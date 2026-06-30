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Life 30.06.2026

Πώς να φτιάξεις το ιδανικό ρόφημα για λιγούρες και φούσκωμα με 2 μόνο υλικά

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Εύκολο ρόφημα ευεξίας με 2 μόνο υλικά, ιδανικό για τους καλοκαιρινούς μήνες και για την αντιμετώπιση του φουσκώματος και της λιγούρας
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ρόφημα με κρόκο Κοζάνης και μαραθόσπορο για λιγούρες και φούσκωμα.
  • Ο κρόκος Κοζάνης περιέχει ενώσεις που συνδέονται με τη διάθεση και την ευεξία.
  • Ο μαραθόσπορος παραδοσιακά στηρίζει την πέψη και ανακουφίζει από το φούσκωμα.
  • Απλή παρασκευή, μπορεί να καταναλωθεί ζεστό ή κρύο, με προσοχή στις ποσότητες.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ένα απλό, δροσερό ρόφημα με βότανα που μπορεί να ενταχθεί εύκολα στην καθημερινότητά σου, ειδικά τους ζεστούς μήνες, είναι αυτό με κρόκο Κοζάνης και μαραθόσπορο. Πρόκειται για έναν φυσικό συνδυασμό που χρησιμοποιείται παραδοσιακά για την υποστήριξη της πέψης και τη γενική αίσθηση ελαφρότητας στο σώμα, ιδιαίτερα όταν υπάρχει φούσκωμα ή έντονες λιγούρες μέσα στη μέρα.

Pexels
Pexels

Ο κρόκος Κοζάνης είναι γνωστός για τις φυσικές του ενώσεις, όπως η κροκίνη και η σαφρανάλη, οι οποίες μελετώνται για τη σύνδεσή τους με τη διάθεση και την ευεξία. Από την άλλη, ο μαραθόσπορος περιέχει ανηθόλη, μια φυσική ένωση που παραδοσιακά σχετίζεται με τη στήριξη της πέψης και την ανακούφιση από το φούσκωμα. Ο συνδυασμός τους δίνει ένα ήπιο, αρωματικό ρόφημα που μπορεί να καταναλωθεί και κρύο, προσφέροντας δροσιά και ελαφριά αίσθηση στο στομάχι.

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Η προετοιμασία του είναι εξαιρετικά απλή και μπορεί να προσαρμοστεί εύκολα στην καθημερινή σου ρουτίνα, είτε το προτιμάς ζεστό είτε παγωμένο με πάγο για περισσότερη δροσιά. Το σημαντικό είναι να χρησιμοποιούνται μικρές, προσεγμένες ποσότητες από τα βότανα, ώστε να διατηρείται η ήπια και ισορροπημένη δράση του ροφήματος, χωρίς υπερβολές, προσφέροντας μια φυσική επιλογή ευεξίας μέσα στη μέρα.

Pexels
Pexels

Υλικά

  • 1 φλιτζάνι ζεστό νερό
  • 4-6 νήματα κρόκου Κοζάνης
  • 1 κουταλάκι μαραθόσπορο
  • Παγάκια για σερβίρισμα (προαιρετικά)

Εκτέλεση

  1. Ζέστανε ένα φλιτζάνι νερό μέχρι να είναι πολύ ζεστό αλλά όχι να βράζει έντονα.
  2. Πρόσθεσε τα νήματα κρόκου Κοζάνης μέσα στο νερό και άφησέ τα να απελευθερώσουν το άρωμα και το χρώμα τους για λίγα λεπτά.
  3. Σε ένα ξεχωριστό σκεύος, πρόσθεσε τον μαραθόσπορο και ρίξε πάνω του το ζεστό νερό με τον κρόκο.
  4. Άφησε το μείγμα να εκχυλιστεί για 5–10 λεπτά ώστε να απελευθερωθούν πλήρως τα αρώματα και οι φυσικές του ιδιότητες.
  5. Σούρωσε καλά το ρόφημα για να απομακρύνεις τα βότανα.
  6. Άφησέ το να κρυώσει σε θερμοκρασία δωματίου και στη συνέχεια πρόσθεσε παγάκια για να το απολαύσεις δροσερό.
Pexels
Pexels

Tips

  • Μην το παρακάνεις με την ποσότητα, ένα ποτήρι την ημέρα είναι αρκετό.
  • Μπορείς να το πιεις και χλιαρό, αν δεν το θέλεις παγωμένο.
  • Απόφυγε την υπερβολική χρήση των βοτάνων, καθώς αρκούν μικρές ποσότητες για να έχεις ένα ήπιο ρόφημα ευεξίας.

Ένα φυσικό, απλό και αρωματικό ρόφημα που μπορεί να γίνει μέρος της καθημερινής σου ρουτίνας, ειδικά όταν θες κάτι δροσερό που να σε βοηθά να νιώθεις πιο ανάλαφρα μέσα στη μέρα.

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fitness διατροφή Ρόφημα
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