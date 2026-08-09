Beauty 09.08.2026

Ξέρουμε ποιο είναι το nail trend που θα κάνει το μαύρισμά σου να δείχνει 10 φορές πιο έντονο

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η νέα τάση στο μανικιούρ που αντικαθιστά το κλασικό λευκό, χαρίζει αβίαστη κομψότητα και απογειώνει το μαύρισμά σου
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Τα Coconut Latte Nails είναι η νέα τάση στα μανικιούρ, μια πιο απαλή εκδοχή του λευκού.
  • Χαρακτηρίζονται από ζεστό, γαλακτερό λευκό με ιριδίζουσες αντανακλάσεις που αναδεικνύουν το μαύρισμα.
  • Προσφέρουν κομψότητα, φυσικότητα και ευελιξία, ταιριάζοντας με διάφορα στυλ και αποχρώσεις δέρματος.
  • Για να τα πετύχεις, επίλεξε ημιδιαφανές βερνίκι με πέρλα φινίρισμα και γυαλιστερό top coat.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Κάθε καλοκαίρι το λευκό μανικιούρ επιστρέφει δυναμικά στις τάσεις, αλλά φέτος ανανεώνεται μέσα από μια πιο απαλή και σοφιστικέ εκδοχή: τα Coconut Latte Nails. Αντλώντας έμπνευση από τις κρεμώδεις αποχρώσεις του γάλακτος καρύδας, αυτό το μανικιούρ αποχωρίζεται το αυστηρό οπτικό λευκό και προτιμάει ένα ζεστό, γαλακτερό λευκό με λεπτές ιριδίζουσες αντανακλάσεις που αναδεικνύουν μοναδικά το μαύρισμά σου. Είναι μια minimal αλλά καθόλου αδιάφορη επιλογή, φωτεινή χωρίς υπερβολές, η οποία ερμηνεύει τέλεια την κομψή αλλά χαλαρή αισθητική που κυριαρχεί στα φετινά καλοκαιρινά beauty trends.

coconut_latte_nixia
https://www.instagram.com/saskiafenwick/

Αν αγαπάς τις τάσεις που συνδυάζουν την πολυτέλεια με τη φυσικότητα, ήρθε η στιγμή να εντάξεις αυτή τη νέα γκουρμέ απόχρωση στη ρουτίνα σου. Είτε προτιμάς τα κοντά, περιποιημένα νύχια είτε τα πιο μακριά, τα Coconut Latte Nails σου προσφέρουν την ευελιξία και τη φρεσκάδα που χρειάζεσαι για να ξεχωρίζεις με στυλ σε κάθε σου εμφάνιση αυτό το καλοκαίρι.

Διάβασε επίσης: Το νέο long bob της Ελένης Βουλγαράκη είναι η έμπνευση που χρειαζόσουν για το καλοκαίρι

Τι είναι ακριβώς τα Coconut Latte Nails;

Μετά την τεράστια επιτυχία των Milky Nails, των Matcha Latte Nails και των υπόλοιπων αποχρώσεων που εμπνεύστηκαν από ροφήματα με βάση το γάλα, η οικογένεια των «latte nails» μεγαλώνει. Τα Coconut Latte Nails επανερμηνεύουν το κλασικό λευκό καλοκαιρινό μανικιούρ με μια πιο ήπια προσέγγιση, αντικαθιστώντας το καθαρό λευκό με έναν τόνο ivoire που έχει διακριτικούς μπεζ υποτόνους.

coconut_nixia
https://www.instagram.com/harrietwestmoreland/

Το τελικό αποτέλεσμα χαρίζει στα χέρια σου ένα κρεμώδες, φωτεινό και σχεδόν σατινέ φινίρισμα. Είτε επιλέξεις κοντά, στρογγυλά νύχια για ένα απόλυτο clean girl look είτε μακρύτερα νύχια για να προσθέσεις glaze λεπτομέρειες, αυτή η απόχρωση προσαρμόζεται άψογα στις προσωπικές σου προτιμήσεις.

