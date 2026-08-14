Μουσική 14.08.2026

Rock legends για πάντα: Τα 6 κομμάτια που δείχνουν γιατί οι Rolling Stones είναι θρύλοι της μουσικής

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Τα καλύτερα τραγούδια των Rolling Stones μετά το 2000 συγκεντρωμένα σε μία λίστα για κάθε fan της rock μουσικής
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Οι Rolling Stones συνεχίζουν να κυκλοφορούν νέα, υψηλής ποιότητας μουσική στον 21ο αιώνα.
  • Το συγκρότημα πειραματίζεται με τον ήχο του, διατηρώντας όμως τα χαρακτηριστικά του στοιχεία.
  • Πρόσφατες κυκλοφορίες όπως το "Hackney Diamonds" και το "Foreign Tongues" δείχνουν τη σύγχρονη πλευρά τους.
  • Οι Rolling Stones αποδεικνύουν ότι το rock τους παραμένει ζωντανό, με δυναμικά riffs και ώριμους στίχους.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Οι Rolling Stones έχουν γράψει ιστορία εδώ και δεκαετίες, όμως απέδειξαν πως δεν ζουν μόνο από το ένδοξο παρελθόν τους. Ακόμα και στον 21ο αιώνα, το θρυλικό συγκρότημα συνέχισε να κυκλοφορεί νέα μουσική που κατάφερε να κερδίσει τόσο τους παλιούς όσο και τους νεότερους fans. Με λιγότερες κυκλοφορίες αλλά σταθερά υψηλή ποιότητα, οι Mick Jagger, Keith Richards και η παρέα τους εξακολουθούν να αποδεικνύουν γιατί θεωρούνται από τις σημαντικότερες rock μπάντες όλων των εποχών.

Το λογότυπο των Rolling Stones από τον επίσημο λογαριασμό τους στο Instagram για τη νέα καμπάνια του συγκροτήματος.
https://www.instagram.com/therollingstones/

Από το δυναμικό «A Bigger bang» μέχρι το βραβευμένο με Grammy «Hackney diamonds» και το πρόσφατο «Foreign tongues», οι Stones συνεχίζουν να πειραματίζονται χωρίς να χάνουν τον χαρακτηριστικό τους ήχο. Οι κιθάρες παραμένουν εκρηκτικές, οι στίχοι πιο ώριμοι από ποτέ και η ενέργεια τους εντυπωσιάζει, ακόμα και μετά από περισσότερα από 60 χρόνια καριέρας.

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Αν θέλεις να ανακαλύψεις τη σύγχρονη πλευρά των Rolling Stones ή να θυμηθείς γιατί παραμένουν αξεπέραστοι, αυτά είναι έξι τραγούδια που αξίζει να βάλεις αμέσως στη λίστα σου. Από δυνατά rock riffs μέχρι συγκινητικές μπαλάντες και συνεργασίες-έκπληξη, η μπάντα συνεχίζει να γράφει μουσική που έχει κάτι να πει.

1. Don’t stop (2002)

Το τραγούδι που σηματοδότησε την είσοδο των Rolling Stones στη νέα χιλιετία. Με τον γνώριμο rock ήχο τους και ένα δυνατό κιθαριστικό riff, το “Don’t stop” έγινε μία από τις πιο επιτυχημένες σύγχρονες κυκλοφορίες τους και αγαπήθηκε ιδιαίτερα στις ζωντανές εμφανίσεις του συγκροτήματος.

2. Rough justice (2005)

Από το album «A Bigger bang», το «Rough justice» είναι η απόδειξη ότι οι Stones ξέρουν ακόμα να γράφουν αυθεντικά rock τραγούδια. Δυναμικό, γεμάτο ενέργεια και χαρακτηριστικές κιθάρες, αποτέλεσε το ιδανικό comeback single της μπάντας.

3. Blue and lonesome (2016)

Με αυτό το blues κομμάτι οι Rolling Stones γύρισαν στις μουσικές ρίζες που τους καθόρισαν. Η ερμηνεία του Mick Jagger και η χαρακτηριστική φυσαρμόνικα δημιουργούν μια αυθεντική ατμόσφαιρα που θυμίζει τις πρώτες ημέρες του συγκροτήματος.

4. Bite my head off (2023)

Μία από τις πιο εκρηκτικές στιγμές του «Hackney diamonds», με special συμμετοχή του Paul McCartney στο μπάσο. Το αποτέλεσμα είναι ένα γρήγορο, γεμάτο ένταση rock τραγούδι που αποδεικνύει πως οι Stones δεν φοβούνται να ανεβάσουν ακόμα περισσότερο την ένταση.

5. Sweet sounds of heaven (2023)

Η συνεργασία του Mick Jagger με τη Lady Gaga έκλεψε τις εντυπώσεις. Gospel επιρροές, έντονο συναίσθημα και δύο φωνές που δένουν ιδανικά δημιουργούν ένα από τα πιο ξεχωριστά τραγούδια της πρόσφατης δισκογραφίας τους.

6. Divine intervention (2026)

Από το νέο album «Foreign tongues», το «Divine intervention» αποδεικνύει ότι οι Rolling Stones συνεχίζουν να κοιτούν μπροστά. Με συμμετοχές των Robert Smith και Steve Winwood, το τραγούδι συνδυάζει τον κλασικό rock ήχο της μπάντας με μια πιο σύγχρονη αισθητική.

Οι Rolling Stones μπορεί να έχουν ήδη γράψει ιστορία, όμως αυτά τα έξι τραγούδια αποδεικνύουν πως το rock τους παραμένει πιο ζωντανό από ποτέ.

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Rolling Stones μουσική τραγούδια
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