό ρόφημα που καταπολεμά το φούσκωμα – Η συνταγή που πρέπει να δοκιμάσεις ASAP

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Το Anti-Bloat Morning Water είναι η wellness τάση που αξίζει να δοκιμάσεις αυτό το καλοκαίρι για γεύση, δροσιά και ενυδάτωση σε 1 ποτήρι
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Το Anti-Bloat Morning Water είναι ένα viral ρόφημα από lime, μέλι, chia seeds και δυόσμο.
  • Το ρόφημα ετοιμάζεται γρήγορα και προσφέρει δροσιά και ενυδάτωση.
  • Έχει γίνει δημοφιλές στα social media ως εύκολη προσθήκη στην πρωινή ρουτίνα.
  • Δεν αποτελεί μαγική λύση, αλλά συμπληρώνει έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια αίσθηση φουσκώματος το πρωί μπορεί να επηρεάσει ολόκληρη τη διάθεσή σου, γι’ αυτό και όλο και περισσότεροι αναζητούν εύκολες και δροσιστικές συνταγές που μπορούν να ενταχθούν στην καθημερινή τους ρουτίνα. Το τελευταίο wellness trend που έχει κατακτήσει το TikTok και το Instagram είναι το Anti-Bloat Morning Water, ένα ρόφημα που ετοιμάζεται μέσα σε λίγα λεπτά με απλά υλικά που υπάρχουν σχεδόν σε κάθε σπίτι. Εκτός από τη δροσερή του γεύση, αποτελεί έναν ευχάριστο τρόπο να ξεκινήσεις τη μέρα σου με περισσότερη ενυδάτωση.

Νεαρή γυναίκα με ποτό απολαμβάνει τον ήλιο δίπλα στη θάλασσα, ένα από τα ζώδια που έχουν πάντα δίκιο.
Pexels

Η συγκεκριμένη συνταγή έχει γίνει viral στα social media, με χιλιάδες creators να τη δοκιμάζουν και να τη συμπεριλαμβάνουν στην πρωινή τους ρουτίνα. Ο συνδυασμός από lime, μέλι, chia seeds, δυόσμο και παγάκια χαρίζει ένα ελαφρύ, καλοκαιρινό και ιδιαίτερα δροσιστικό αποτέλεσμα, που ταιριάζει ιδανικά στις ζεστές ημέρες. Δεν είναι τυχαίο ότι το συγκεκριμένο ρόφημα έχει εξελιχθεί σε μία από τις πιο δημοφιλείς wellness τάσεις των τελευταίων μηνών.

Πώς να φτιάξεις το ιδανικό ρόφημα για λιγούρες και φούσκωμα με 2 μόνο υλικά

Βέβαια, είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι κανένα ρόφημα από μόνο του δεν μπορεί να αποτελέσει λύση για το φούσκωμα ή να προσφέρει θεαματικά αποτελέσματα στην απώλεια βάρους. Η ισορροπημένη διατροφή, η επαρκής ενυδάτωση, η τακτική άσκηση και ένας συνολικά υγιεινός τρόπος ζωής είναι εκείνα που συμβάλλουν ουσιαστικά στην ευεξία. Το Anti-Bloat Morning Water μπορεί να αποτελέσει μια δροσιστική και απολαυστική προσθήκη στην καθημερινότητά σου, προσφέροντας έναν ευχάριστο τρόπο να ξεκινήσεις κάθε πρωί.

Υλικά

  • 1 ποτήρι νερό
  • Χυμό από 1 lime
  • 1 πρέζα αλάτι
  • 1 κουταλάκι μέλι
  • 2 κουταλάκια του γλυκού chia seeds
  • Λίγα φύλλα φρέσκου δυόσμου
  • Παγάκια
Άτομο που χαλαρώνει και εφαρμόζει το mental hack των 18:30 για την καταπολέμηση του overthinking και του άγχους.
www.freepik.com

Εκτέλεση

  1. Γέμισε ένα ποτήρι με νερό και πρόσθεσε τον χυμό από το lime.
  2. Ρίξε το μέλι και μια μικρή πρέζα αλάτι και ανακάτεψε καλά μέχρι να διαλυθούν.
  3. Στη συνέχεια πρόσθεσε τα chia seeds και άφησέ τα για λίγα λεπτά ώστε να φουσκώσουν ελαφρώς.
  4. Ρίξε τα φύλλα δυόσμου, πρόσθεσε αρκετά παγάκια και ανακάτεψε ξανά.

