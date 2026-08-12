The Weeknd: «Δεν θα εξαφανιστώ» – Η ανατροπή για το τέλος της καριέρας του

Μπορεί ο The Weeknd να είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας νέας αρχής χωρίς τη γνωστή σκηνική του περσόνα αλλά άλλαξε γνώμη

Με μια ματιά Ο The Weeknd διέψευσε τα σενάρια περί οριστικής αποχώρησης από τη μουσική σκηνή.

Παραδέχτηκε ότι δοκίμασε την ιδέα της "συνταξιοδότησης" αλλά δεν του άρεσε.

Δήλωσε στους θαυμαστές του ότι αγαπά πολύ αυτό που κάνει για να εξαφανιστεί.

Δεν είναι έτοιμος να αφήσει πίσω του την καλλιτεχνική του περσόνα, The Weeknd. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Για λίγο, ο The Weeknd άφησε να αιωρείται η ιδέα ότι ίσως πλησιάζει η στιγμή να αποχαιρετήσει τη σκηνική περσόνα που δημιούργησε πριν από περισσότερα από 15 χρόνια. Τελικά, όμως, φαίνεται πως ούτε ο ίδιος ήταν έτοιμος για ένα τέτοιο τέλος. Ο Abel Tesfaye μίλησε στους θαυμαστές του στη Στοκχόλμη, όπου εμφανίστηκε για την πρώτη από τις τρεις συναυλίες του, και έβαλε τέλος στα σενάρια περί οριστικής αποχώρησης. Όπως παραδέχτηκε, δοκίμασε την ιδέα της «συνταξιοδότησης», όμως δεν του άρεσε καθόλου το πώς ένιωθε χωρίς τη μουσική και τη σκηνή στη ζωή του.

Κατά τη διάρκεια της συναυλίας στη Στοκχόλμη, ο The Weeknd μίλησε ανοιχτά στο κοινό για τις σκέψεις που είχε κάνει σχετικά με το μέλλον του. Ο Abel Tesfaye παραδέχτηκε ότι «δοκίμασε την απόσυρση», αλλά γρήγορα κατάλαβε πως δεν ήταν κάτι που ήθελε πραγματικά.

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«Δεν θα εξαφανιστώ ποτέ. Αγαπώ πάρα πολύ αυτό που κάνω για να εξαφανιστώ ποτέ», είπε στους θαυμαστές του, δίνοντας ουσιαστικά τη δική του απάντηση σε όσα είχε αφήσει να εννοηθούν το προηγούμενο διάστημα. Η δήλωση αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς ο The Weeknd έχει μιλήσει αρκετές φορές για το ενδεχόμενο να αφήσει πίσω του τη συγκεκριμένη σκηνική ταυτότητα και να αναζητήσει το επόμενο κεφάλαιο της καλλιτεχνικής του πορείας.

Ο Abel Tesfaye χρησιμοποιεί το όνομα The Weeknd από το 2011 και μέσα σε αυτά τα χρόνια έχει καταφέρει να δημιουργήσει μία από τις πιο αναγνωρίσιμες μουσικές ταυτότητες της σύγχρονης pop. Ωστόσο, ο ίδιος είχε αφήσει να φανεί ότι κάποια στιγμή ένιωσε πως η συγκεκριμένη περσόνα είχε φτάσει στα όριά της. Είχε μιλήσει για την αίσθηση ότι είχε πλέον «ξεπεράσει κάθε πρόκληση» και ότι ήθελε να δει τι υπάρχει μετά από αυτή τη διαδρομή.

Η ιδέα, λοιπόν, να απομακρυνθεί από τον The Weeknd δεν ήταν απλώς ένα σενάριο που δημιουργήθηκε από τους fans. Ήταν κάτι που ο ίδιος είχε εξετάσει σοβαρά. Μόνο που, όπως φαίνεται, όταν επιχείρησε να φανταστεί τη ζωή του χωρίς τη μουσική και τη σκηνή, διαπίστωσε ότι δεν του ταίριαζε.

Μπορεί, λοιπόν, ο Abel Tesfaye να έχει σκεφτεί τι υπάρχει μετά τον The Weeknd, όμως προς το παρόν η απάντηση είναι ξεκάθαρη: δεν είναι έτοιμος να αφήσει πίσω του αυτό που αγαπά. Και αν η πρώτη βραδιά στη Στοκχόλμη αποτελεί ένδειξη για το τι ακολουθεί, οι fans του έχουν ακόμη πολλούς λόγους να περιμένουν τη συνέχεια.

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