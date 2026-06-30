«Φταίει ο έρωτας»: Η Άντζελα Δημητρίου και η Ρία Ελληνίδου κυκλοφόρησαν το λαϊκό ντουέτο της χρονιάς από τα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ

Το «Φταίει ο έρωτας» με Άντζελα Δημητρίου και Ρία Ελληνίδου κυκλοφορεί μετά την εμφάνισή τους στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ

Με μια ματιά Η Άντζελα Δημητρίου και η Ρία Ελληνίδου κυκλοφόρησαν το ντουέτο «Φταίει ο έρωτας».

Το τραγούδι είναι μια σύγχρονη εκδοχή του hit του 1993, σε μουσική Βασίλη Κελαϊδή και στίχους Πάνου Φαλάρα.

Η συνεργασία γεφυρώνει δύο διαφορετικές μουσικές εποχές, την «lady» του λαϊκού και νέα viral φωνή.

Το ντουέτο είναι διαθέσιμο σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες μετά την εμφάνιση στα Mad VMA 2026. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η συνεργασία που ξεχώρισε στη σκηνή των Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ είναι πλέον διαθέσιμη και σε επίσημη κυκλοφορία. Η Άντζελα Δημητρίου και η Ρία Ελληνίδου ενώνουν τις φωνές τους στο «Φταίει ο έρωτας», χαρίζοντας νέα ζωή σε ένα από τα πιο εμβληματικά λαϊκά τραγούδια της δεκαετίας του ’90.

Το ντουέτο, που κυκλοφορεί από την Panik Platinum, αποτελεί μια σύγχρονη εκδοχή του μεγάλου hit του 1993, σε μουσική του Βασίλη Κελαϊδή και στίχους του Πάνου Φαλάρα. Με σεβασμό στο αυθεντικό τραγούδι, αλλά και φρέσκια αισθητική, οι δύο καλλιτέχνιδες παντρεύουν το διαχρονικό με το σήμερα, δημιουργώντας μια εκτέλεση που δύσκολα περνά απαρατήρητη.

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Από τη μία, η Άντζελα Δημητρίου, η αδιαμφισβήτητη «lady» του λαϊκού τραγουδιού με πορεία που ξεπερνά τα 56 χρόνια, και από την άλλη η Ρία Ελληνίδου, μία από τις πιο επιτυχημένες και viral φωνές της νέας γενιάς. Το αποτέλεσμα είναι μια συνεργασία που γεφυρώνει δύο διαφορετικές μουσικές εποχές και αποδεικνύει πως τα μεγάλα λαϊκά τραγούδια δεν χάνουν ποτέ τη δύναμή τους.

Μετά την εντυπωσιακή εμφάνισή τους στα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ, το «Φταίει ο έρωτας» είναι πλέον διαθέσιμο σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες και έρχεται με όλα τα στοιχεία για να γίνει μία από τις ελληνικές επιτυχίες που θα ακούσουμε δυνατά αυτό το καλοκαίρι.