Το αποτέλεσμα είναι ένα δροσιστικό ρόφημα με ελαφριά γεύση, ιδανικό για τις ζεστές ημέρες του καλοκαιριού.

Το lime προσφέρει μια δροσερή, όξινη γεύση, ο δυόσμος χαρίζει άρωμα, ενώ τα chia seeds δίνουν ιδιαίτερη υφή και περιέχουν φυτικές ίνες. Το μέλι ισορροπεί τη γεύση και το νερό συμβάλλει στην ενυδάτωση του οργανισμού.

Pexels
Pexels

Δεν είναι τυχαίο που εκατομμύρια χρήστες στα social media δοκιμάζουν καθημερινά αυτή τη συνταγή, ανεβάζοντας τα δικά τους βίντεο και προτείνοντάς τη ως μια εύκολη προσθήκη στην πρωινή ρουτίνα. Αν ψάχνεις έναν εύκολο τρόπο να ξεκινήσεις τη μέρα σου πιο δροσερά και με περισσότερη ενυδάτωση, αυτό το Anti-Bloat Morning Water αξίζει σίγουρα μια δοκιμή. Ετοιμάζεται μέσα σε δύο λεπτά, είναι άκρως καλοκαιρινό και ίσως γίνει η νέα αγαπημένη σου πρωινή συνήθεια.

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

anti bloating Ρόφημα συνταγή φούσκωμα
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Ο Μιχάλης Μιχαλακίδης αποκάλυψε με ποιον star του Hollywood θέλει να συνεργαστεί στο «Το Κάνουμε Καλοκαιρινό»

Ο Μιχάλης Μιχαλακίδης αποκάλυψε με ποιον star του Hollywood θέλει να συνεργαστεί στο «Το Κάνουμε Καλοκαιρινό»

06.08.2026
Επόμενο
Δεν ξέρεις πού να πας διακοπές; Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη σου δίνει την τέλεια ιδέα

Δεν ξέρεις πού να πας διακοπές; Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη σου δίνει την τέλεια ιδέα

06.08.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Αφήνεις τα ρούχα σου πολλές ώρες στον ήλιο; Το λάθος που τα κάνει να ξεθωριάζουν
Life

Αφήνεις τα ρούχα σου πολλές ώρες στον ήλιο; Το λάθος που τα κάνει να ξεθωριάζουν

07.08.2026
Το καλοκαίρι θέλει το δικό του smoothie – Φουλ ενυδάτωση σε κάθε γουλιά
Life

Το καλοκαίρι θέλει το δικό του smoothie – Φουλ ενυδάτωση σε κάθε γουλιά

07.08.2026
Πώς να κάνεις το σπίτι σου να δείχνει μεγαλύτερο με 3 έξυπνους τρόπους
Life

Πώς να κάνεις το σπίτι σου να δείχνει μεγαλύτερο με 3 έξυπνους τρόπους

07.08.2026
Αυτός είναι ο λόγος που οι beauty lovers αντικαθιστούν το μαύρο μολύβι με καφέ το καλοκαίρι
Beauty

Αυτός είναι ο λόγος που οι beauty lovers αντικαθιστούν το μαύρο μολύβι με καφέ το καλοκαίρι

07.08.2026
Αυτά είναι τα 4 prints στα μαγιό που θα βλέπεις σε κάθε παραλία φέτος!
Fashion

Αυτά είναι τα 4 prints στα μαγιό που θα βλέπεις σε κάθε παραλία φέτος!

