Life 10.08.2026

Η απλή κίνηση που μπορεί να κάνει το σπίτι έως και 3 βαθμούς πιο δροσερό

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Μέσα στη ζέστη, υπάρχει ένα απλό καθημερινό «τρικ» που μπορεί να μειώσει αισθητά τη θερμοκρασία στο σπίτι χωρίς να χρειαστεί να ανοίξεις περισσότερο το air condition
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Κλείστε παντζούρια, ρολά ή κουρτίνες στα παράθυρα που δέχονται ήλιο για να μειώσετε τη θερμοκρασία έως 3 βαθμούς.
  • Τα παράθυρα λειτουργούν ως πύλες θερμότητας, επιτρέποντας στον ήλιο να ζεστάνει τον εσωτερικό χώρο.
  • Αερίστε το σπίτι νωρίς το πρωί ή αργά το βράδυ, όταν η εξωτερική θερμοκρασία είναι χαμηλότερη.
  • Ανοιχτόχρωμες κουρτίνες αντανακλούν την ηλιακή ακτινοβολία, συμβάλλοντας στη διατήρηση χαμηλότερης θερμοκρασίας.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Όταν η θερμοκρασία έξω χτυπάει κόκκινο, οι περισσότεροι αναζητούν τρόπους να κρατήσουν το σπίτι τους όσο το δυνατόν πιο δροσερό. Αν και το κλιματιστικό παραμένει η πιο δημοφιλής λύση, δεν είναι πάντα απαραίτητο να λειτουργεί συνεχώς για να νιώθεις άνετα. Μάλιστα, ειδικοί στην ενεργειακή απόδοση επισημαίνουν ότι μια πολύ απλή συνήθεια μπορεί να μειώσει τη θερμοκρασία στο εσωτερικό ενός σπιτιού ακόμη και κατά 2 έως 3 βαθμούς Κελσίου. Το μόνο που χρειάζεται είναι να εμποδίσεις τον ήλιο να μπει στο σπίτι τις πιο ζεστές ώρες της ημέρας, κλείνοντας παντζούρια, ρολά ή κουρτίνες στα παράθυρα που δέχονται απευθείας ηλιακή ακτινοβολία.

Ο ήλιος ζεσταίνει περισσότερο απ’ όσο νομίζεις

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Τα παράθυρα λειτουργούν σαν «πύλες» θερμότητας. Όταν ο ήλιος χτυπά απευθείας το τζάμι για ώρες, η θερμότητα περνά στο εσωτερικό και εγκλωβίζεται στον χώρο, ανεβάζοντας αισθητά τη θερμοκρασία.

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Τα κλειστά παντζούρια κάνουν τη διαφορά

Κρατώντας κλειστά τα παντζούρια ή τις κουρτίνες κατά τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες, εμποδίζεις μεγάλο μέρος της ηλιακής ακτινοβολίας να εισέλθει στο σπίτι. Έτσι, ο χώρος παραμένει πιο δροσερός για περισσότερη ώρα.

Άνοιξε τα παράθυρα τη σωστή στιγμή

Πολλοί κάνουν το λάθος να ανοίγουν τα παράθυρα μέσα στον καύσωνα. Η καλύτερη στιγμή για φυσικό αερισμό είναι νωρίς το πρωί ή αργά το βράδυ, όταν η εξωτερική θερμοκρασία είναι χαμηλότερη από εκείνη του σπιτιού.

Λιγότερη χρήση air condition

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Όσο πιο δροσερό παραμένει το σπίτι φυσικά, τόσο λιγότερο χρειάζεται να λειτουργεί το κλιματιστικό. Αυτό μεταφράζεται όχι μόνο σε μεγαλύτερη άνεση, αλλά και σε χαμηλότερη κατανάλωση ρεύματος.

Βοηθούν και οι ανοιχτόχρωμες κουρτίνες

Οι ανοιχτόχρωμες ή θερμομονωτικές κουρτίνες αντανακλούν μεγαλύτερο μέρος της ηλιακής ακτινοβολίας σε σχέση με τις σκούρες, συμβάλλοντας ακόμη περισσότερο στη διατήρηση χαμηλότερης θερμοκρασίας.

Μικρές συνήθειες, μεγάλο αποτέλεσμα

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Ο περιορισμός της χρήσης φούρνου, η απενεργοποίηση συσκευών που δεν χρησιμοποιούνται και η χρήση ανεμιστήρα μπορούν επίσης να βοηθήσουν ώστε το σπίτι να παραμένει πιο άνετο τις ημέρες με ακραία ζέστη.

Αν ψάχνεις έναν εύκολο και οικονομικό τρόπο να αντιμετωπίσεις τον καύσωνα, ξεκίνα από τα παράθυρα. Το κλείσιμο παντζουριών και κουρτινών τις ώρες που «χτυπά» ο ήλιος μπορεί να κάνει το σπίτι αισθητά πιο δροσερό, μειώνοντας τη θερμοκρασία έως και 3 βαθμούς και περιορίζοντας την ανάγκη για συνεχή χρήση του air condition.

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