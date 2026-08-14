EUROVISION 14.08.2026

Eurovision 2027: Η πρώτη αντίδραση της Dara μετά την ανακοίνωση του Μπουργκάς

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Με λόγια γεμάτα ενθουσιασμό και εικόνες από θάλασσα, καλοκαίρι και γιορτή, η Dara έστειλε το πρώτο μήνυμα για τη διοργάνωση που θα φιλοξενήσει η Βουλγαρία το 2027
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Το Μπουργκάς θα φιλοξενήσει τη Eurovision 2027, όπως ανακοίνωσαν η EBU και η βουλγαρική BNT.
  • Η Dara, νικήτρια της Eurovision 2026, εξέφρασε τον ενθουσιασμό της για την ανάληψη της διοργάνωσης από τη Βουλγαρία.
  • Η Dara κάλεσε τους φίλους της Eurovision να επισκεφθούν το Μπουργκάς για μια γιορτή δίπλα στη θάλασσα.
  • Οι εκδηλώσεις της Eurovision 2027 θα διεξαχθούν στην Arena Burgas, μια σύγχρονη αθλητική εγκατάσταση.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η αντίστροφη μέτρηση για τη Eurovision 2027 ξεκίνησε και το ενδιαφέρον των φίλων του διαγωνισμού έχει ήδη στραφεί στη Βουλγαρία. Η επίσημη ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης (EBU) και της βουλγαρικής δημόσιας τηλεόρασης BNT έβαλε τέλος στην αγωνία των τελευταίων μηνών, καθώς επιβεβαιώθηκε ότι το Μπουργκάς θα είναι η πόλη που θα φιλοξενήσει τον 71ο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision τον Μάιο του 2027. Λίγες ώρες μετά τη γνωστοποίηση της μεγάλης είδησης, η νικήτρια της Eurovision 2026, Dara, δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της, στέλνοντας ένα μήνυμα γεμάτο ενέργεια, καλοκαιρινή διάθεση και προσμονή για όσα πρόκειται να ακολουθήσουν.

EUROVISION-2027-BULGARIA

Η δημοφιλής τραγουδίστρια, που χάρισε στη Βουλγαρία τη νίκη στη φετινή διοργάνωση, εμφανίστηκε ιδιαίτερα συγκινημένη από το γεγονός ότι η χώρα της θα έχει την ευκαιρία να διοργανώσει τον κορυφαίο μουσικό θεσμό της Ευρώπης. Μέσα από το μήνυμά της, κάλεσε τους φίλους της Eurovision να ταξιδέψουν στο Μπουργκάς και να γίνουν μέρος της μεγάλης γιορτής που ετοιμάζεται στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας.

Διάβασε επίσης: Eurovision 2027: Επίσημα στο Μπουργκάς η μεγάλη διοργάνωση της Βουλγαρίας

«Γεια σε όλους. Όλοι με ρωτούν πώς αντιδρώ στην είδηση ότι το Μπουργκάς θα φιλοξενήσει τη Eurovision του χρόνου. Λοιπόν, καταρχάς, είμαι πανευτυχής που η Βουλγαρία θα φιλοξενήσει τη Eurovision – ετοιμαστείτε, γιατί θα τα “σπάσουμε”! Περιμένω όλες τις γοργόνες και όλους τους καπετάνιους μου να έρθουν να χορέψουν μαζί μας. Και ξέρω ότι όλοι οι άνθρωποι της θάλασσας ξέρουν να διασκεδάζουν. Οπότε, τι περιμένετε; Αγοράστε ένα καινούργιο μπικίνι. Πάμε στο Μπουργκάς! Συγχαρητήρια», δήλωσε χαρακτηριστικά η Dara.

https://www.instagram.com/darnadude/
https://www.instagram.com/darnadude/

Τα λόγια της έγιναν γρήγορα θέμα συζήτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολλούς θαυμαστές της Eurovision να σχολιάζουν ότι η τραγουδίστρια κατάφερε από την πρώτη κιόλας στιγμή να δημιουργήσει κλίμα γιορτής γύρω από τη διοργάνωση του 2027. Η αναφορά της στις «γοργόνες» και τους «καπετάνιους» συνδέθηκε άμεσα με τον παραθαλάσσιο χαρακτήρα του Μπουργκάς, μιας πόλης που αναμένεται να αξιοποιήσει τη μοναδική της τοποθεσία για να προσφέρει μια ξεχωριστή εμπειρία στους επισκέπτες.

 

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, οι δύο ημιτελικοί και ο μεγάλος τελικός της Eurovision 2027 θα πραγματοποιηθούν στην Arena Burgas, μία από τις νεότερες και πιο σύγχρονες αθλητικές και ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις της χώρας. Το κλειστό στάδιο άνοιξε τις πύλες του το 2023 και διαθέτει τις απαραίτητες προδιαγραφές για να φιλοξενήσει ένα τηλεοπτικό γεγονός παγκόσμιας εμβέλειας, με χιλιάδες θεατές στις εξέδρες και εκατομμύρια τηλεθεατές σε όλο τον κόσμο.

Η τραγουδίστρια της Βουλγαρίας ερμηνεύει το τραγούδι «Bangaranga» με τον Δημήτρη Κοντόπουλο να δίνει την απάντηση.
https://www.instagram.com/eurovision

Η Βουλγαρία ετοιμάζεται πλέον να στρέψει πάνω της τα φώτα της διεθνούς μουσικής σκηνής, ενώ η Dara φαίνεται αποφασισμένη να αποτελέσει μία από τις πιο δυνατές «πρέσβειρες» της διοργάνωσης. Αν κρίνει κανείς από την πρώτη της αντίδραση, το μήνυμα είναι ξεκάθαρο: η Eurovision 2027 στο Μπουργκάς φιλοδοξεί να μετατραπεί σε μια μεγάλη γιορτή δίπλα στη θάλασσα, με μουσική, χορό και χιλιάδες επισκέπτες από κάθε γωνιά της Ευρώπης.

Διάβασε επίσης: Eurovision 2027: Τι προβλέπουν οι νέοι κανονισμοί από την EBU

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DARA Eurovision 2027
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