07.08.2026
Giorgio Armani: Επιστρέφει στα ανδρικά αρώματα μετά από 20 χρόνια με τον Jonathan Bailey στο τιμόνι
Fashion

Giorgio Armani: Επιστρέφει στα ανδρικά αρώματα μετά από 20 χρόνια με τον Jonathan Bailey στο τιμόνι

06.08.2026
Πώς να ξεφλουδίζεις εύκολα το σκόρδο – Το kitchen trick που κάθε foodie πρέπει να ξέρει
Food

Πώς να ξεφλουδίζεις εύκολα το σκόρδο – Το kitchen trick που κάθε foodie πρέπει να ξέρει

06.08.2026
Warning: Το ζώδιο που «καίει» τα λεφτά σαν να μην υπάρχει αύριο
Life

Warning: Το ζώδιο που «καίει» τα λεφτά σαν να μην υπάρχει αύριο

06.08.2026
Ξέχνα το μαχαίρι: Το κόλπο για λεπτές φέτες τυριού σε δευτερόλεπτα
Food

Ξέχνα το μαχαίρι: Το κόλπο για λεπτές φέτες τυριού σε δευτερόλεπτα

06.08.2026
Μουσικός νανουρίζει λιοντάρια παίζοντας το «November rain» (βίντεο)

Μουσικός νανουρίζει λιοντάρια παίζοντας το «November rain» (βίντεο)

Χωνάκι ή κυπελλάκι; Σε αυτά τα 5 παγωτατζίδικα της Αθήνας η απάντηση είναι…και τα δύο!

Χωνάκι ή κυπελλάκι; Σε αυτά τα 5 παγωτατζίδικα της Αθήνας η απάντηση είναι…και τα δύο!

Αυτός είναι ο λόγος που οι beauty lovers αντικαθιστούν το μαύρο μολύβι με καφέ το καλοκαίρι

Αυτός είναι ο λόγος που οι beauty lovers αντικαθιστούν το μαύρο μολύβι με καφέ το καλοκαίρι

Αυτά είναι τα 4 prints στα μαγιό που θα βλέπεις σε κάθε παραλία φέτος!

Αυτά είναι τα 4 prints στα μαγιό που θα βλέπεις σε κάθε παραλία φέτος!

Πεινάς και εσύ μετά το ξενύχτι; 5 καντίνες στην Αθήνα που σώζουν τις βραδινές σου λιγούρες

Πεινάς και εσύ μετά το ξενύχτι; 5 καντίνες στην Αθήνα που σώζουν τις βραδινές σου λιγούρες

Πώς να ξεφλουδίζεις εύκολα το σκόρδο – Το kitchen trick που κάθε foodie πρέπει να ξέρει

Πώς να ξεφλουδίζεις εύκολα το σκόρδο – Το kitchen trick που κάθε foodie πρέπει να ξέρει

Οι «Τυπολογίες» περνούν στην εικόνα, έχοντας ως πρώτο καλεσμένο στο νέο vidcast τον Παύλο Μαρινάκη

Οι «Τυπολογίες» περνούν στην εικόνα, έχοντας ως πρώτο καλεσμένο στο νέο vidcast τον Παύλο Μαρινάκη

Τηλεοπτικά «Μαγειρέματα», Ψηφιακοί Πόλεμοι και ένα… Τσουνάμι Αλλαγών: Η Εβδομάδα που Ανακάτεψε την Τράπουλα των Ελληνικών Media

Τηλεοπτικά «Μαγειρέματα», Ψηφιακοί Πόλεμοι και ένα… Τσουνάμι Αλλαγών: Η Εβδομάδα που Ανακάτεψε την Τράπουλα των Ελληνικών Media

«Τυπολογίες» στο YouTube: Ο Δήμος Βερύκιος ανοίγει τα χαρτιά του – Vidcast

«Τυπολογίες» στο YouTube: Ο Δήμος Βερύκιος ανοίγει τα χαρτιά του – Vidcast

ΤΣΟΥΝΑΜΙ ψηφιακής οργής… συμπαρασύρει την κυβέρνηση

ΤΣΟΥΝΑΜΙ ψηφιακής οργής… συμπαρασύρει την κυβέρνηση

Ξορκίζουν τις διπλές εκλογές στο Μαξίμου

Ξορκίζουν τις διπλές εκλογές στο Μαξίμου

Ο καιρός των επομένων ημερών: Κανονικός Αύγουστος με δυνατούς βοριάδες και σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας

Ο καιρός των επομένων ημερών: Κανονικός Αύγουστος με δυνατούς βοριάδες και σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας