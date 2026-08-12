KATSEYE: Η πρώτη live εμφάνιση του «That Way» – Οι fans πήραν μία γεύση από τη νέα τους εποχή

Οι KATSEYE έδωσαν στους fans την ευκαιρία να ακούσουν το «That Way» ζωντανά και η εμφάνιση στη Νέα Υόρκη αποτέλεσε μια δυνατή πρόγευση για όσα ετοιμάζουν

Με μια ματιά Οι KATSEYE παρουσίασαν ζωντανά για πρώτη φορά το νέο τους τραγούδι «That Way» στη Νέα Υόρκη.

Η εμφάνιση έγινε σε ένα intimate show με το Spotify, προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία στους fans.

Το «That Way» εντάχθηκε στο ζωντανό ρεπερτόριο του συγκροτήματος, σηματοδοτώντας τη νέα τους μουσική εποχή.

Η ζωντανή παρουσίαση έρχεται λίγο πριν την κυκλοφορία του νέου τους EP «WILD» στις 14 Αυγούστου. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Οι KATSEYE ξέρουν καλά πώς να κάνουν μια νέα μουσική κυκλοφορία να μοιάζει με γεγονός και αυτή τη φορά το έκαναν στη Νέα Υόρκη. Το γκρουπ παρουσίασε ζωντανά για πρώτη φορά το νέο τραγούδι «That Way», στο πλαίσιο του intimate Klub Katseye show με το Spotify, χαρίζοντας στους fans μια πρώτη ξεχωριστή εμπειρία με το νέο κομμάτι. Το συγκρότημα βρέθηκε ξανά μπροστά στο κοινό του και έδωσε στο «That Way» την πρώτη του live μορφή. Και αν μέχρι τώρα μπορούσες να γνωρίζεις το τραγούδι μόνο μέσα από τη νέα μουσική τους εποχή, πλέον είχες την ευκαιρία να το ακούσεις και όπως πραγματικά αλλάζει κάθε κομμάτι όταν περνά από το στούντιο στη σκηνή.

Η εμφάνιση στο Klub Katseye στη Νέα Υόρκη είχε ιδιαίτερη σημασία, καθώς αποτέλεσε το live ντεμπούτο του «That Way». Το νέο τραγούδι μπήκε έτσι για πρώτη φορά στο ζωντανό ρεπερτόριο των KATSEYE, δίνοντας στους παρευρισκόμενους την ευκαιρία να το ακούσουν πριν αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη θέση στη νέα μουσική περίοδο του συγκροτήματος.

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Το intimate χαρακτήρα της βραδιάς έκανε ακόμη πιο ξεχωριστή την πρώτη παρουσίαση. Όταν ένα νέο τραγούδι παρουσιάζεται για πρώτη φορά μπροστά σε ένα μικρότερο και πιο άμεσο κοινό, η αίσθηση είναι διαφορετική: δεν παρακολουθείς απλώς μια εμφάνιση, αλλά γίνεσαι μέρος μιας πρώτης στιγμής. Το Klub Katseye show πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Spotify στη Νέα Υόρκη, φέρνοντας τις KATSEYE ακόμη πιο κοντά στους fans τους.

Η συγκεκριμένη εμφάνιση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία το γκρουπ βρίσκεται σε έντονη δημιουργική δραστηριότητα. Οι KATSEYE συνεχίζουν να χτίζουν τη διεθνή τους παρουσία, ενώ η μουσική τους πορεία περνά σε ένα ακόμη σημαντικό κεφάλαιο. Το Spotify έχει άλλωστε ήδη ισχυρή σχέση με το συγκρότημα, με τις KATSEYE να διαθέτουν εκατομμύρια μηνιαίους ακροατές στην πλατφόρμα.

Το «That Way» έρχεται σε μια ιδιαίτερα σημαντική στιγμή για τις KATSEYE. Το συγκρότημα ετοιμάζεται για την κυκλοφορία του νέου EP «WILD» στις 14 Αυγούστου, ενώ παράλληλα έχει ήδη ξεκινήσει να προετοιμάζει το έδαφος για την επόμενη μεγάλη φάση της πορείας του. Μάλιστα, το «Animal», το πιο πρόσφατο single από το EP, έκανε εντυπωσιακό ντεμπούτο στο Spotify, φτάνοντας στο Νο. 4 του αμερικανικού Daily Top Songs και στο Νο. 9 του παγκόσμιου chart. Έτσι, το live ντεμπούτο του «That Way» δεν μοιάζει με μια τυχαία εμφάνιση. Αντίθετα, έρχεται να προσθέσει ακόμη ένα κομμάτι στο παζλ της νέας εποχής των KATSEYE, σε μια περίοδο όπου το ενδιαφέρον γύρω από τη μουσική τους αυξάνεται συνεχώς.

Και κάπως έτσι, μέσα σε ένα intimate show στη Νέα Υόρκη, το «That Way» έκανε το πρώτο του βήμα μπροστά σε κοινό. Οι KATSEYE έδωσαν στους fans τους μια πρώτη live γεύση από το νέο τραγούδι και, με το «WILD» να βρίσκεται πλέον προ των πυλών, όλα δείχνουν πως η επόμενη εποχή του συγκροτήματος έχει ήδη αρχίσει να γράφεται πάνω στη σκηνή.

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