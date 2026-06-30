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Grand Hotel: Μια προδοσία, μια φυλακή και μια απόφαση χωρίς επιστροφή στο προτελευταίο επεισόδιο

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Ο Ρήγας οδηγείται στη φυλακή και η Κυβέλη παίρνει την πιο ακραία απόφαση. Μην χάσεις το προτελευταίο επεισόδιο
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Ο Ρήγας κατηγορεί τη Σοφία για δολοφονία για να σωθεί.
  • Η Κυβέλη, προδομένη, αντιδρά έντονα, αποκαλύπτοντας μυστικά.
  • Ο έλεγχος χάνεται, οι σχέσεις διαλύονται και οι χαρακτήρες αντιμετωπίζουν δύσκολες επιλογές.
  • Η προφυλάκιση του Ρήγα φέρνει ανακούφιση, ενώ η Κυβέλη παίρνει μια απρόσμενη απόφαση.
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Η αγωνία χτυπάει «κόκκινο» στο Grand Hotel, καθώς πλησιάζουμε στη μεγάλη κορύφωση της ιστορίας που μας καθήλωσε. Απόψε, στις 21:00, παρακολουθούμε το προτελευταίο επεισόδιο της σειράς και, αν κρίνουμε από όσα έχουν προηγηθεί, η βραδιά θα είναι γεμάτη ανατροπές που δεν περιμένει κανείς. Το πολυτελές ξενοδοχείο, που υπήρξε μάρτυρας τόσων μυστικών, ετοιμάζεται να δει τις τελευταίες μάσκες να πέφτουν και την αλήθεια να λάμπει, έστω και μέσα από τις στάχτες της παλιάς ζωής των ηρώων του.

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Ο Ρήγας, στριμωγμένος όσο ποτέ, παίζει το τελευταίο του χαρτί. Στην προσπάθειά του να γλιτώσει, «καρφώνει» τη Σοφία, αποκαλύπτοντας στον Χρόνη ότι εκείνη είναι η δολοφόνος της βαρόνης. Η Κυβέλη, ανυποψίαστη για την έκταση της προδοσίας, τρέχει να τον βοηθήσει, βρίσκοντας όμως όλες τις πόρτες κλειστές. Όταν ο Σαλαμπάσης της αποκαλύπτει τις προθέσεις του Ρήγα, το σκηνικό αλλάζει δραματικά. Η Κυβέλη, αντιμέτωπη με το απόλυτο ψέμα, ξεσπά σε μια οργισμένη επίθεση που υπόσχεται να φέρει στο φως μυστικά που κανείς δεν ήταν έτοιμος να ακούσει, ανατρέποντας κάθε ισορροπία μέσα στο ξενοδοχείο.

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Η αναζήτηση της δικαίωσης

Είναι η στιγμή που το παρελθόν έρχεται να αναμετρηθεί με το παρόν με τον πιο σκληρό τρόπο. Καθώς οι μάσκες πέφτουν, οι σχέσεις που κάποτε φαίνονταν ακλόνητες διαλύονται, ενώ παλιές συμμαχίες μετατρέπονται σε εχθρότητες. Ο τρόμος που διακατέχει την οικογένεια, βλέποντας τον έλεγχο να γλιστρά μέσα από τα χέρια τους, γίνεται πλέον εμφανής. Κάθε χαρακτήρας βρίσκεται μπροστά σε ένα σταυροδρόμι, όπου η επιλογή της αλήθειας –ή της απόκρυψής της– θα καθορίσει όχι μόνο το μέλλον του ξενοδοχείου, αλλά και την ίδια την ελευθερία του.

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Χαρές, επιστροφές και μια αναπάντεχη απόφαση

Την ώρα που η Κυβέλη βλέπει τον κόσμο της να γκρεμίζεται, ο Πέτρος, η Αλίκη και οι άνθρωποι που τους στηρίζουν, ζουν στιγμές απόλυτης λύτρωσης. Η προφυλάκιση του Ρήγα τους δίνει την ανάσα που περίμεναν τόσο καιρό, ενώ η επιστροφή της Δέσποινας προσθέτει μια νότα συγκίνησης σε μια κατά τα άλλα έκρυθμη κατάσταση. Ωστόσο, η μεγαλύτερη έκπληξη δεν έχει έρθει ακόμα: η Κυβέλη, συνειδητοποιώντας ότι δεν έχει πια πού να κρυφτεί, παίρνει μια απόφαση που θα αφήσει τους πάντες άφωνους και θα σφραγίσει τη μοίρα όλων των ενοίκων.

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Grand Hotel
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