Γιατί να τα επιλέξεις

Πρόκειται για το ιδανικό μανικιούρ αν αναζητάς ένα look ευέλικτο, κομψό και εύκολο να φορεθεί καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Η γαλακτερή του απόχρωση ταιριάζει αρμονικά με την γκαρνταρόμπα σου, από τα λινά πρωινά σύνολα μέχρι τα αέρινα βραδινά φορέματα.

coconut_tren_nails
https://www.instagram.com/matejanova/

Επιπλέον, η μεγάλη τους δύναμη κρύβεται στον τρόπο που αγκαλιάζουν το δέρμα σου. Η απαλή αντίθεση ανάμεσα στο γαλακτερό λευκό και τη χρυσαφένια επιδερμίδα φωτίζει άμεσα τα χέρια σου, κολακεύοντας εξίσου τους ανοιχτόχρωμους και τους πιο σκούρους τόνους.

Πώς να τα πετύχεις

Για να αποκτήσεις ένα άψογο αποτέλεσμα, επίλεξε ένα βερνίκι με ημιδιαφανή, κρεμώδη υφή και ελαφρώς πέρλα φινίρισμα αντί για ένα εντελώς αδιαφανές λευκό. Ξεκίνα με μια διαφανή βάση και πέρασε δύο λεπτές στρώσεις από το χρώμα της επιλογής σου.

coconut_trend_nails
https://www.instagram.com/raelondonnails/

Ολοκλήρωσε το μανικιούρ σου με ένα εξαιρετικά γυαλιστερό top coat που θα «κλειδώσει» τη λάμψη. Αν θέλεις κάτι πιο ξεχωριστό, μπορείς να προσθέσεις μια ελαφριά πούδρα πέρλας ή ένα διακριτικό glazed εφέ, κρατώντας πάντα ως βασικό κανόνα τη φυσικότητα και την αβίαστη κομψότητα.

Διάβασε επίσης:

Δεν αντέχεις με τον καύσωνα; 3 έξυπνα beauty hacks που θα λατρέψεις

Beach waves στην πόλη: Τα 5 καλύτερα sea salt sprays που αξίζει να έχεις στο νεσεσέρ σου

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

beauty beauty trends Coconut Latte Nails Καλοκαίρι 2026 νύχια
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η Cardi B είναι η πρώτη γυναίκα rapper με 4 «Diamond» singles – Αυτά είναι τα mega hits της

Η Cardi B είναι η πρώτη γυναίκα rapper με 4 «Diamond» singles – Αυτά είναι τα mega hits της

09.08.2026
Επόμενο
Πώς να φορέσεις τα wedge sandals φέτος χωρίς να δείχνουν ξεπερασμένα

Πώς να φορέσεις τα wedge sandals φέτος χωρίς να δείχνουν ξεπερασμένα

09.08.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Το snack που έχει τρελάνει το TikTok είναι εδώ! Πώς να φτιάξεις το πιο crispy γλυκό με 4 υλικά
Food

Το snack που έχει τρελάνει το TikTok είναι εδώ! Πώς να φτιάξεις το πιο crispy γλυκό με 4 υλικά

09.08.2026
Πώς να μη χάσεις τη φόρμα σου στις διακοπές – Μικρά workouts στην παραλία
Fitness

Πώς να μη χάσεις τη φόρμα σου στις διακοπές – Μικρά workouts στην παραλία

09.08.2026
Πώς να φορέσεις τα wedge sandals φέτος χωρίς να δείχνουν ξεπερασμένα
Fashion

Πώς να φορέσεις τα wedge sandals φέτος χωρίς να δείχνουν ξεπερασμένα

09.08.2026
Φεύγεις για διακοπές; Αυτά τα 3 tricks θα κρατήσουν το σπίτι σου πεντακάθαρο
Life

Φεύγεις για διακοπές; Αυτά τα 3 tricks θα κρατήσουν το σπίτι σου πεντακάθαρο

08.08.2026
Τόνος σε κονσέρβα: 3 συνταγές που θα σε κάνουν να ξεχάσεις το delivery
Food

Τόνος σε κονσέρβα: 3 συνταγές που θα σε κάνουν να ξεχάσεις το delivery

08.08.2026
Τι να πάρεις μαζί στις καλοκαιρινές διακοπές για να μη σου λείψει απολύτως τίποτα
Life

Τι να πάρεις μαζί στις καλοκαιρινές διακοπές για να μη σου λείψει απολύτως τίποτα

08.08.2026
Το πλυντήριο σου μυρίζει άσχημα; Αυτό είναι το viral hack για να μοσχοβολάει
Life

Το πλυντήριο σου μυρίζει άσχημα; Αυτό είναι το viral hack για να μοσχοβολάει

08.08.2026
Υγιεινό παγωτό χωρίς ζάχαρη γίνεται; Ναι, και θα σου γίνει… εθισμός από την πρώτη κουταλιά
Life

Υγιεινό παγωτό χωρίς ζάχαρη γίνεται; Ναι, και θα σου γίνει… εθισμός από την πρώτη κουταλιά

08.08.2026
Φεύγεις Δεκαπενταύγουστο και η βαλίτσα δεν κλείνει; 6 tricks για να χωρέσουν όλα
Life

Φεύγεις Δεκαπενταύγουστο και η βαλίτσα δεν κλείνει; 6 tricks για να χωρέσουν όλα

08.08.2026
Μουσικός νανουρίζει λιοντάρια παίζοντας το «November rain» (βίντεο)

Μουσικός νανουρίζει λιοντάρια παίζοντας το «November rain» (βίντεο)

Χωνάκι ή κυπελλάκι; Σε αυτά τα 5 παγωτατζίδικα της Αθήνας η απάντηση είναι…και τα δύο!

Χωνάκι ή κυπελλάκι; Σε αυτά τα 5 παγωτατζίδικα της Αθήνας η απάντηση είναι…και τα δύο!

Αυτός είναι ο λόγος που οι beauty lovers αντικαθιστούν το μαύρο μολύβι με καφέ το καλοκαίρι

Αυτός είναι ο λόγος που οι beauty lovers αντικαθιστούν το μαύρο μολύβι με καφέ το καλοκαίρι

Αυτά είναι τα 4 prints στα μαγιό που θα βλέπεις σε κάθε παραλία φέτος!

Αυτά είναι τα 4 prints στα μαγιό που θα βλέπεις σε κάθε παραλία φέτος!

Πεινάς και εσύ μετά το ξενύχτι; 5 καντίνες στην Αθήνα που σώζουν τις βραδινές σου λιγούρες

Πεινάς και εσύ μετά το ξενύχτι; 5 καντίνες στην Αθήνα που σώζουν τις βραδινές σου λιγούρες

Πώς να ξεφλουδίζεις εύκολα το σκόρδο – Το kitchen trick που κάθε foodie πρέπει να ξέρει

Πώς να ξεφλουδίζεις εύκολα το σκόρδο – Το kitchen trick που κάθε foodie πρέπει να ξέρει

Οι «Τυπολογίες» περνούν στην εικόνα, έχοντας ως πρώτο καλεσμένο στο νέο vidcast τον Παύλο Μαρινάκη

Οι «Τυπολογίες» περνούν στην εικόνα, έχοντας ως πρώτο καλεσμένο στο νέο vidcast τον Παύλο Μαρινάκη

Τηλεοπτικά «Μαγειρέματα», Ψηφιακοί Πόλεμοι και ένα… Τσουνάμι Αλλαγών: Η Εβδομάδα που Ανακάτεψε την Τράπουλα των Ελληνικών Media

Τηλεοπτικά «Μαγειρέματα», Ψηφιακοί Πόλεμοι και ένα… Τσουνάμι Αλλαγών: Η Εβδομάδα που Ανακάτεψε την Τράπουλα των Ελληνικών Media

«Τυπολογίες» στο YouTube: Ο Δήμος Βερύκιος ανοίγει τα χαρτιά του – Vidcast

«Τυπολογίες» στο YouTube: Ο Δήμος Βερύκιος ανοίγει τα χαρτιά του – Vidcast

ΤΣΟΥΝΑΜΙ ψηφιακής οργής… συμπαρασύρει την κυβέρνηση

ΤΣΟΥΝΑΜΙ ψηφιακής οργής… συμπαρασύρει την κυβέρνηση

Ξορκίζουν τις διπλές εκλογές στο Μαξίμου

Ξορκίζουν τις διπλές εκλογές στο Μαξίμου

Ο καιρός των επομένων ημερών: Κανονικός Αύγουστος με δυνατούς βοριάδες και σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας

Ο καιρός των επομένων ημερών: Κανονικός Αύγουστος με δυνατούς βοριάδες και σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας